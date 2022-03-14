Crif Türkiye, 190 ülkeden 210 milyondan fazla şirket bilgisinin yer aldığı D&B Hoovers online veri tabanıyla e-ihracat yapmak isteyen KOBİ’lere destek oluyor. CRIF Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, “D&B Hoovers potansiyel müşterilere ulaşma oranını yüzde 60 arttırıyor” diyor.

KOBİ Girişim Şubat 2022 tarihli sayıdan

Şirketlere sağladığı kredi bilgi ürünleriyle risk yönetimi konusunda dünyada önemli oyuncularından biri olan Crif, 2013 yılında Finar’ı satın alarak Türkiye pazarına girdi. Crif Türkiye, firmaların bilgiye dayalı kararlar alabilmelerini sağlayan katma değerli çözümler sunuyor.

Global olarak 220 ülkeden 450 milyondan fazla firmanın yer aldığı veri tabanıyla müşterilerin yurtiçi ve yurtdışında potansiyel müşteriler ve tedarikçiler bulmasına destek oluyor. Şirket, son dönemde KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçıları dünyaya açan dijital platform ve çözümlerle öne çıkmaya başladı.

İhracatçılar, 190 ülkeden 210 milyondan fazla şirket bilgisinin yer aldığı D&B Hoovers online veri tabanıyla, bir kaç dakika içerisinde dünyanın dört bir yanında müşterilerini nokta atışı olarak bulabiliyor.

Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, “D&B Hoovers potansiyel müşterilere ulaşma oranını yüzde 60 arttırıyor. Ayrıca ihracatçılarımıza ilgilendikleri bütün şirketler için Crif Ticari Bilgi raporları sunuyoruz” diyor. Selim Tezel, e-ihracatın önemini ve Crif’in yeni dönem planlarını anlattı.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz?

1988 yılında İtalya’da faaliyetlerine başlayan Crif, şirketlere sağladığı kredi bilgi ürünleri, hizmetleri ve çözümleri ile finan-sal ve ticari kuruluşlar ile tüketicilerin karar alma süreçlerine hızlı ve etkin bir şekilde destek olmayı hedefliyor.

Global olarak 220 ülkeden 450 milyondan fazla firmanın yer aldığı veri tabanımız ile müşterilerimizin yurtiçi ve yurtdışında potansiyel müşteriler ve tedarikçiler bulmasına destek oluyoruz. Aynı zamanda ticari ilişki içinde bulundukları veya ticari ilişkiye girecekleri firmalar hakkında risk raporları sağlıyor ve böylelikle ticari kuruluşların karar alma süreçlerine hızlı ve etkin bir şekilde destek oluyoruz.

Bilgiye dayalı erken uyarı sistemi ile şirketlerin olası bir sorunu önceden fark edip, çözüm yolları bulabilmelerine de imkân sağlıyoruz.

Pandemi döneminden nasıl etkilendiniz?

Dijital dönüşüm sürecine öncülük eden şirketlerden biri olarak, küresel ölçekte sunduğumuz tüm yenilikçi ürün, hizmet ve çözümlerimizi 2020 yılı itibariyle “Crif Digital Next” adlı teknoloji platformuna taşıdık. Crif Digital Next çözümlerimizle, şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandırması ve müşterilerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmesini mümkün kılıyoruz.

Diğer yandan Crif olarak, altyapımızın uzaktan erişim çalışma ortamlarına uyumlu olması ve çalışanlarımızın yeni ortama uyum gösterme hızıyla çok kısa sürede ev-ofis ortamında yüzde 100 verimliliğe ulaştık. Başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerin pandemi koşullarına uyumlanmak için hızlanan dijital dönüşüm süreçlerinde ürün ve hizmetlerimizle çözümler yaratarak aktif rol aldık.

Özellikle e-ticaret, e-ihracat ve açık bankacılık alanındaki gelişmelere oluşan yenidünyanın tasarımında güçlü rol aldık.

2021 yılı nasıl geçti? 2022 büyüme hedefiniz nedir?

Hızla dijitalleşen bu yenidünyanın planlarını yıllar öncesinden beri yapmakta olan bizler, bu çerçevede yapılandırdığımız güçlü altyapımız ve insan kaynağımız sebebiyle 2021 yılı boyunca büyüme ivmemizi sürdürdük.

