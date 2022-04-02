Bankacılık sektörünün deneyimli ismiydi, şimdi de hızlı servis restoran zinciri sektörüne yenilikçi bir vizyonla giriş yaptı. Kadın girişimciliği ve kadın istihdamına büyük önem verdiğini vurgulayan PizzaLazza ve Saloon Burger Genel Müdürü Esra Kıvrak “Kadın franchise oranımız, şu anda yüzde 45 düzeyinde ve bunun artmasını öngörüyoruz” diyor.

KOBİ Girişim Mart 2022 tarihli sayıdan

Turgut Aydın Holding bünyesindeki PizzaLazza ve Saloon Burger, hızlı servis restoran zinciri sektörünün yerli dinamik markaları. Son yıllardaki büyüme hızıyla da dikkat çeken PizzaLazza ve Saloon Burger’in üst yöneticiliğine ise bu yılın başında bankacılık sektörünün deneyimli isimlerinden Esra Kıvrak getirildi.

KOBİ Bankacılığı, Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği konularında da fark yaratan çalışmalara imza atan Esra Kıvrak, şimdi de her iki şirketin Genel Müdürü.

2024 yılına kadar Türkiye genelinde yaygın bir marka olmak için stratejik planlarını hazırladıklarını söyleyen Esra Kıvrak, büyüme hedeflerine anlatırken “franchise”a verdikleri önemin altını çiziyor: “Bildiğiniz gibi Turgut Aydın Holding’in hızlı servis sektöründeki markaları PizzaLazza ve Saloon Burger ile son yıllarda çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdik.

2024 yılına kadar Türkiye genelinde yaygın bir marka olmak için tüm stratejik planlarımız hazır. Saloon Burger restoranlarımızda yola çıkış noktamız Türk damak tadına uygun lezzetleri misafirlerimizin beğenisine sunmaktı.

Saloon Burger tatları kısa zamanda çok sevildi. 2015 Nisan ayında ilk restoranını açan Saloon Burger bugün 40 şubeye ulaştı.

Restoranlarımızda kendi bünyemizde işletme stratejisiyle hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemde büyüme hedefimiz içinde franchise verme stratejisi de var. Temelleri 2014’te atılan PizzaLazza’da ise aktif bir franchise stratejisi izliyoruz.

Değerlerimize ve standartlarımıza en az bizler kadar sahip çıkan iş ortaklarımızla birliktebüyümeye devam ediyoruz. Mart ayının ilk haftası itibarı ile 6 ilde 84 restorana ulaşıyoruz.

Eskişehir, Ankara ve İzmir’e de restoran açma planlarımız ile dokuz ilde faaliyetlerimize devam etmeyi, yıl sonuna dek restoran sayımızı 120’nin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. PizzaLazza’yı, ülkemizin en yaygın, en çok tercih edilen yerli pizza markası haline getirmeyi hedefliyoruz.”

FİNANSAL ŞARTLARLA DESTEK

PizzaLazza franchise’larının çok büyük bölümünün kendi çalışanları arasından çıkan girişimciler olduğunu belirten Esra Kıvrak “Şirketimizin ya da iş ortaklarımızın restoranları bünyesinde çalışıp kendi restoran işletmelerini kurarak girişimci olan birçok iş ortağımız var” derken girişimcilere verdikleri desteklerin öneminden söz ediyor: “Çoğu eski çalışanlarımız olan iş ortaklarımıza, rekabete göre daha uygun finansal şartlar sağlıyoruz. Böylelikle onların da girişimciliğe adım atmalarına aracı oluyoruz.

Ayrıca eğitim, lokasyon seçimi, operasyonel konular gibi alanlarda her zaman destek oluyoruz. Hızlı servis sektörünün kritik başarı faktörlerinden biri de verimlilik. Verimliliğin en önemli unsuru ise dijital süreçler. Biz her iki markamızda da süreçlerimizi dijitalleştirerek iş ortaklarımızın da verimliliği yakalamalarını hedefliyoruz.”

“KADIN İSTİHDAMIMIZ YÜKSEK”

PizzaLazza restoranları, yaklaşık 1.225 kişiye istihdam sağlarken, bu rakamın üçte birinden fazlası kadın. PizzaLazza ve Saloon Burger Genel Müdürü Esra Kıvrak, girişimciliği ve özellikle kadın girişimciliğini destek leyen bir kimlikle hareket ettiklerini söylüyor: “PizzaLazza, ilk andan itibaren girişimciliği ve özellikle de kadın girişimciliğini destekleyen bir kimlikle hareket ediyor.

PizzaLazza restoranlarımızda yaklaşık 1.225 kişiye istihdam sağlıyoruz ve bunların üçte birinden fazlası kadın. PizzaLazza bünyesinde kadın istihdam oranı, ülkemizde toplam kadın istihdam oranının üzerinde. Kadının varlığı, nasıl hayatın her alanına yayılıyorsa, işimizin de her alanında kadın varlığı var. Kadın franchise oranımız şu anda yüzde 45 düzeyinde ve bunun artmasını ön görüyoruz.

Kadın franchiselarımızın başarılı çalışmalarını gururla gözlemliyoruz. Hem ev sorumluluklarını yüklenirken hem de işletmelerinin başarısı için özveriyle çalışıyorlar. Yeni doğum yapmış bir kadın franchise’ımızın bebeğini de yanında getirerek hem işletmesinin başında durduğunu hem de bebeğine baktığını gözlemledik. Bu da işletmelerine nasıl gönül verdiklerinin bir göstergesi…

Kadın franchiselarımızın başarı odağının çok yüksek olduğunu, ekip yönetimine çok önem verdiklerini, detayları kaçırmadıklarını, ailesindeki diğer kişilere de istihdam sağladıklarını görüyoruz.”

Esra Kıvrak, kadın girişimcilere ve kadın franchise’lara verdikleri destekleri şöyle anlatıyor: “PizzaLazza bünyesinde Kadın Girişimciliği desteklemek amacıyla birçok çalışma yapıyoruz, planlarımız var.

Kadın girişimciliği desteklemek amacıyla çalışmalarımız ve planlarımız kapsamında, franchise bedellerimizde kadınlara pozitif ayrımcılık, kadın girişimcilere yönelik eğitimler ve kadınların çalışma hayatındaki ihtiyaçlarına yönelik destekler de yer alıyor.

Kadın franchise’larımıza çeşitli ödemesiz dönem ayrıcalığı tanıyoruz. Bunun yanı sıra çok yakında yine kadın franchise’larımız için finansal okuryazarlık eğitimlerine başlayacağız. Bu eğitimlerimizi, müşteri yönetimi gibi farklı alanlarda da çeşitlendireceğiz.

Kariyer desteğinin yanı sıra, profesyonellikten girişimciliğe geçme hayaline sahip kadın çalışanlarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak başka çalışmalar da planlarımız dahilinde…”

PizzaLazza ve Saloon Burger Genel Müdürü Esra Kıvrak, iş hayatının tüm kademelerinde, kadın ve erkeğin her alanda eşit olması için gayret gösterdiğini de vurguluyor. Kıvrak’a göre iş hayatındaki kadın-erkek çalışanlar arasında dengenin sağlanması, şirketlerin performansını da olumlu yönde etkiliyor.