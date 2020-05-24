Pandemi süreci ile durma noktasına gelen sektörlerden biri de mobilya sektörü. Herkes çıkış yolu ararken, 350 mağazaya ev sahipliği yapan Modoko, online satış, TV üzerinden yayın gibi çalışmalarla satış artırma planları yapıyor. Sosyal medya üzerinden satışların etkisini çok fazla hissetmeye başladıklarını anlatan Modoko Başkanı Koray Çalışkan, “Eskiye oranla online üzerinden satışlarımızda yüzde 30’luk bir artış söz konusu” diyor.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr

Türkiye’nin en eski mobilya çarşısı olan Modoko, bugün 150 bin metrekarelik bir alanda 350 mağazaya ev sahipliği yapıyor. Doğrudan 5 bin dolaylı olarak da 35 bin kişiye istihdam yaratan Modoko, geçtiğimiz yıl 50. yılını kutladı. UR-GE projesine start vererek Modoko’daki daha önce hiç ihracat yapmamış ya da çok az ihracat yapmış 25 firmaya Modoko Akademi çatısı altında eğitimler verildi.

Modoko modelini yurt dışına taşımak üzere çalışmalar yürütüldü. Nisan ayında Dubai’de AVM projesi, yıl içinde de ABD’deki AVM projesi hayata geçirilecekti ancak pandemi süreci buna engel oldu. Burada amaç bu projelerle mobilya ihracatına yaklaşık yüzde 10’luk bir katkı sağlamak ve ‘Türk mobilyası’ algısı oluşturmaktı.

Modoko Başkanı Koray Çalışkan, pandemi nedeniyle projelerin ötelendiğini ancak bu süreci online’a yatırım yaparak ve Çin’in kaybettiği pazardan pay alma stratejileri geliştirerek geçirdiklerini söylüyor.

Koronavirüs sonrasında bir nevi pazar kapma savaşları başlayacağına dikkat çeken Koray Çalışkan ile sektörü ve Modoko’nun hedeflerini konuştuk.

Mobilya sektörünün hacminden bahseder misiniz?

Türkiye’de geçen yıl 50 milyar TL’lik mobilya satışı gerçekleşti. İç pazarda tüketiciler 8 yılda bir mobilya değiştiriyor. Toplumun hızlı tüketim alışkanlığı, konut satışlarının yükselmesi mobilya satışlarını artırıyor. Son iki yıldır inşaat sektöründeki durağan dönemi mobilya sektörü olarak hissetmeye başlamıştık. KDV indirimleri, son çeyrekte konut satışlarındaki artış sektörümüzde hareketlenmeye neden olsa da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ihracat ayağımızda olduğu gibi iç pazarda da etkisini gösterdi. Birçok sektör gibi bizde durgunluk yaşıyoruz. Düğün salonlarının geçici süre kapatılması sektörümüzü etkiledi. Türkiye’de her yıl yaklaşık 550 bin çift evleniyor ve bunun da sektörümüze doğrudan yansımaları oluyor. Çiftlerin ev kurmak için ayırdıkları bütçe ise ortalama 50 bin TL civarında. Yatak odası, koltuk takımı, TV ünitesi, yemek takımı vs. gibi bir evin olmazsa olmazları.

Pandemi sürecinde insanlar mobilya bakıyor mu?

Sosyal izolasyonun sağlanması adına düğünlerin ertelenmesiyle birlikte çiftler nikahlarını yapıp düğünlerini ya yaz ya da sonbahar aylarına öteledi. Bu çiftlerimize ürün sevkiyatları yapılırken yazın evlenecek çiftler evleri için mobilya bakmaya devam ediyorlar. Bazıları koronavirüs nedeniyle evlerine seçecekleri mobilyaları online üzerinde seçiyorlar. Son yapılan araştırmalara göre, evlenecek çiftlerin sadece yüzde 4,5’u internet üzerinden mobilyalarını seçiyorlar.

Modoko olarak online alana girdiniz. Bu yatırımla neyi hedeflediniz?

