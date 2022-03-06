Yüksek enflasyon döneminde tüketiciler, masraflarında önemli oranda kısıntıya giderek kendini korumaya çalışıyor. Bu dönemde ekonominin merkezindeki KOBİ’ler de bir yandan özsermayelerini korumaya, diğer yandan faaliyet gösterdikleri sektörlerde ayakta durmaya ve mümkün olduğunca büyümeye odaklanmış durumda.

KOBİ Girişim Şubat 2022 tarihli sayıdan

Pandemi ile birlikte Türkiye’de hızla gelişen e-ticaret, bu dönemde KOBİ’lerin en büyük kurtarıcısı haline geldi. Birbiri ardına açılan ve büyüyen online pazar yerleri, ülkenin dört bir yanındaki yüzbinlerce KOBİ için can suyu oluyor. Özellikle gıda, tekstil, züccaciye gibi sektörler öne çıkıyor.

Öte yandan e-ticaret deneyimi olmayan ya da sınırlı olan KOBİ’lerin online pazar yerlerini efektif kullanabilmesi için doğru adımları atması da büyük önem taşıyor.

Pandemi döneminde büyüme rekoru kıran e-ticaret sektörü, enflasyonist ortamda da KOBİ’ler için en önemli satış aracı haline gelmiş durumda. 2019 yılını 190 milyar TL hacim ile kapatan e-ticaret sektörü 2020 yılında yüzde 65 büyüyerek ve 250 milyar TL’ye ulaşmıştı.

Bu rakamın 2021 yılında ise 400 milyarı geçtiği tahmin ediliyor. 2022 yılında da e-ticaret sektörünün en az yüzde 50 büyümeye ulaşması bekleniyor.

Pandemide e-ticaret alanında hiç deneyimi olmayan pek çok KOBİ işini e-ticarete taşımıştı. Hepsiburada, Gittigidiyor, n.11, Trendyol, Yemek Sepeti, Sahibinden gibi online pazar yerleri, bugn artık yüzbinlerce KOBİ için vazgeçilmez bir ticaret alanı oldu.

Bu platformlar aracılığıyla minimum maliyetle işini e-ticarete taşıyan KOBİ’ler Türkiye’nin dört bir yanına satış yapabildi. Tunceli, Erzincan, Malatya ve Kırklareli gibi şehirlerde bulunan KOBİ’ler Türkiye’ye açıldı.

Bu dönemde yerli online pazar yerleri, KOBİ’lerin zorlu süreci en az hasarla atlatabilmesi için pek çok destek adımları atıyorlar. Ücretsiz mağaza açma imkanından yeni ürün ve servislere kadar hem üreticilerin hem de tüketicilerin taleplerini karşılamaya çalışıyorlar.

Bu süreçte sosyal medya da KOBİ’ler için önemli bir platform oldu. Facebook, geçen yıl 30’dan fazla ülkede bulunan 30 bin küçük işletmeye yardımcı olmak için 100 milyon dolarlık bir hibe programı açıklarken, bu programın Türkiye ayağında KOBİ’lere 7 milyon TL değerinde hibe sunuldu.

Bu süreçte KOBİ’lerin eğitimine ve dijitalleşmesine de ağırlık verildi. TOBB ve Ticaret Bakanlığı ile bir iş birliği yaparak Türkiye’deki topluluk merkezi Facebook İstasyon bünyesinde yer alan ve salgın nedeniyle güçlükler yaşayan KOBİ’lere destek olmayı amaçlayan KOVID-19 KOBİ Kaynakları sayfasını hayata geçirildi.

Facebook Türkiye Ticaret Direktörü İlke Çarkçı Toptaş, ayrıca, İstanbul’da yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital becerilerini geliştirerek ihracat alanındaki başarılarını artırmayı hedefleyen Sınırları Aşan KOBİ’ler programının kapsamı tüm Türkiye’ye ulaşmak üzere genişletildiğini söylüyor.

1,5 MİLYAR İŞLEM YAPILDI

E E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü ve Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, pandemi döneminin bir çarpan etkisi yaparak hızlandırdığı online ticaretin artan potansiyelinin yıl sonunda elde edilen rakamlarla da görüldüğünü söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’nin verilerine göre internetten yapılan kartlı alışverişlerin sayısının 2020’de 956 milyon 362 bin 352 adet iken 2021’de aralık hariç 1 milyar 338 milyon 883 bin 064 adet işleme yükselerek yaklaşık yüzde 40’lık bir artış gösterdiğini belirten Yüksel Eminoğlu, “Bu rakam pandemi öncesi verilerle yani 2019 yılı ile kıyaslandığında ise artışın yüzde 97’lere yani neredeyse iki katına çıktığı söylenebilir.

Yılın son ayı da eklendiğinde e ticarette yaklaşık 1,5 milyar adetlik bir işlem hacmine ulaşılacağı da görülebiliyor. E ticarette bu hızlı yükselişin 2022’de de süreceğini öngörüyoruz” diye konuşuyor.

