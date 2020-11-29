Kendi ismiyle kurduğu güzellik merkezleri ile adını duyuran güzellik koçu Özge Özel, hayata geçirdiği kozmetik markası Soins Organic ile 5 ülkeye ihracat yapıyor. Ayda ortalama 8 bin adet ürün satışı yapan Özel’in hedefi ise, ihracat yaptığı ülke sayısını 15’e çıkarmak.

Özlem Bay Yılmaz

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Onun öyküsü 18 yaşında başladı. Dünyaca ünlü MAC kozmetikte çalışmaya başlayan Özge Özel orada aldığı eğitimler sayesinde başarılı bir makyöz oldu. Dört yıl boyunca tüm eğitimlere katılarak bilgi birikimini artıran Özel, kaş ve ifade danışmanlığı konusunda da uzmanlaştı.

Bu bilgi birikimi sayesinde ilk güzellik merkezini 22 yaşında açan Özel, bugün Etiler, Ankara, İzmir ve Acıbadem’de yer alan güzellik merkezleri ve 50 çalışanı ile hizmet veriyor.

Şu anda 28 yaşında olan kadın girişimci 2 yıl önce hayata geçirdiği ‘Soins Organic’ isimli kozmetik markasıyla da Almanya başta olmak üzere Hollanda, ABD, Kıbrıs ve Dubai’ye ürün satıyor.

Ayda ortalama 8 bin adet ürün satan Özel, özel gün ve kampanyalarda bu rakamların üçe katlandığını söylüyor. Hedefleri arasında ürün gamını geliştirmenin yanı sıra ihracat yaptığı ülkeleri artırmak istiyor.

MAKYÖZLÜKLE BAŞLADI *

İlk zamanlar kadınlara önerdiği ürünlerin onlarda yarattığı değişikliği görmekten çok hoşlandığını belirten genç girişimci, hikayesi şöyle anlatıyor: “Makyajın kişisel görünümümüzdeki gücünü ve önemini gördükçe işimi daha da çok sevdim.

Bu hevesle MAC’in verdiği bütün eğitimlere katıldım. Dünyaca ünlü makyaj artistlerinden dersler ve sertifikalar aldım. Bu eğitimlerde; ten rengi, kaş ve göz yapısı, burun, alın orantısı

gibi teknik bilgilerin yanı sıra, kişinin katılacağı ortam, nasıl görünmek istediği ve daha birçok detayın önemini en iyi isimlerden öğrendim.”

GÜZELLİK MERKEZİ AÇTI *

İşini iyi yapma tutkusu makyaj yapma sevgisiyle birleşince kısa süre sonra bu alanda eğitim vermeye başlayan Özge Özel, “Makyaj yapmamı isteyen bu nedenle randevu alıp sıraya giren insanları görmek, her çalıştığım kişinin tekrar tekrar gelmesi ve çevrelerine önermesi, Hande Yener, Özge Ulusoy ve daha birçok isimle çalışmam Özge Özel klinik ve güzellik merkezini açmam ve kendi yolumda ilerlemem için bana ışık tuttu.

Makyaj sanatıyla kadınların, daha güzel ve seksi hissetmesini sağlamak, özgüvenlerinin arttığını görmek ve onlara kendi güzelliklerini göstermek benim için bir tutku…”diye anlatıyor.

“ROTA ORGANİK VE DOĞAL YAŞAMA DÖNÜYOR” *

Tüm dünyada hastalıklar böyle yaygınken, rotasını organik ve doğal yaşama çevirdiğini ifade eden Özge Özel, “Doğa içindekilerle herkesi iyileştiriyor. Bu yüzden doğal, iyileştiren bir marka kurdum. Soins Organic markası, kendime uyguladığım doğal karışımlardan aldığım geri dönüşler sayesinde doğdu” diyor.