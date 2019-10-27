KOBİ’ler için vadeyi güne düşürüyor
Türkiye’de her geçen gün büyüyen ödeme sistemleri sektörünün Türkiye’deki önemli markalarından biri olan Paynet, KOBİ’ler için vadeyi 90 günden 12 güne düşüren bir yazılım geliştirdi.
Aram Ekin Duran
eduran@ekonomist.com.tr
Paynet Genel Müdürü Bakay Korkmaz, “Vade sorununu ortadan kaldırıyoruz. Şirketlerin enerjisini tahsilata değil, büyümeye harcamasını istiyoruz” diyor.
Ödeme sistemleri sektörü dünyada ve Türkiye’de büyüyor ve gelişiyor. Sektörde BDDK lisanslı 42 şirket bulunuyor. 2017 verilerine göre 28.4 milyar TL’lik işlem Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) üyeleri üzerinden yapıldı.
Aynı dönemde Türkiye’de 18.5 milyon bireysel müşteri ÖDED üyeleri üzerinden işlem yaptı. Yaklaşık 100 bin KOBİ de bu sistemle çalışıyor. Ödeme sistemleri şirketi Paynet’in temelleri de kriz dönemi olan 2000 yılında bilgisayar ürünleri dağıtıcısı Arena’nın kendi bayilerinden kredi kartı ile tahsilat yapması fikri ile atıldı.
Paynet Genel Müdürü Bakay Korkmaz, “Zorlu ekonomik ortamın yarattığı büyüme ve tahsilat sancıları Arena’yı yeni arayışlara itti ve dağıtım ağlarında devrim niteliğinde bir ilk gerçekleştirildi.
Arena’nın iştiraki olan Paynet tüm sektörün ‘B2B’de kredi kartı mı olur!’ dediği ortamda kredi kartını bir ödeme aracı olarak iş hayatına soktu” diyor.
2015 yılında bu tecrübeyi tüm sektörlere açma hedefiyle Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. kurulduğunu ve tüm şirketler için ödemeye aracılık hizmetlerine başladıklarını anlatan Korkmaz, “2016 yılında ise BDDK Lisansını aldık. BDDK verilerine göre Brüt Satış Hacminde sektördeki en büyük 3 ödeme şirketi arasındayız” diye konuşuyor.
“İŞLEM HACMİ 1,3 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK”
Paynet’in bilgisayar ve Android/lOS tabanlı mobil cihazlar üzerinden Sanal POS ile ödeme yaptırdığını ve geliştirdikleri yazılım sistemi ile normalde ödemesini vade, çek veya senetle ancak 90 günde alabilen KOBİ’lere “1 günde ödeme” imkanı sunduklarını kaydeden Korkmaz, “Vade sorununu ortadan kaldırıyoruz.
Şirketlerin kötü alacak riskini ve vadesini düşürüyoruz. Şirketlerin enerjisini tahsilata değil büyümeye harcamasını istiyoruz” diyor. Korkmaz’ın verdiği bilgilere göre, bugün itibariyle Paynet Sanal POS’unu kullanan yaklaşık 15 bin adet üye işyeri bulunuyor.
Yıllık Paynet üzerinden geçen işlem hacminin 2018’de 1 milyar 300 milyon TL’yi aştığını belirten Korkmaz, “2019 yılında da 2018 yılındaki gibi hedeflerimiz artacak ve Paynet büyümeye devam edecek” şeklinde konuşuyor.
“5-10 YIL SONRA PARAYA DOKUNMAYACAĞIZ”
Bakay Korkmaz’a göre dünya genelinde hızla yaygınlaşan dijital para ve e- para teknolojisi, geleneksel kağıt paranın hükümdarlığına son verecek. Korkmaz, şunları söylüyor: “5-10 yıl içinde paraya dokunmayacağız.
Tek kimlikle olacak her şey. Kimlik kartıyla tüm banka hesapları kullanılabilecek. Dijital para, sanal POS, e-para yaygınlaşacak. Avrupa’dan daha hızlı büyüyeceğiz. Dijital dünyadan hala korku var ama geçecek.
Dünyada artık hizmet, ürün üreten ile alan kişi arasına teknoloji geldi. Fiziki aracılar gittikçe azalacak. Teknolojiyi iyi kullanırsak karlı çıkacağız.”
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