E-ticarette talebe yönelik en önemli göstergenin sepet sayıları olduğuna dikkat çeken Eminoğlu, “Bizim alt yapımızda yer alan müşterilerin sistemlerini incelediğimizde oluşturulan sepet sayılarının 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 117 artığını gözlemledik” bilgisini paylaşıyor.

İnternetten yapılan alışverişlerde BKM rakamlarına göre en dikkat çekici artışın market ve alışveriş Merkezleri kategorisinde gözlendiğini belirten Yüksel Eminoğlu şunları söylüyor: “Market ve alışveriş merkezlerinde internet üzerinden yapılan işlemlerde son bir yılda işlem adedi olarak yüzde 211 artış yaşandığını görüyoruz.

Ayrıca işlem tutarı olarak da 2020’de aynı kategoride 25.540,14 milyon TL’lik harcama yapılırken 2021’in son ayı hariç 43.524,63 milyon TL’lik online alışveriş yapılmış ki bu da yüzde 170’lik bir yükseliş, yani neredeyse iki kat artış demektir.”

KOBİ’LERİN GÜCÜNÜ KATLIYOR

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde hazırlanan, çevrim içi pazar yerlerinin KOBİ’lerin inovasyon ve uluslararası rekabetçiliğine etkisini konu alan rapor, e-ticaret sektörünün KOBİ’lerin gücüne güç kattığına işaret ediyor.

Doç. Dr. Ali Coşkun, Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu, Dr. Levent Demircan ve Dr. Ceyhun Emre Doğru tarafından yazılan raporun saha araştırması, Türkiye genelini temsilen seçilen 155 KOBİ yöneticisi ile yapıldı.

Raporda, KOBİ’lerin yüzde 69’unun çevrim içi pazar yerleriyle çalışmanın verimliliklerini artırdığını, yüzde 65’inin ise inovasyon kapasitelerinin artmasında etkili olduğunu belirttiği kaydedildi. Raporda, ‘marka değeri’, ‘teknolojik altyapı, AR-GE yatırımları’ ve ‘finansal güç’, şirketlerin rekabetçiliğini en çok etkileyen 3 unsur olarak göze çarpıyor.

Çevrim içi pazar yerlerinin Türkiye’deki firmaların inovasyon ve rekabetçiliğine doğrudan etki ettiği önemli alanların başında, bu şirketlerin uluslararası ticarete açılmasını sağlamak ve tedarik zincirlerine entegre etmek geliyor.

Araştırmaya katılan şirketler arasında e-pazar yerleriyle çalışmak için tedarik zincirini geliştirmeye yönelik yatırımlar yaptıklarını ifade edenlerin oranı yüzde 54,8 olurken, yüzde 54’lük bir kesim çevrim içi pazar yerleriyle çalışmanın şirketlerinin kurumsal yönetim anlayışını ve kültürünü geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 61’i ise e-pazar yerleriyle çalışmaları sayesinde iş birliklerinin ve iş çevrelerinin geliştiğini söylüyor.

Raporda, KOBİ’lerin yüzde 75’inde çalışanların yetkinliklerinin şirketlerinin inovasyon kapasitesine ve rekabetçiliğine doğrudan etki ettiği görülüyor. Katılımcıların yüzde 31’i çevrim içi pazar yerleriyle çalışmaya başladıktan sonra nitelikli iş gücünü şirketlerine çekmek için çeşitli yatırımlar yaptıklarını belirtiyor.

E-ticaretin tüm dünyada hızla büyümesi, sektöre ilişkin farklı dinamiklerin ortaya çıkmasına neden oldu. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, 2022 yılında sıkça konu başlıklarına taşınacak e-ticaret trendlerini aktardı.

Çiğdemli’ye göre, 2022 yılında sürdürülebilir ticaret, görsel arama, online mahalle marketleri, WhatsApp entegrasyonu, amaç odaklı pazarlama, kişiye özel deneyim ve e-ihracat öne çıkacak. 2022’ye damga vuracak 7 e-ticaret trendi şöyle sıralanıyor:

ONLINE MAHALLE MARKETLERİ

2022’nin en belirgin trendlerinden biri, mahalle marketlerinin online satışa başlaması olacak.

Market uygulamaları, her ölçekten bakkal ve market için kullanılabilir hale gelecek. Biz de marketlere yönelik, lokasyon bazlı e-ticaret altyapısını yılbaşında hizmete sunduk. Mahalle marketleri ve bakkalları da artık online satışa başlayabilecek.

GÖRSEL ARAMA

Bu yılın öne çıkan bir diğer trendi, görsel aramanın yaygınlaşması olacak. Tüketici, bir yerde görüp beğendiği ürünü, e-ticaret sitesi üzerinden aratarak benzer ürünleri kolayca bulabilecek. Yeni yıl itibarıyla biz de görsel arama yazılımımızı devreye aldık. Ticimax altyapısı kullanan e-ticaret sitelerinde, vatandaş mesela beğendiği bir eteğin görselini yükleyerek, benzer ürünlere ulaşabilecek.

