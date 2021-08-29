Temassız otelcilik uygulamaları geliştiren bir platform olan WeBee, kısa bir süre önce aldığı 6 milyon TL yatırımla, 38 milyon TL üzerinde değerlemeye ulaştı. Bu yatırımın ardından hedef büyüten şirket, üç yıl sonra binin üzerinde otele ulaşmayı hedefliyor.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Pandemiyle birlikte temassız teknolojilere ilgi büyüdü. Temassız alışveriş, temassız ödeme derken sonunda oteller de temasız teknolojilerle farklılaşmaya başladı.

Done İletişim ve Bilgi Sistemleri’nin 2017 yılında konaklama sektörü için geliştirmeye başladığı WeBee de otellerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren bir platform.

Bugün 12 dil desteği ile 23 ülkede kullanılıyor. 23 ülkede 160’tan fazla otele hizmet veren WeBee, iletişim, pazarlama ve günlük iş akışlarını dijitalleştirerek otelcilerin hayatlarını kolaylaştırıyor.

İlk tur yatırımını 2019 yılında turizm sektörünün önemli ismi Mustafa Oğuz Akdeniz ve melek yatırımcı Burak Şen’den alan WeBee, kısa bir süre önce 6 milyon TL daha yatırım alarak 38 milyon TL üzerinde değerlemeye ulaştı.

DCP’nin (Diffusion Capital Partners) liderlik ettiği ve Türkiye Kalkınma Fonu altında faaliyet gösteren Teknoloji İnovasyon Fonu’nun da eş yatırımcı olarak yer aldığı ikinci yatırım turuna katılan yeni yatırımcılar arasında; Yemek Sepeti’nin Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, melek yatırım ağı Angel Effect, Almanya’dan melek yatırımcı Sinan Özel ve İngiltere’den melek yatırımcı Sinan Düztaş da bulunuyor.

HEDEF BÜYÜTTÜ

Kostarika, İtalya, Maldivler, Katar, Umman, Irak gibi bir çok ülkede gösteren şirket, yeni yatırımın da verdiği ivmeyle 2021 yılında hızlı büyümeyi planlıyor. Şu an Türkiye pazarında lider olduklarını söyleyen WeBee Kurucu Ortağı Özgür Zan, iki ülkede daha pazar lideri olmak istediklerini söylüyor.

2020’de cirosunu yüzde 65 artıran şirket, 2021’de iki katlık bir büyüme hedefi koydu. Şirket, üç sene içinde bin, beş sene sonunda 2 bin 500 otele ulaşmayı hedefliyor.

Zan, “Son yatırım ile İngiltere’de şirket kuracağız ve globaldeki büyümeyi İngiltere’de şirket üzerinden geliştireceğiz” diyor.

WeBee’nin başarısı yurtdışında da dikkat çekti. Şirket, 2019 yılında Travel & Hospitality Rewards’te ‘En iyi misafir etkileşim platformu’ ödülünü aldı.

2020 ise yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından İyileştiren Çözümler kategorisinde bin 183 şirketin arasında ‘6 en yenilikçi start-up’ ödülünü kazandı. 2021 yılında ise Silicon Review tarafından takip edil¬mesi gereken 50 şirket arasında gösterildi.

“DENEYİMLERİNİ KİTAPTA TOPLADI”

Kuruluşundan beri Done’de yönetici ortak olarak görev alan Özgür Zan, aynı zamanda bir seri girişimci. Toplam altı şirkette, 11 farklı ortak ile çalışan Zan, girşimcilik deneyimlerini bir kitapta topladı.

Cesaret Ekonomisi isimli kitap, yazarın deneyimlerini ve uzun yıllar girişim ekosistemi araştırmalarından oluşuyor. İş hayatının sadece başarılarını değil her girişimcinin karşılaşabileceği zorlukları, problemleri, engelleri de anlatıyor.