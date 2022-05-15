Malatya’da köy okulundan Amerika’ya uzanan başarı yolculuğuyla dikkatleri çeken Eren Bali, Udemy’nin ardından hayata geçirdiği Carbon Health girişimini de 3 milyar dolar değerlemeye ulaştırdı.

Eren Bali, bu başarısıyla ‘Yılın Global Türk Girişimcisi’ seçildi. Başarı bazen ne sadece olması gereken ne de şanstır; çocukluktan yetişkinliğe attığınız her bir adımdır…

Anadolu’da bir köy okulunda yetişen ve global ölçekte başarıya imza atan Eren Bali’nin hikayesi tam da böyle ilerlemiş.

İlkokul hayatını Malatya’nın tek öğretmenli köy okulunda tamamlayan Bali, sonrasında global ölçekte ses getiren Udemy girişimiyle adını dünyaya duyurdu.

Bu girişiminin ardından kısa bir süre önce kurduğu Carbon Health ise pandeminin de etkisiyle 3 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

ABD’de milyar dolarlık değere ulaşan Udemy ve Carbon Health’in kurucusu Eren Bali, dikkat çeken başarısıyla bu yıl da Ekonomist Dergisi’nin ‘Yılın İş İnsanları anketinde ‘Yılın Global Türk Girişimcisi’ seçildi. Bu sürdürülebilir başarı elbette tesadüf değil.

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