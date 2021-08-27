Teknasyon, fintech girişimi Maslak Teknoloji AŞ’ye yatırım yaptı. Türkiye ve uluslararası pazarlarda büyümesine stratejik destek olmak amacıyla Rockads global büyüme programına dâhil etti.

Maslak Teknoloji kurucu ortaklarından Alper Akcan,Teknasyon’dan aldıkları yatırım için, “Bu stratejik yatırımla beraber Maslak Teknoloji’nin bireysel alanda yaratacağı servislerin pazara sunulmasında çok daha dinamik ve hızlı yol alacağımıza inanıyoruz. Maslak Teknoloji’nin alanındaki bilgi ve tecrübesi Teknasyon’un gücüyle birleştiğinde globalanlamda örnek gösterilecek bir başarı yakalayacağımıza güvenimiz tam” dedi.

Maslak Teknoloji AŞ; Türk girişimciler Alper Akcan, Tolga Ulutaş ve Emre Hayretci tarafından açık bankacılık alanında faaliyet göstermek üzere yaklaşık bir yıl kadar önce kuruldu. Fintech sektöründe çalışmalarını yürüten Maslak Teknoloji’nin hedefi hem bireyler hem de kurumlar için ürettiği servislerle Türkiye’de pazar lideri olmaktan öte özellikle BaaS ve dijital bankacılık alanlarında Avrupa’da söz sahibi olmak.