WHATSAPP ENTEGRASYONU

Yine e-ticaret firmalarının WhatsApp entegrasyonu üzerinden chatbot kullanımı da 2022’nin trendleri arasında yer alacak. Birçok kişi, sitede alışveriş yapmak yerine, istediği ürünü WhatsApp’ta yetkiliye yazarak satın almayı tercih ediyor. E-ticaret sitelerinin WhatsApp entegrasyonları üzerinden satın alma, kargo süreci ve satış sonrası müşteri hizmetleri bu yıl daha çok kullanılmaya başlanacak.

AMAÇ ODAKLI PAZARLAMA

2022’de markaların iletişimlerinde mutlaka amacı ön planda tutması gerekiyor. Amaç Odaklı Pazarlama, pazarlama dünyasının en gözde konularından biri haline geldi.

2022’de de en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olacak. Tüketiciler sosyal konularda artık çok daha fazla duyarlı. Markalar da hayvan hakları, kadın hakları, iklim krizi gibi bazı sosyal konuları sahiplenmeye çalışıyor, farkındalık yaratmaya çalışıyorlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TESLİMAT

Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı Küresel Riskler 2022 raporuna göre en büyük risk iklim krizi. Bu da tüm üretim ve tüketim süreçlerinde karbonsuzlaşma ve suyun korunmasına yönelik farkındalığı her geçen gün artırıyor. Karbon emisyonlarını ve su ayak izini düşürme hedefinde olan markalar tüm dünyada, özellikle de bu konularda bilinç seviyesi çok yüksek olan Z kuşağının tercih sebebi oluyor. Elektrikli araçlarla teslimat yapma, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu ürünler sunmak, 2022’de e-ticaretin de trend konularından olacak.

E-İHRACAT İLE DÜNYAYA SATIŞ

Kur farklılıklarını avantaja çevirmek isteyen satıcılar, 2022’de e-ihracatta dikkat çekici bir büyüme sağlayacak. E-ihracatta KOBİ ve küçük ölçekli işletmelerin payı şu an yüzde 35 seviyesinde. 2022’de bu oranın da yukarı doğru bir grafik çizeceğini öngörüyoruz. E-ihracat da totalde 2022’de büyüyecek.

KİŞİYE ÖZEL DENEYİM

Kişiye özel kampanya, canlı yayında satış programları, oyunlaştırma ile satış ve yine müşteriye özel site tasarımı gibi deneyim odaklı çalışmalar da 2022’de e-ticarette sıkça konuşulacak konular olacak.

KADIN GİRİŞİMCİLERE GUÇ VERECEK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’de bankacılık ve e-ticaret sektörünün iki temsilcisi Garanti BBVA ve Hepsiburada, Türkiye’nin kadın girişimcilerinin gücüne güç katacak bir iş birliği gerçekleştiriyor. Bu yeni iş birliğiyle Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan ve ödemelerini Garanti BBVA hesaplarını kullanarak alan kadın girişimciler, Garanti BBVA’nın kendileri için hazırladığı birçok fırsattan yararlanabilecek.

Garanti BBVA ve Hepsiburada iş birliği kapsamında, 3 ay ödemesiz dönemli uygun koşullarda kredi kullanabilecek kadın girişimciler, Bonus Business kartları için ilk yıl kart ücretinden de muaf olacak.

Hepsiburada’ya üye kadın girişimiler ayrıca, yıllık bir adet ücretsiz 10 yapraklı çek defteri, maaş ödemesi fırsatları, Garanti BBVA Mobil ve İnternet şubesinden ücretsiz 100 adet havale/100 EFT, avantajlı bireysel emeklilik sözleşmesi, avantajlı KOBİ’m Garanti’de sigortası imkânlarından da faydalanabilecek.

Garanti BBVA bu iş birliğiyle maaş ödemesi fırsatı kapsamında da, kadın girişimcilerin çalışanlarına kişi başı 365 TL promosyon ödemesi yapacak, yine çalışanlara ilk yıl ücretsiz kredi kartı ve dijital kanallardan ücretsiz havale/EFT imkânı sunacak. Hepsiburada platformu üzerinden e-ticaret yapacak kadın girişimciler, bu iş birliğiyle ilgili detaylı bilgiye garantibbva.com.tr’den ulaşılabilecek.

Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Hepsiburada ile yürütülecek bu yeni iş birliğiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Kadın girişimcilerin güçlenmesine yönelik her projeyi önemsiyor, parçası olmayı çok kıymetli buluyoruz.

Bu anlayışla, hızla büyüyen e-ticaret pazarında üreticilere ve girişimcilere önemli katkılar sunan Hepsiburada gibi değerli bir kurumla iş birliği yaparak daha fazla girişimci kadına ulaşmayı hedefledik. İş birliğimiz kapsamında Hepsiburada’lı kadın girişimcilere başta 3 ay ödemesiz dönemli uygun koşullarda kredi olmak üzere pek çok avantaj sunacağız.

Bu iş birliğiyle kadın girişimcilerimizin finansal sağlıklarını korumalarına destek olurken, nakit akışlarını düzenlemelerine fayda sağlayıp, ürün ve hizmetlerimize de ücretsiz ya da uygun koşullarda ulaşma avantajı sağlayacağız. İşletmelerinin sürdürülebilirliği için finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma başlıklarında, ekonomiye güç katan kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz.”