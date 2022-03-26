Türkiye’de oyun sektörü, yeni dönemin en gözde girişim alanlarından biri haline geldi. Son iki yılda kurulan 141 oyun girişimi ile birlikte Türkiye’deki oyun şirketlerinin sayısı 600’e dayandı. Son birkaç yıl içinde ardı ardına ortaya çıkan oyun girişimleri, hem yurt içinden hem de dünyadan çok ciddi yatırımlar almayı başarıyor.

KOBİ Girişim Mart 2022 tarihli sayıdan

Ocak 2022de Türkiye’de toplam 20 startup’a yaklaşık 381 milyon dolar değerinde yatırım yapılırken, mobil oyun girişimleri en fazla yatırım çeken alan oldu. Oyun sektörü beş yıl önce yılda 91 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahipken, 2021’e gelindiğinde ise yaklaşık 200 milyar dolarlık şaşırtıcı bir pazar büyüklüğüne ulaştı.

Bu rakam oyun pazarını küresel kayıtlı müzik endüstrisi ve dünya çapındaki film gişe gelirlerinin toplamından iki kat daha büyük hale getiriyor. Türkiye de bu alanda dünyanın lider oyuncularından biri olmaya yaklaşıyor. Son birkaç yıl içinde ardı ardına ortaya çıkan oyun girişimleri, hem yurt içi hem de dünyadan çok ciddi yatırımlar aldı.

ARDI ARDINA BAŞARI

2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games, bu alandaki ilk büyük çıkışa imza attı. Şahin Peak Games’i uluslararası oyun şirketi Zynga’ya 100 milyon dolara sattı. Daha sonra ise 2020 yılında 1.8 milyar dolar değerinde bir exit yaparak Türkiye’nin de ilk unicorn şirketi oldu.

Bunu takip eden Gram Games, 2018 yılında Zynga’dan 250 milyon dolar yatırım aldı. Mobil oyun geliştiricisi Dream Games de, 2021 ortasında 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolar yatırım aldı. Dream Games böylece Türkiye’den çıkan en son unicorn şirket oldu.

1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket tarafından yapılan açıklamaya göre seri B yatırım turunda şirketten en büyük pay alan yatırımcılar Index Ventures ve Makers Fund olurken, Balderton Capital, IVP ve Kora da şirkete yatırım yaptı. FinlandiyalI oyun yazılım şirketi ve Angry Birds oyununun yaratıcısı Rovio, dünya genelinde popüler oyunları üreten İzmir merkezli Ruby Games’in tamamını satın alacağını açıkladı.

Rovio tarafından yapılan açıklamada Ruby’nin tamamının birkaç dilim halinde beş yıl içinde satın alınacağı belirtildi. Yakın zamanda ise İstanbul merkezli oyun girişimi Ace Games, global ölçekte başarılı olacak mobil oyunlar geliştirmek hedefiyle 7 milyon dolar yatırım aldı.

Ace Games kurucu ortağı ve CEO’su Hakan Baş, yatırımı turunu değerlendirirken, şunları söyledi: “Yatırım almak bir araç, asıl amaç başarı. Ace Games’de güçlü bir ekip kurduk, yatırım sonrası da ekibimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Aldığımız yatırımla ve ortaklarımızın da destekleriyle katma değerli işler yapacağımıza inanıyoruz. Yatırım ve oyun dünyasının öncü isimlerini Ace Games çatısı altında bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz.”

EN GÖZDE GİRİŞİM ALANI

Türkiye’de oyun sektörü, yeni dönemin en gözde girişim alanlarından biri olarak gösteriliyor. Startups.watch verilerine göre, ülkemizde son iki yılda kurulan oyun girişimci sayısı 141’e ulaştı. Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 verilerine göre, 2020 yılında 165 startup 139 milyon dolar yatırım aldı.

139 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde girişim ekosistemindeki en büyük tutara ulaşıldı. Verilere göre, 2019 ve 2020 yılında Türkiye’de en çok yeni girişim kurulan sektör, oyun sektörü oldu.

Oyun alanındaki girişimcilere verilen devlet desteklerine dikkat çeken IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Oyun sektörü ülkemizin parlayan yıldızı konumunda. Oyun sektörünün ülke ekonomisindeki payı hızla artmaya devam edecek” diye konuştu.

MOBİL OYUNLAR YÜKSELİŞTE

Mobil uygulama veri analizi şirketi 42mat-ters tarafından gerçekleştirilen 2021 Türkiye Mobil Oyun İstatistikleri araştırmasına göre, Google Play’de yer alan 444 bin 258 oyunun 8 bin 383’ü Türk yayıncılara ait. Google Play’de 173 bin 421 oyun yayıncısı arasında 2 bin 797’den fazla Türk yayıncı bulunuyor.

