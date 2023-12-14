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İstanbul'un 73 yıllık lokantası nasıl kuruldu, bugüne nasıl geldi?

1950 yılında İstanbul Fatih'te kurulan, 2000 yılında Nişantaşı'na taşınan Hünkar Lokantası 73 yıllık bir maziye sahip. Peki 3 kuşaktır faaliyet gösteren bu ünlü lokanta nasıl kuruldu, bugüne nasıl geldi?

14 Aralık 2023 | 13:37
Son Güncellenme: 14 Aralık 2023 | 13:53
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İstanbul'un 73 yıllık lokantası nasıl kuruldu, bugüne nasıl geldi?

70 yılı deviren Hünkar Lokantası'nda bugün eski kuşak ve yeni nesil şefler bir arada. Lezzet Dergisi Hünkar’ın sahipleri Feridun Ügümü ve Ufuk Ügümü ile röportaj yapmış ve işletmenin öyküsünü ve bugüne nasıl geldiğini dinlemiş. İşte anlattıkları:

 

1 'ÇOK ÇALIŞTIK, ÇOK EMEK VERDİK'

'ÇOK ÇALIŞTIK, ÇOK EMEK VERDİK' Feridun Ügümü "Ben üçüncü kuşağım mutfakta. Dedem de restoranlarda aşçılık yapmış. Hünkar Lokantısı'nı kuran ise babamdı. Babam bizim hem babamız hem ustamızdı hem de öğretmenimizdi. Ondan öğrendik mesleğimizi, kendimizi geliştirdik. Bugünlere geldik. Çok çalıştık, çok emek verdik. Çok hassasiyet gösterdik meslek adına. Yemek yeme ve yemek yapma merakı verdi. Kendimizi de geliştirdik, öğrendiğimizle kalmadık. Her şeyin iyi olması için çok çalıştık. Yapılan işin hakkını vermek birinci şartımız" diyor.

2 GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞTI

GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞTI Ügümü, gençken muftakta, restoranda günde 16 saat vakit geçirdiğini, muftakta en az 8-10 saat vakit geçirdiğini söylüyor.

3 'BABAM ASLINDA ERZURUM'DA BAŞLADI'

'BABAM ASLINDA ERZURUM'DA BAŞLADI' Ügümü, "Babam aslında Erzurum'da başlamış. 17.5 yaşında 4 masalı bir lokanta ile başlamış. Fakat dar gelmiş Erzurum ona. Türkiye'nin her yerinde çalışmış, aşçıbaşı olmuş. Hem Karadeniz hem Anadolu, örneğin Diyarbakır mutfağına çok meraklıymış. Anadolu mutfağı zaten çok kadim bir kültürün oluşturduğu mutfaklardan meydana gelmiş. Çok derin bir kültür var o yemeklerde. Mesela al Diyarbakır'dan bir yemeği dünya sahnesinde başı çeker. Gaziantep öyle... İstanbul mutfağı diye adlandırıyoruz biz, bir sentez olmuş bizim elimizde de zamanla" diyor.

4 73 YILLIK LOKANTA

73 YILLIK LOKANTA

5 73 YILLIK LOKANTA

73 YILLIK LOKANTA

6 73 YILLIK LOKANTA

73 YILLIK LOKANTA
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