Fikirlerini henüz ticarileştirmemiş erken aşama girişimcilere ücretsiz ofis imkanı, mentörlük, eğitim, yatırımcı bulma ve yurtdışında iş modelini tanıtma gibi destekler sağlayan kuluçka merkezleri, önümüzdeki yıl da start up’lara yeni imkanlar sunacak.

Yurtdışında ‘Incubator’ olarak adlandırılan, dilimize ise ‘kuluçka merkezi’ olarak yerleşen merkezlerde, erken aşama girişimler, aldıkları hızlandırıcı programlarla projelerini hızla hayata geçiriyor ve bir şirket kurabiliyor.

Start up’lar için önemli programlar ve etkinlikler hazırlayan kuluçka merkezleri, yurtdışında ofis imkanı, yeni eğitim modülleri, hibe desteği gibi farklı katkılar sunmaya hazırlanıyor.

Haberimizde Türkiye’nin önde gelen kuluçka merkezlerinin 2023 yılında start up’lara vereceği destekleri araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.