Türk yayıncıların sunduğu mobil oyunlar, oyun başına ortalama 767 bin 64 indirilmeye sahip ve tüm mobil oyunların ortalaması olan 456 bin 73’den daha fazla indiriliyor. Mobil oyunların puan ortalaması 3,78 iken Türk yayıncıların oyunlarının ortalama puanı 3,94 seviyesinde bulunuyor.

Türk yayıncıların oyunlarının yüzde 3’ü ücretli kategorisinde bulunuyor. Oyunların yüzde 87’si reklam içerirken yüzde 28’inde uygulama içi ödemelerden yararlanılıyor. Türk yayıncıların oyunlarının yüzde 18’i ise hem Google Play hem de App Store yer alıyor.

IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, yerli oyun geliştiricilerinin salgına rağmen hızla yol kat ettiklerini dile getiren Mesut Şenel, şunları söyledi: “Oyun geliştiricilere verilen destekler ve artan bilinç, ülkemizdeki oyun pazarının büyümesini sağlıyor.

Türk oyun sektörünün çok katmanlı bir endüstriye dönüşmesi, devlet desteklerinin daha fazla girişimciyle buluşmasıyla doğru orantılı. Oyun geliştiriciler başta personel istihdam, komisyon, reklam, yurt dışı kira ve marka desteği gibi pek çok alanda destek alma olanağına sahip.”

OYUN İHRACATINA DESTEK

Oyun sektöründeki bu hızlı gelişim, ekonomi yönetimini de harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçen yıl yapılan değişiklikle, hizmet ihracatı istisnası KDV iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine imkan sağlandı.

İhracat yapan oyun şirketleri de düzenleme kapsamında yer alıyor. Yapılan değişiklikle KDV iade şartlarından olan dövizin Türkiye’ye getirilmesi şartı esnetilmiş oldu. Bu sayede ihracat yapan yazılım, uygulama ve oyun şirketlerinin sorunu çözülerek iade alabilmelerinin önü açıldı.

200 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

KPMG Türkiye tarafından 2021 yılında yayınlanan rapora göre, oyun sektörü hızla artan dijitalleşme ışığında gelişen teknolojiler ile değişen piyasa koşullarına göre tüketicilerle buluşmaya devam ederken sektörde büyüme ve konsolidasyon da dikkat çekiyor.

Oyun sektörünü değerlendiren KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, geçtiğimiz iki yılda Covid-19 salgınının tüm sektörlerde olduğu gibi oyun sektörü için de en belirleyici faktörlerden biri olduğunu belitti.

Kaçmaz “Ülkelerin salgınla mücadele kapsamında aldığı kısıtlama kararları sebebiyle dijitalleşmenin en yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan oyun sektöründe 2020 ve 2021 yılında beklenenin üstünde gerçekleşen büyüme oranları gözlemlendi.

Bunun temel sebepleri tüketicilerin evlerinde geçirdiği sürenin artması ve bu duruma bağlı olarak internet kullanım oranlarının da beklenenden fazla bir seviyede gerçekleşmiş olması” değerlendirmesinde bulundu. 2019 yılını 145 milyar dolarlık bir pazar hacmi ile kapatan oyun sektörü, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 174 milyar dolar ve 198 milyar dolar seviyelerine ulaştı.

ASYA PASİFİK ÖNDE

KPMG’nin paylaştığı verilere göre, 2021 yılına geldiğimizde dünya genelinde yaklaşık olarak 3 milyar adet oyun kullanıcısı pazarda aktif olarak bulunuyor. Global oyuncu sayısı 2020 yılına kıyasla yüzde 5,3 artarak 2021 yılında oyun sektöründe gerçekleşen agresif büyümenin kalıcı olduğunu göstermiş oldu.

Asya-Pasifik bölgesi, oyun sektör pazar hacminin yüzde 50’sine sahip olarak önümüzdeki yıllarda da en büyük pazar payına sahip olmaya devam edecek. En büyük pazar olan Çin’de öncül oyun alt sektörünün mobil oyunlar olduğu görülürken yüzde 24’lük payı ile global oyun sektörünün yüzde 24’ünü oluşturan Kuzey Amerika bölgesinde ise konsol oyunlarının yarattığı pazarın büyüklüğü dikkat çekiyor.

3 MİLYAR OYUNCU VAR

2024 yılına bakıldığında ise 2021 yılında yaklaşık 3 milyar olan oyun sektöründe tüketici sayısının 3,3 milyar seviyesine ulaşması bekleniyor. Akıllı telefonların kitlesel olarak ulaşılabilirliğinin artmasına bağlı olarak akıllı telefon oyunlarının da oyun sektörü içerisinde cihazlara göre dağılım bazında liderliğini koruması öngörülüyor.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Direktörü Özge İlhan, veri depolama teknolojilerinin gelişmesi ve telekom tarafında 5G entegrasyonu ile kuvvetlenecek olan bulut teknolojisinin, yazılım ve donanım bakımından gelişimini hızlandıran sanal gerçeklik ve metaverse teknolojilerinin yakın gelecekte oyun sektörünün sürükleyici faktörleri olmalarını beklediğini ifade etti.

