Boyner Grup ve KAGİDER ortaklığıyla gerçekleştirilen “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”nın altıncı dönemi başlıyor. Boyner Grup’un 2015’te başlattığı ve 2018 yılından bu yana Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen “İyi İşler” projesinin yeni dönemi için başvurular 6 Eylül-13 Ekim tarihlerine arasında online yapılacak.

İş dünyasında kadının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen “İyi İşler” projesi ile tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmaları amaçlanıyor. Kadın girişimcilerin uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmaya devam etmeleri, işin sürekliliğini sağlamaları, etkin kaynak-işletme maliyetlerinin yönetimi ile rekabet edebilirliklerinin artırılmasına destek olunmasının amaçlandığı, şimdiye kadar yüze yakın girişimcinin mezun olduğu “İyi İşler” programının altıncı dönemine girişimciler başvurularını, 6 Eylül -13 Ekim 2022 tarihleri arasında online yapabilecek. Kadın girişimciler, başvuru formuna KAGİDER web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecekler.

Ümit Boyner: Hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliği

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner “Yalnızca grup şirketlerimizde değil, tedarikçiler ve iş ortağı ağımızda da topluma değer katma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. “İyi İşler” projesi ile hem kendi tedarik zincirimizdeki hem de Boyner Grup kuruluşu dışındaki bağımsız kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarına destek oluyoruz.

KAGİDER ile birlikte verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra Boyner Grup olarak da kadın girişimcilerle deneyimlerimizi paylaşıyor, Morhipo’da kurduğumuz “İyi İşler Dükkân” ile kaynaklarımızı açarak kadın girişimcilere destek oluyoruz” diye konuştu.

Emine Erdem: ‘İyi İşler’ ailesine katılacak yeni kadın girişimcileri heyecanla bekliyoruz

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem; “İyi İşler” programına katılan kadın girişimcilere finanstan dijitalleşmeye, iletişimden liderliğe, hukuktan yeni pazarlar bularak işlerini büyütmeye varıncaya kadar pek çok konuda alanının uzmanı kadın girişimciler ile birlikte bilgi ve mentorluk desteği veriyoruz. Programın katılımcısı kadın girişimcilerin ürünlerini Morhipo’daki “İyi İşler Dükkân” üzerinden tüketici ile buluşturarak, girişimcilerin en çok ihtiyaç duyduğu yeni pazarlara erişim konusunda onlara önemli bir destek sunuyoruz.” dedi.