Yaklaşık 15 yıllık profesyonel kariyerinin ardından girişimciliğe soyunan Colony İstanbul Kurucu Ortağı Ali Erhan Tamer, 2022’de kendi meta evrenini yaratmaya hazırlanıyor.

KOBİ Girişim Şubat 2022 tarihli sayıdan

Tamer, “İlk çeyrekte evrenimizin ekonomisini yönetecek kripto varlığımızı ve pazar yerimizi canlıya almak istiyoruz. Özellikle NFT pazar yeri tarafında farklı bir model ve yenilikçi bir vaat sunmak istiyoruz” diyor.

Ali Erhan Tamer, 15 yıllık profesyonel kariyerinde finansal hizmetler alanındaki hizmet sunan birçok şirketin teknoloji projelerinde yöneticilik ve danışmanlık yaptı.

Birçok banka ve sigorta şirketinin inovasyon projelerinde kurumsal girişimci olarak yer alan Ali Erhan Tamer’in girişimcilik hikayesi şirketlere yapay zeka ve blockchain gibi algoritma temelli teknolojiler konusunda danışmanlık vererek başladı.

Sonrasında dijital hayata aynı perspektiften baktığı ve bu tip meseleleri tartışmayı sevdiği bir kaç dostuna anlatmaktan daha fazlasını yapmak için yola çıkan Tamer, 2014 yılında yapay zeka şirketi Peki’yi, 2018 yılında metaverse ve tokenometri tarafında projeler geliştiren Colony İstanbul’u kurdu.

“Şu an her iki şirkette de 3’er ortağımla hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz” diyen Tamer, Amerika ve İngiltere’deki ofisleriyle global ölçekte ses getirecek yapay zeka ve tokenomi projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

2022 yılında Metaverse tarafında kendi meta evrenlerini yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Ali Erhan Tamer’le hem metaverse’in geleceğini hem de yeni dönem hedeflerini konuştuk.

2021 yılı nasıl geçti sizin için? 2022 büyüme hedefiniz nedir?

2021 yılını bir farkındalık ve aydınlanma yılı olarak görüyorum. Henüz olgunlaşmamış ve erken aşama teknolojilere ilginiz çok olursa ticari olarak bu teknolojileri anlatmak ve projeler yaratmakta zorlanırsınız. Zira yaratmaya çalıştığınız ekosistemin henüz bir alıcısı yoktur. 2021 biraz post pandemi sürecinin verdiği dijital aydınlanmayla beklentilerimizin çok ötesinde iyi geçti. Dünya çok yoğun bir şekilde kripto varlıklar,

NFT’ler, metaverse ve web3.0 projelerini konuşur oldu ve çok önemli bir kalabalıkta da karşılık buldu. Bizim için en önemli konu kurumların yenilikçi ve müşteri deneyimine yeni bir boyut kazandıran bu tip teknolojilere ilgi yaratmak.

Özellikle metaverse ve beraberindeki bir takım kavramların şirketler tarafında hızlıca kabul görmesi ve proje yaratma iştahlar bizim de işlerimize doğrudan yansıdı.

Colony olarak 2022 yılında, 2021 yılının son döneminde hazırlığını yaptığımız bir kaç şirket tokenlerinin arzını ve yıl sonuna doğru da yatırımını yeni tamamladığımız metaverse projemizi de canlıya almak istiyoruz.

Peki ismindeki kişiselleştirilebilir yapay zeka tabanlı sanal asistanından bahsedebilir misiniz?

Peki benim algoritmik hayallerimin ilk ürünü. Kullanıcı deneyimi ve internetten bilgi ediniminin yeni versiyonu olarak görüyorum sesli asistanları.

Amerika’da yapılan Google aramalarının yüzde 40’ı sesli asistanlar üzerinden yapılıyor ve bu oran doğal dil işleme teknolojilerinin gelişimi ve açık kaynak dünyasının büyümesi ile birlikte hızla artacak. Bilgiye erişim ya da bir takım basit görevleri hızlıca yerine getirmek için yapay zekalı asistanlardan daha iyi bir çözüm düşünemiyorum.

Peki bu noktada 100’den fazla dili öğrenmiş ve hızlı bir şekilde fazla sosyal medya kanallarına entegre olarak canlı müşteri hizmetleri verebilen bir yapay zeka sohbet robotu.

