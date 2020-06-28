Koronavirüs salgını pek çok sektöre ağır darbe vursa da, bazı alanlar ise milyonlarca insanın evde kalmasından olumlu etkilendi. Bu alanlardan biri de sesli kitap sektörü. Dünya genelinde 6 milyon üyesi olan Audioteka Türkiye’nin Genel Müdürü Göktuğ Okan Oğuz, Audioteka Club abonelik sistemiyle Türkiye’de de hızla büyümeye başladıklarını söylüyor.

Sibel Atik

satik@ekonomist.com.tr

Koronavirüsün bizleri evde olmaya mecbur ettiği 11 Mart’tan bu yana sesli kitaba olan talepte ciddi artış oldu. 2018 yılında yayınlanan raporlara göre dünyada pazar büyüklüğü 1 milyarı doları aştı.

Deloitte’ın tahminlerine göre 2020 yılında küresel sesli kitap pazarı yüzde 25 büyüyerek büyüklüğü 3,5 milyar dolara çıkacak.

Kitap indirme sayılarında Türkiye’de de yıldan yıla yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde artış olduğunu kaydeden Audioteka Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Okan Oğuz, sesli kitaplarda beklenen büyümenin, genel olarak dinleme eğiliminin ve deneyiminin artmasıyla da doğru orantılı olduğunu söylüyor.

9 DİLDE ON BİNLERCE İÇERİK

Polonya’da Marcin Beme tarafından kurulan ve 2,5 yıl önce Türkiye’de de faaliyetlerine başlayan Audioteka, bugün 9 dilde 10 binlerce sesli içeriğiyle 23 ülkede faaliyet gösteriyor. Dünya genelinde 6 milyon üyesiyle günden güne büyümeye devam eden şirket, Audioteka Club abonelik sistemiyle Türkiye’de de hızla büyümeye başladı.

Ocak ayı itibariyle kullanıcıların uzun bir süredir talep ettiği abonelik modelini Audioteka Club adıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Audioteka Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Okan Oğuz, “Audioteka Club üyesi olarak ilk 14 günü ücretsiz olmak üzere, ayda 19.90 TL’ye tüm kitapları dinleyebiliyor” diyor.

“YÜZDE 74 DİREKSİYONDA DİNLEDİ”

Sesli kitap dinleme alışkanlığı ülkeden ülkeye de farklılıklar gösteriyor. Yapılan araştırmalar göre 2019’da ABD’deki sesli kitap dinleyicilerinin yüzde 74’ü arabalarında dinledi. Satılan

toplam sesli kitap sayısının önemli bir bölümünü çocuk sesli kitapları oluşturuyor. Bu pazar henüz çok yeni olduğunu ve insanlar henüz sesli içeriklerin kitap okuyamadıkları zamanlarda dinleyebilecekleri keyifli bir alternatif olduğunun farkında değil.

Audioteka olarak hem bu farkındalığı artırmak hem de Türkiye’de sesli kitap pazarını büyütmek istediklerini dile getiren Oğuz, “Türkiye’nin önde gelen yayınevleri ile her geçen gün iş birlikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça sesli kitapları da sistemimize ekleyeceğiz. Bu iş birlikleri ve farklı içeriklerimizle Türkiye sesli kitap pazarının hızlı büyümesine katkı sağlıyoruz” diye konuşuyor.