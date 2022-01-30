Yaklaşık üç yıl önce kurduğu ‘Talia’ markasıyla nohut bazlı sağlıklı atıştırmalık üretimine soyunan Adanalı girişimci Hatice Bilici, üretimin yüzde 70’ini ihraç ediyor.

KOBİ Girişim Ocak 2022 tarihli sayıdan

Talia’nın Türkiye’nin yanı sıra yurt dışı ihracatı ile ulusal market ve kahve zincirlerinde nihai tüketicilerle buluştuğunu belirten Bilici, “Önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD’de sağlıklı yaşama ve beslenmeye önem veren zincirlerin tamamında yer almayı hedefliyoruz” diyor.

Adanalı Bilici Holdingin yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Bilici’nin kızı Hatice Bilici girişimci oldu. ABD’de Cornell Üniversitesinde ekonomi ve işletme eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede finans ve kamu yönetimi üzerine master yapan Bilici, 2012 yılında aile işinde çalışmak için Türkiye’ye döndü.

10 yıl kadar Bilici Holding bünyesinde görev aldı. Sonrasında ise kendi başarı öyküsünü yazmaya karar verdi. Ailesinden maddi destek almadan tamamen kendi imkanlarıyla yola çıktığını belirten Bilici, “Ailemizin 3’üncü nesil temsilcisi olarak dedem Arif Bilici’nin bizlere bıraktığı değerleri devam ettirmek adına girişimci olmayı tercih ettim.

Aile şirketimiz Bilici Holding’in bünyesindeki ana iş dalları tarım ve tekstilin dışında, tamamen farklı bir alanda ilerledim. Sağlıklı ve bütünsel bir atıştırmalık markası yarattım” diyor.

10 ÜLKEDE SATILIYOR

Günümüzde glütensiz ve vegan beslenme trendindeki artışı, prebiyotik beslenmeye verilen önemi göz önüne alarak, sağlıklı ve bütünsel bir atıştırmalık markası yarattığını dile getiren Bilici, şöyle devam ediyor: “Markamız ‘Talia’, cennetten düşen çiğ taneleri, bolluk ve bereket demek.

O yüzden ürün yelpazemizin ana maddesini, bu bolluk ve bereketi yansıtan milli süper gıdalarımız nohut, mercimek ve fasulye olmasına karar verdim. İlk olarak Hindistan cevizli nohut atıştırmalığını geliştirdim.

Haziran 2019’da Talia Snacks olarak, 12 farklı atıştırmalığımızla New York’ta Fancy Food Show’da birçok dünya markası arasında yer aldık.”

Bugün üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD’de, sağlıklı yaşama ve beslenmeye önem veren zincirlerin tamamında yer almayı hedefliyor. Talia’nın ABD’den sonra hedef pazarı ise Kanada.

NOHUT CİPSİ ÜRETTİ

Son yıllarda özellikle tahıl tüketimini minimuma indiren beslenmenin ön planda olduğuna da değinen Hatice Bilici, şöyle devam ediyor: “Baklagillerden yapılan, kaliteli besin değeri yüksek sağlıklı atıştırmalıklar ve bütünsel gıdalar daha çok tercih ediliyor.

Bizim marka olarak nohutu seçmemizdeki neden ise, nohutun tam anlamıyla özümüze ait en değerli ‘süper gıda’lardan biri olması. Ayrıca yüksek protein, lif içermesinden ve yüksek besin değerinden dolayı fonksiyonel bir gıda olması.

Üzerinde çalışıp geliştirdiğimiz nohut cipsi, vegan çikolata kaplı drajeler ve nohut bazlı kahvaltılık gevreği gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi.Geliştirmekte olduğumuz birçok ürün daha var. Dünyadaki trendleri yakından takip ediyoruz. üniversitelerle ve gıda mühendislerimizle yeni ürün AR-GE’sini gerçekleştiriyoruz.”

MİLENYUM KUŞAĞI İLGİSİ

Sağlıklı atıştırmalıklara bütün yaş gruplarının ilgisi var. Bu kategorideki ürünlerin keyifle tüketilen ürünler olarak tüketicilerle buluşturulduğunu dile getiren Hatice Bilici, “Kadın-erkek tüm yaş grupları bu tarz ürünleri tercih ediyor. Özellikle milenyum kuşağı için bu ürünlerin önemi çok.

Onlar sağlıklı atıştırmalıklardan hem keyif alıyor hem de fiziklerine çok dikkat ettikleri için bu ürünleri tercih ediyorlar. Öte yandan kadınlar da erkekler de bu atıştırmalıkları tercih ediyor. Örneğin birçok ebeveyn çocuklarının beslenme çantalarına atıştırmalıklardan” diye ekliyor.