Koronavirüs nedeniyle satın alma alışkanlıklarında değişimler gözlemliyoruz. Türkiye’de online perakende 31,5 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Yıllık yüzde 40’lık bir büyüme performansı gösteriyor. 1,3 milyar TL ev ve dekorasyon kategorisinde gerçekleşiyor. Bu miktar şu an az gözükse de virüsün tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmesiyle bu rakamın yukarıya çıkacağını öngörüyoruz. Sosyal medya hesaplarından satış yapabildikleri gibi biz Modoko olarak da bünyemizde bulunan mağazaların satışlarını online üzerinden gerçekleştiriyoruz.

Satışlarınızı artırmak için radyo ve TV de açtınız…

Evet. Korona öncesinde önce radyonun yatırımım yaptık. Haftada bir gün bir saat canlı yayın yaparak mağaza sahiplerine sek-törel bilgiler paylaşıyoruz. Daha önce de online üzerinden bir mobilya satışımız vardı ancak çok fazla ürün yoktu. Şimdi bu ürünleri fazlalaştırdık, kampanyalar düzenledik. Bir yandan güçlendirmelerimiz devam ediyor. Yine TV’yi de mart ayında hayata geçirdik. Dekorasyondan önerilerinden mobilya turlarına, 1 stil 1 mekandan zamansız tasarımlara kadar TV’ye giren her kişi mobilyaya ve aradığı her şeye cevap bulabilecek. Bizim burada hedefimiz insanlara açık havada bir alışveriş imkanı sunduğumuz kadar evden çıkamayacakları durumda online’da da onların yanında olduğumuzu göstermek, yurt dışı satışlarını arttırabilmek ve mobilyadaki online satışların artmasını sağlamak.

Online yatırımınızın satışlarınıza yansıması nasıl oldu?

Türkiye’deki tüketicilerin özellikle sosyal medyadan daha çok ürün inceleme ve satın almaya yöneldi. Sosyal medya üzerinden satışların etkisini çok fazla hissetmeye başladık. Bazı firmalarımız İngilizce/Arapça dillerinde ürünlerini tanıtıyorlar. Eskiye oranla online üzerinden satışlarımızda yüzde 30’luk bir artış söz konusu.

Şu anda online’da satışlar ne durumda?

Çiftler mobilya alımlarını erteleyemeyeceği için bu tarafta satışlarımızda bir canlılık söz konusu. Mobilya sektörü olarak e-ticarete uzak bir sektör değiliz. Uzun zamandır firmalarımız arasında B2B olarak adlandırdığımız şirketler arasında internet üzerinden ticaret söz konusuydu. Yaklaşık 10 yıldır da tüketicilere online üzerinden satış yapıyoruz. Mobilya kumaşı, kalitesi gibi faktörler nedeniyle online’dan çok mağaza üzerinden seçime yönelik bir ürün grubuyken son dönemlerde tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle biz de yatırımlarımızı bu alana doğru kaydırmaya başladık.

“MODOKO MODELİ YURTDIŞINA TAŞINACAK”

Türkiye’nin en eski mobilya çarşısı olan Modoko, geçtiğimiz yıl 50’nci yaşını kutlarken bugün 150 bin metrekarelik bir alanda 350 mağazaya ev sahipliği yapıyor. Doğrudan 5 bin dolaylı olarak da 35 bin kişiye istihdam yaratıyor. Modoko modelini yurt dışına taşımak üzere Dubai ve ABD’de çalışmalar yapılıyor. “TÜKETİCİ İÇİN MODOKO TV’Yİ AÇTIK”

Şu anda bütün firmaların İçinde olacağı pazaryeri mantığıyla çalışacak modoko.com üzerinde Türkiye’nin en büyük mobilya satış sitesini açmaya çalışıyoruz. Tüketicilerin daha rahat ürün almaları için Modoko TV adı altında yeni bir oluşuma gittik. Burada da mağaza sahipleri kendi mağazalarını ve ürün gruplarını tanıtırken hangi ürünün hangi ürünle birlikte kullanılması gerektiği konusunda dekoratif öneriler paylaşıyorlar.