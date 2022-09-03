Melek yatırım platformu Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, girişimci olmak isteyen, bu alanda yola çıkanlar için yol haritası çizdi. Yeni nesil girişimciliği teknoloji odaklı, ihtiyaç veya problemden doğan iş fikirlerinin yatırımla buluşması olarak özetleyen Akar, başarıya ulaşan girişimlerin ortak özelliklerinin iyi bir iş fikri, pazar-ürün uyumluluğu ve iyi bir ekip olduğuna işaret ederek, “Bu ilk üçü varsa finansmana ulaşmak daha kolay olabiliyor” dedi.
Girişimci olmak için neler yapılmalı? İlk etapta hangi adımlar atılmalı? Başarılı girişimlerin ortak özellikleri neler? Girişimciler nasıl yatırım çekebilir? Türkiye için potansiyeli olan girişimler neler? Global arenada yer almak için hangi adımları atmalı? sorularını yanıtladı.
Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar’ın merak edilen sorulara yanıtları videomuzda…
Röportaj: Gözde Yeniova / Ekonomist Dergisi
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