Buna paralel olarak piyasada e-tica-ret, e-ihracat ve açık bankacılık alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek bu alanlardaki yerimizi belirginleştirdik. 2022 yılı bizler için girmiş olduğumuz yeni alanlarda ağırlığımızı daha belirginleştireceğimiz, yıllardır faaliyetimizi sürdürmekte olduğumuz veriye dayalı ekonomi alanında katlanarak büyüyeceğimiz bir yıl olacak.

D&B Hoovers’la nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz sektörde?

Crif olarak müşterilerimize ‘kredi yaşam Döngüsü’nün her aşamasına yönelik gelişmiş ve bütünleşik çözümler sunarak ayırt edici bir rekabet avantajı sağlamalarını amaçlıyoruz. Crif olarak dijital platform ve çözümlerle KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçıları dünyaya açıyoruz.

İhracatçılarımız, 190 ülkeden 210 milyondan fazla şirket bilgisinin yer aldığı D&B Hoovers online veri tabanımızla, bir kaç dakika içerisinde dünyanın dört bir yanında müşterilerini nokta atışı olarak bulabiliyor.

Yurt dışı müşteri bulma süreçlerini daha verimli ve kârlı hale getiriyoruz; D&B Hoovers potansiyel müşterilere ulaşma oranını yüzde 60 arttırıyor. Ayrıca ihracatçılarımıza ilgilendikleri bütün şirketler için Crif Ticari Bilgi raporları sunuyoruz.

Kaç şirkete hizmet veriyorsunuz?

Pandemi yarattığı sorunlar ve artan dijitalleşme ile şirketlerin e-ihracat ve alternatif pazar arayışları arttı. Bu anlamda D&B Hoovers platformumuza olan ilgi de aynı oranda artış gösterdi. Potansiyel müşterileri tespit ederken, buralardaki bütün şirketler için Crif Ticari Bilgi raporları da sunuyoruz.

İhracatta başarılı olmak için doğru hedef pazarın belirlenmesi, gerçek potansiyel müşterinin bulunması ve bu müşterilerin iflas, ödeme risklerinin değerlendirilmesi gerekiyor. CRIF olarak şirketlere hedef pazarın, potansiyel müşterinin bulunması ve firma riskinin ölçülmesi konularında doğru ticari bilgilerle çözümler sunuyoruz.

Satış pazarlama ve risk çözümlerimizle ihracatçıların doğru pazarlarda hedef şirketlere ulaşmalarını, doğru iş birliği yapmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda, tahsilat riskine karşılık müşterilerinin piyasa ödeme performansını takip etmek isteyen KOBİ’lerin T-APPY çözümüne olan talep ve kullanımları artış gösterdi.

Türkiye’de yerleşik 1.5 milyon ticari firmadan oluşan veri tabanımızla, müşterilerimize iş geliştirme ve planlama alanında, müşteri değerlendirmesinde, portföy yönetiminde ve alacak yönetimi konularında hizmet veriyoruz. 150 bin şirketi aktif olarak izliyor; aylık 6 bin firma raporu hazırlıyoruz.

Kaç ülkede, ne kadarlık bir iş hacmine aracılık ediyorsunuz?

Crif, 50’den fazla ülkede 10 bin 500 finans kurumuna, 600 sigorta şirketine, 83.000 ticari müşteriye ve 1 milyonun üzerinde bireysel tüketiciye hizmet veriyor. Ayrıca 29 ülkede kredi kayıt bürosu olarak faaliyet yürütüyor. 2020 yılında Crif’in toplam cirosu 567 milyon Euro’ya ulaştı. Grubumuzun İtalya ve dünyadaki ofisleri ve iştirakleri ile çalışan sayısı 6.200’ün üzerindedir.

“AVRUPA YEŞİL MUTABAKATINA DİKKAT ETMELİ”

“2021 yılında çok önemli gelişmeler yaşandı ve 2021 Türkiye’de e-ihracatın parladığı bir yıl oldu. E-ihracat’ta KOBİ’lerin payı 2021’de yüzde 35 seviyesinde olurken, bu oranın özellikle 2022 ve sonrasında artış göstermesi bekleniyor. İhracatçı şirketlerin, KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uyum konusunda hızlı adımlar atmasına ihtiyaç var.

Ayrıca pandemi sonrası dünya genelinde ciddi bir lojistik sorunu gündeme geldi. Bu olumsuzluğun 2022’ye de etki edeceğinin beklenmesiyle ihracatçıların, çalıştığı lojistik firmalarının güvenilir olduğuna ve fizibilite çalışmalarına dikkat etmeleri konusu öne çıkıyor.”