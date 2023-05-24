Higgins, "Anne ve babalar iyi niyetli. Ancak 2023 mezunları 2008 mali krizinden bu yana yaşanan en kötü belirsizlik dönemlerinden birinde iş piyasasına girecek. Yoksulluk içinde büyümekten, engelli anneme bakmak için liseyi bırakmaya, üniversite ve hukuk diplomalarımı alırken iki işte birden çalışmaya kadar benzer krizlere katlandım" diyor. Kendi servetini kendisi yapan bir milyoner ve çok satan bir yazar, CEO ve yatırımcı olduğunu belirten Higgins aldığı risklere de vurgu yapıyor ve modasının geçtiğine inandığı tavsiyeleri şöyle sıralıyor:

1 1. "Bir yedek plana ihtiyacınız var." Higgins, "Bir Wharton araştırması, sadece bir yedek plan düşünmenin bile A planının gerçekleşme olasılığını ve hatta deneme motivasyonunu önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu" diyor. Ona göre 20'li yaşlarda yanlış yapıp da 30'lu yaşlarda düzeltilemeyecek çok az şey var. Higgins, "Bir sonraki Taylor Swift olma şansına sahip olmanızın tek yolu, olacağınıza inanmanız ve başarısız olursanız ne olacağı konusunda endişelenmemenizdir. A planı işe yaramazsa bir şeyleri çözme kapasitenize güvenin" diyor.

2 2. "Ekran başında geçirdiğiniz zamanı azaltın." Ekranlar işin geleceğidir. Aralıksız 10 saat video oyunu oynamak işe yaramayabilir ama internet üzerinden her türlü kazançlı yeni beceriyi öğrenebilirsiniz. Bir yan iş kurmak, bir web sitesi açmak veya bir ürün ya da hizmet pazarlamak istiyorsanız, doğru kaynaklar orada ve genellikle düşük maliyetli.

3 3. "Küçük şeyleri dert etmeyin" Kısmen doğru değil. Aslında, araştırmalar en başarılı girişimcilerin kaygıyı kullandığını gösteriyor. "Optimal kaygı" olarak adlandırılan durumu sürdürüyorlar: Performansı artırmak için yeterli kaygıya sahip olmak, ancak mükemmelliği engelleyecek kadar fazla olmamak arasındaki denge.

4 4. "Git büyük, istikrarlı bir şirkette çalış." Kariyerinize Facebook, Google, Lyft, Netflix ve Disney gibi dev şirketlerde başlamak eskiden bilgece bir tavsiyeydi. Ancak bir zamanlar 30 yıllık kariyer vaat eden şirketler bile artık kitlesel işten çıkarmalarla karşı karşıya. Büyük bir isim yerine, doğru rolü seçin. Küçük bir startup ya da orta ölçekli bir şirkette bile olsa, ilgi alanlarınızın ve becerilerinizin istediğiniz pozisyonla örtüştüğünden emin olun. Becerilerinizi ve tutkunuzu bir iş kurmak için kullanın. Kulağa çılgınca gelebilir, ancak bir haftalık yoğun bir odaklanma ile yapay zekayı kullanarak ayda 10.000 dolar kazanan bir iş kurabilirsiniz. Ve sonra işten çıkarılma konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak.