Geçen yıl Sora Cosmetics Grubu bünyesine katılan 23 yıllık renkli kozmetik markası Alix Avien, yenilenen yüzüyle eylül ayında tüketicilerle buluşacak. Markanın doğal, trendy ve inovatif ürünleri, sadece online kanaldan satılacak.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Geçtiğimiz yıl 600 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan küresel kozmetik pazarı içinde Türkiye’den firmalar da sayılarını her geçen ün artırıyorlar. Gerek üretimleri, gerek inovatif ürünleri, gerekse ihracat potansiyelleri ile adından söz ettiren pek çok yerli kozmetik şirketi var.

Sora Cosmetics Grubu da onlardan biri. Şirket, geçen yıl bünyesine kattığı 23 yıllık renkli kozmetik markası ‘Alix Avien’ ile birlikte hedef büyüttü.

Bugüne kadar Türkiye ve bir çok bölgesel pazarlarda başarılı bir performans sergileyen markayı Batı Avrupa, Latin Amerika ve özellikle Güney Asya pazarlarına da açılmayı hedeflediklerini söyleyen Alix Avien Satış ve Pazarlama Direktörü İlker Okan, iki yılda 50’nin üzerine ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getiriyor.

Okan, “5 ülkede distribütörlük anlaşmalarını bitirmiş ve 6 ülke distribütörleri ile ise görüşmelere devam etmekteyiz. Türkiye’de eylül ilk haftası ürünlerimizi tüketiciler ile buluşturmayı planlıyoruz” diye ekliyor.

VEGAN ÜRÜNLER *

Turquality destek platformundan teşvik belgesini almaya hak kazanmış ilk renkli kozmetik markası olan Alix Avien, Sora Cosmetics Gruba geçtikten sonra yeniden yapılanma sürecine girdi. Yeni üretim tesisi yatırımı ile birlikte son bir yıldır yoğun bir AR-Ge çalışması yapılan marka, ürün gamından stratejisine kadar yenilendi.

Bu süreçte Alix Avien için 8 milyon Euro’luk yatırım yapıldığını belirten İlker Okan, “Markanın güçlü ve zayıf yönlerini masaya yatırdık. Farklı ve global kodlarına uygun olarak markanın ürün gamının ve ambalajının yenilenmesine karar verildi.

Yenilenen konseptimiz ile mevcut müşteri kitlesi yanında yeni kitlelere ve günümüz trendlerine hitap eden bir marka haline gelmeyi hedefledik. Özellikle doğaya saygılı ve vegan formülleri markaya kazandırarak, yeni çağın dinamiklerine uygun olarak hedef kitlemizi genişlettik” diye anlatıyor.

LİMİTED EDITION SERİ *

Markanın yeni ürün gamında renkli kozmetiğin bütün kategorilerinde yüz, göz, kaş, dudak ve tırnak olmak üzere 177 çeşit ürün bulunuyor. İki yıl içinde bu sayının üç katına çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca kozmetik pazarına sezonluk olarak ‘limited edition’ seriler de sunacaklarını dile getiren İlker Okan, şunları anlatıyor: “Çevreye ve her türlü ayrımcılığa karşı duyarlı, farklılıkları son derece doğal karşılayan yepyeni bir nesil var. Dijital tecrübe ve dijital iletişim onların vazgeçilmezleri.

Bu nesle yakın duran ve onları anlayan markaların pazarda ciddi bir yer edineceğini düşünüyoruz. Fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak onlara huzur veren, dengelerini bulmalarını sağlayan ürünleri tercih ediyorlar. Daha basit fakat içerik olarak kaliteli ve şık ürünleri seviyorlar.

Bütün bunlardan ilham alarak daha dijital ve dinamik bir marka olarak geri dönüyoruz. Bu çerçevede ürünlerimizin hayvanlar üzerinde test edilmemesine önem veriyoruz.

Aynı zamanda ISO 14001-2015 Environment belgesi almak ve bir sonraki lansmanımız olacak olan vegan ürünlerimizin için yoğun bir çalışma içindeyiz.”

Türkiye renkli kozmetikte büyük yerli üreticilerin ve bütün global oyuncuların bulunduğu bir pazar. Bunun yanı sıra zincirlerin kendi özel markalı ürünleri de var. Dolayısıyla renkli kozmetik, zor ve rekabetçi pazarlarından biri.

AlixeAvien’in Türkiye’ de tüketicinin bildiği ve beğendiği bir marka olmasının avantajına sahip olduğunu söyleyen İlker Okan, şöyle devam ediyor: “Global pandeminin günümüzdeki dönüşümsel etkilerini göz önünde bulundurarak ilk etapta ABD, Avrupa ile aynı anda yanlızca online olarak satılan bir marka olmaya karar verdik.

Bu Konuda Türkiye’ deki partnerimiz Cossop ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar ile Alix Avien, Türkiye’nin ilk online renkli kozmetik markası olacak diyebiliriz. Uzun ve orta vadede ise pazar dinamiklerinde oluşacak değişikliklere göre yeni bir strateji çizmeyi ve diğer satış kanallarında da bulunmayı hedefliyoruz.”

50 ÜLKEYE İHRACAT *

Daha önce Doğu Avrupa ve Türkiye’nin çevresindeki pazarlarda odaklanan Alix Avien, yeni stratejisi ile artık Batı Avrupa, Latin Amerika ve özellikle Güney Asya pazarlarına da açılmayı hedefliyor. Bugün yaklaşık 20 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden İlker Okan, iki yılda 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapmayı planladıklarını söylüyor.

Okan, şunları ekliyor: “Tüm dünyayı etkisi altına alan bu kriz döneminde bile marka için şu ana kadar 5 ülkede distribütörlük anlaşmalarını bitirmiş ve 6 ülke distribütörleri ile ise görüşmelere devam ediyoruz. Markaya bizim beklentilerimize paralel bir ilginin olduğunu görüyoruz.”

Global renkli kozmetik pazarı 2019 yılında perakende fiyatları ile 75 milyar dolara ulaştı ve son 3 yıldır ortalama bazda yıllık yüzde yüzde 6 oranına büyüyor.

Gelişmekte olan ülkelerde, özelliklede Asya Pasifik ve Latin Amerika ülkelerinin büyüme oranları çok daha yüksek. Alix Avien için öncelikle bu gelişmekte olan pazarlarda çok hızlı bir şekilde büyüme potansiyeli gördüklerini de belirten İlker Okan, “Yaptığımız plan ve projeksiyonlar ile ihracatın payının yüzde 15-20 aralığında olacağını öngörüyoruz” diyor.

ONLINE PAYI ARTACAK *

Kozmetik online satışları son 10 yıldır tüm dünyada artıyor. Ancak birçok pazarda hala perakendeye göre düşük düzeyde.

Bu konuda son yıllarda başı çeken ülkenin ise Çin olduğunu belirten İlker Okan, “2025 yılında kozmetik online satış payının yüzde 50yi geçmesi tahmin ediliyordu fakat sanırım global salgın döneminde şimdiden geçmiş olması muhtemel.

Biz kısa vadede global ciroda online’ın payını yüzde 30 civarında öngörüyoruz. Orta vadede biz de en az 50’sinin online üzerinden gelmesini hedefliyoruz” diye ekliyor.

Marka, Türkiye İle İlgili şu anda pazarlama planlarını yapıyor. Eylül ayının İlk haftasında ürünlerini tüketiciler ile buluşturmayı hedeflediklerini belirten İlker Okan, “Sosyal ve dijital medya mecralarında çok aktif bir marka olmayı hedefliyoruz. Dijital iletişim kanalları ile tüketiciye ulaşmak yeni Alix Avien ile tanışmalarını sağlamayı arzuluyoruz” diyor.