Kütüphanesinde farklı onlarca sektör botuna sahip olması sebebiyle geliştirme süreci kolay ve entegrasyonu arayüz üzerinden bir geliştirme eforu gerektirmeden yapılabilen sohbet robotları ile amacımız kısa vadede son kullanıcılarınkişisel asistanı olabilmek.

Metaverse hayatımızı nasıl etkileyecek? Metaverse’den arsa satın alma trendi hangi aşamada?

Metaverse en basit anlatımıyla yeni bir internet versiyonu. İnternet ile olan bağlantı ilişkimizin yeni bir formu. Üstelik bu sadece internete bağlantı deneyimimizi değil, protokollerden tutun, internetteki verilerin saklanma ve transferi süreçlerine kadar interneti oluşturan unsurların baştan aşağı yenilendiği bir dünya.

Bu perspektiften bakınca internet hayatımızda ne değiştirdi ise, bir internet versiyonu olan Metaverse de büyük etki uyandıracak internet hayatımızda. İnternetteki tüm varlığımız, bilgiye erişme, e-ticaret yapma şeklimiz, sosyal medyadaki etkileşim anlayışımız ve internette toplam geçirdiğimiz vakti nasıl kullandığımız değişecek.

İçinde biraz oyunlaştırma, bolca deneyim ve gerçek hayatın bir simülasyonu sayılabilecek evren ötesi bir ortamda yeni bir internet deneyimini yaşayacağız.

İnternet bizim için artık iki boyutlu bir deneyimden içine dahil olduğumuz bir yaşam alanına dönüşecek ve dolayısıyla tüm internet ekosisteminin paydaşları bu yeni evrene uyumlu deneyimler yaratacak. Bu evrendeki varlığımızı bir arsa alımına indirmek konuyu eksik yaklaşmak anlamını taşıyor.

2022 yılına ilişkin projelerinizden bahsedebilir misiniz?

2022 yılı Metaverse tarafında kendi meta evrenimizi yaratma yılı olarak geçecek. İlk çeyrekte evrenimizin ekonomisini yönetecek kripto varlığımızı ve pazar yerimizi canlıya almak istiyoruz. Özellikle NFT pazar yeri tarafında farklı bir model ve yenilikçi bir vaat sunmak istiyoruz.

Bağlanan cüzdanları ekonominin bir parçası hale getirmek ve türev finans ürünleri yaratmak hayallerimiz arasında. NFT konusuna asla bir dijital sanat olarak bakmıyoruz. Dolayısıyla NFT’lerin sunduğu ekonomik vaatleri ve fayda fonksiyonlarını hayata geçirebildiğimiz bir model ile çıkacağız. Bunun dışında koloni olarak üç farklı şirketin token arzını yapmaya hazırlıyoruz.

Hepsi kendi dikeyinde ses getirecek projeler. Yurt dışında da bir kaç projenin ilk adımlarını atma hedefimiz var yine 2022’nin ilk yarısında.

METAVERSE’DEN ARAZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

“Arazi almadan önce ilgili Metaverse projesine bakmak gerekiyor. Metaverse tek değil. Metaverse’de Moda’da yer kalmamış ya da Bağdat Caddesi’nden fiyatlar uçmuş gibi yaklaşımlar maalesef konuyu hiç anlamamış olmanın göstergesi. Metaverse gerçek mahallelerinin ya da haritaların bir kopyası değil.

Tabii ki bazı projeler çıkabilir gerçek haritaları bire bir simüle etmek isteyen. Ancak kimse metaverse evrendeki tek bir Moda’nın sahibi değil. O yüzden vaatlere arsa üzerinden değil, metaverse projesi üzerinden ve sunduğu token ekonomik vaatler açısından bakmak gerekir.

Proje kullanıcısına ne vaat ediyor bu önemli. Yaratım ekonomisine imkan sağlıyor mu, platform web3.0 teknoloji üzerinde mi inşa edilmiş, kendi kripto varlığı var mı ve merkeziyetsiz borsalarda işlem görüyor mu ile başlayan onlarca sorunun cevabına göre nasıl bir strateji belirleyeceğinize karar verebilirsiniz.”