Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen ‘50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi' Türkiye'nin başarılı kadın liderlerini buluşturdu. Şirketlerinin 2022 cirolarına göre sıralanan ve bu yıl 11’inci kez açıklanan ‘50 Güçlü Kadın CEO’ listesinde yer alan isimlere ödül verildi. Zirvede ödül alan kadın liderlere genç yönetici adaylarına tavsiyelerini sorduk. İşte yanıtlar...

H&M Türkiye CEO'su Müge Arpacıoğlu:

"Genç kadınlara en önemli tavsiyem: 'Kendinize inanın'"



QNB Finansinvest CEO'su Pamir Karagöz:

"İlk önerim yılmamaları, mücadeleye devam etmeleri!"



Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk:

"Çok çalışmalı ve güçlü yanlarının farkında olmalılar”

Garanti BBVA FİLO CEO'su Ayşegül Gülgör:

"Detaylı, araştırma ve geliştirmeye açık olun"

Beymen CEO'su Elif Çapçı:

"Gençler yılmadan yollarına devam etmeli"



OPSAN Grup Şirketleri CEO'su Tülay Hacıoğlu:

"Devir fark yaratma devri; kendi renklerini katarak, yenilikçi bakış açısıyla çalışmalılar"