İlhan, “Özellikle son dönemde bulut tabanlı oyunlar; kullanıcıların dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları gibi elde taşınan cihazlarda ağ bağlantısıyla oyunların yayınlamasına olanak tanıyor ve özel bir oyun konsolu/PC ihtiyacını ortadan kaldırarak, endüstri genelinde ön plana çıkıyor. Pazar beklentileri ise önümüzdeki yıllarda, oyun donanımlarının bulut tabanlı oyunlarla önemli ölçüde değişim göstereceği ve taleplerin farklılaşacağı yönünde” diye belirtti.

OYUN SEKTÖRÜ 2022’YE HIZLI BAŞLADI

Startup’lar için kaynakça niteliğinde raporlar yayınlayan StartupMarket tarafından 2022 yılının ilk ayına dair verilere bakıldığında ise, Ocak 2022’de Türkiye’de toplam 20 startup’a yaklaşık 381 milyon dolar değerinde yatırım yapılırken, mobil oyun girişimleri ise yıla çok hızlı bir giriş yaptı.

Bunların arasından 255 milyon dolar yatırım alan ve Türkiye’deki 5 unicorn’dan biri olan Dream Games ile 50 milyon dolar yatırım alan N11 dikkatleri üzerine çekti. Dream Games ve N11’in aldığı yatırımlar hariç 18 startup yaklaşık 77 milyon USD değerinde yatırım aldı.

Bunların arasında ise 55 milyon dolarlık yatırımın sahibi Spyke Games oldu. Ocak ayında Spyke Games ardından yatırım alan mobil oyun girişimi ise Yunus Güvenen, Emre Teksöz ve Yusuf Ceylan tarafından 2019 yılında kurulan Fomo Games oldu.

YILDIZ TEKNOPARK ‘GAMESUP’ İLE OYUNA GİRDİ

YTÜ Yıldız Teknopark, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle mobil oyun ve e-spor dikeyinde İstanbul bölgesindeki en büyük çaplı kuluçka merkezini hayata geçirdi. 18 ay boyunca devam edecek ‘GamesUP Projesi’ ile fikir aşamasındaki girişimlerin pazara sunulması ve ürün aşamasındaki girişimlerin global pazarlara taşınması hedefleniyor.

Oyun ve E-spor alanına yönelik İstanbul’da en büyük kuluçka merkezi olacak GamesUp projesi mevcut ekosistemin büyümesine de önemli katkı sunacak. Yerli markaların doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurarak ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman şunları söyledi: “Pandemi süreci birçok sektörü olumsuz yönde etkilerken oyuncu sayısını ve oyuna harcanan para miktarını, dolayısıyla oyun sektörünün büyüme hızını artırdı.

Bu noktada değişim trendini yakalayabilen, yaratıcı genç girişimcilerin varlığı ile hızla büyüyen sektörlerin en başında oyun ekosistemi geliyor. Özellikle genç girişimler, üniversite dinamizmi ile oyun ve oyunlaştırma araçlarını hızlı tüketirken e-spor dünyasını da teknopark kültürüne kazandırdı.”

GÖKHAN KAÇMAZ / KPMG TÜRKİYE “TÜRKİYE’DE 600’E YAKIN OYUN ŞİRKETİ VAR”

“Türkiye’de oyun sektörü özellikle son yıllarda aldığı yatırımlar ve gerçekleşen başarılı satın almalarla ön plana çıktı. Türkiye’de 2022 yılı itibarıyla 600’e yakın oyun şirketi bulunuyor. 2020 yılında toplamda 109 adet yeni oyun girişimi kurulurken, 2021 yılında 72 yeni oyun girişimi kurulduğu gözlemlendi.

Oyun sektörü, Türkiye girişim ekosistemi içerisinde yatırımcılar tarafından adet ve hacim olarak en çok ilgi gören sektörlerden birisi oldu. 2020 yılında toplamda 16 oyun şirketi girişim sermayesi yatırımı alırken, 2021 yılında ise 56 oyun şirketi girişim sermayesi yatırımı aldı.

İşlem sayısında yaşanan büyük artış işlem hacminde de etkisini göstererek, 2021 yılında alınan yatırımların toplam hacminin 355 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesini sağladı. 2022 yılının Ocak ayında tamamlanan Dream Games, Spyke Games ve Fomo Games işlemleri ile Türkiye oyun sektöründe henüz 2022’nin ilk ayında toplam