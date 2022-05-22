Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte sağlık sektörü ön plana çıktı. Aşı ve ilaç çalışmaları hız kazanırken, start up’lar da bu alana yöneldi. Mobil uygulamadan yenilikçi cihazlara kadar farklı ürünler ve çözümler geliştiren start up’ların sayısı Türkiye’de de hızlı bir artış gösteriyor.

KOBİ Girişim Mayıs 2022 tarihli sayıdan

Ülkemizde sağlık çözümleri alanında faaliyet gösteren start up’ların hedefinde dünyaya açılmak var. Pandemi ile daha da büyüyen sağlıklı yaşam trendi içinde, kişilerin sağlık alışkanlıklarının nasıl bir seviyede ve ne kadar iyi olduğu, nasıl geliştirebilecekleri konusunda kişisel değerlendirme ihtiyaçları da büyüyor.

Kişilerin sağlık alışkanlıklarını analiz ederek, onlara kişisel öneriler veren, bu önerileri takip etmesini sağlayan ve bir sağlık uzmanıyla sağlık alışkanlıkları hakkında danışabilmesini sağlayan girişimler de tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de giderek artıyor.

Tüm dünya için ‘olmaza olmaz’ sektörlerin başında gelen sağlığın önemi bu süreçte daha fazla anlaşıldı. Ülkeler, bu alana ayırdığı bütçeleri artırma yoluna gitti. Sağlık sektöründeki potansiyele start up’lar da kayıtsız kalmadı.

Daha önce sağlık sektöründe faaliyet gösteren start up’lar çalışmalarına hız verirken, farklı alanlardan bu alana yönelen pek çok start up da oldu. Mobil uygulamadan yenilikçi cihazlara kadar farklı sağlık ürünler geliştiren start up’ların sayısı artış gösterdi.

YENİ DÖNEM FIRSATLARI NELER?

Dijital sağlık start up’larının daha hızlı ilerleyebildiği için daha görünür olduğunu ve bu havuzun daha hızlı büyüdüğünü söylemek mümkün. Risk ve kaynak gereksinimi diğer sağlık alanlarına göre daha az olabiliyor.

Özellikle yatay bir teknoloji platformu olma özelliği taşıyan ilaç taşıyıcı sistemler, hücre tedavileri gibi farklı biyoteknoloji start up’larına ilgili de artarak devam ediyor. Öyle ki FDA verileri yeni ilaç moleküllerinin yüzde 70’inin Faz 2’ye kadar start up’lar aracılığıyla geldiğini gösteriyor.

Türkiye’de de öne çıkan alan tıbbi cihaz teknolojilerinde de fırsatlar var. Burada dijital sağlık ile de kesişen rehabilitasyon teknolojilerinden biyomalzeme ve tanı teknolojileri start up’larına kadar birçok farklı alanda gelişme söz konusu.

Koruyucu tıp, kişiselleştirilmiş tıp ve wellness da önemli trendler. Bu problemler ve fırsatlar üzerinde çalışan start up’lar için büyük potansiyel var.

YUSUF YEŞİL / YEŞİL SCIENCE CEO’SU “SAĞLIK GÜN GEÇTİKÇE KİŞİSELLEŞİYOR” “Sağlık gün geçtikçe kişiselleşiyor. Günümüzdeki sağlık hizmetleri ve değerlendirmeleri popülasyonlar üzerinden çıkarımlanan bilgiler ışığında yapılıyor.

Fakat her birey için bireye özgü değişkenlerle birlikte bu çıkarımın yeniden yorumlanması yani kişiselleştirilmiş tıbbın devreye girmesi gerekiyor.

Bu kişiselleştirmeyi sağlayabilmenin en önemli yolu da bu çıkarımları sağlayabilecek kadar büyüklük ve kalitede verilerin olması. Bu aşamada diagnostik olarak bu verilerin akışta olduğu bir çok test metodu var fakat özellikle sağlıklı yaşam takibi konusundaki kullandığımız akıllı saat vb. sensörlerin kapasitesinin gelişmesi kritik. Bu gibi cihazlardan akan verilerin çeşit ve kalitesi arttıkça daha kişisel programlar oluşturabilmek daha kolay hale gelebilir.”

COVİD-19 HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Dünyada her geçen gün nitelikli sağlık hizmetine olan talep artıyor. Pandemi ile birlikte bu talep iyice tavan yapmış durumda. Bu da sağlığın tüm girişim, yatırım ve şirketlerin merceğinde önemli bir yere sahip olması sonucunu doğuruyor.

Bu alandaki tüm çalışmalar, toplumda önemli şekilde yer buluyor ve takdirle karşılanıyor. Bilindiği üzere koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile dünyada ilk kullanım onayı alan Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’ye, Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi.

Daha birçok bilim insanı şu anda koronvirüs tedavisi ve bu virüsten korunmaya yönelik ilaç geliştirme çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Öte yandan start up’lar da boş durmuyor. Sektörün farklı kollarındaki ihtiyaçlara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. İlaç çalışmalarının yanı sıra özellikle e-Sağlık alanındaki yeni fırsatlar start up’ların gündeminde.

TEKNOPARKLARIN ÖNEMİ

Son yüzyılın en büyük pandemisi olan yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte tek-noparklarda sağlık alanında faaliyet gösteren start up’ların sayı da arttı. YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci de bunu doğruluyor.

Bünyelerinde son yıllarda hastalıkla mücadele, teşhis, ilaç ve tıbbi cihaz konularında çalışan sağlık start-up’larının sayısının arttığını söyleyen İnci, “Bütüncül mücadeleyi sağlamak adına Teknopark bünyesinde sağlık sektöründeki girişimleri destekleyen bir ekosistem oluşturulması adına çalışmalar hızla artıyor.

Ayrıca yıllar içerisinde sağlık start-up’larında dijital dönüşümün önemli değişimlere yol açtığı da gözlemleniyor” diyor. YTÜ Yıldız Teknopark’ta; Covid-19 hızlı, kesin tanı cihazı ve kiti, ilaç sektörü, aşılama ve tüp bebek tedavi yöntemleri, tıbbi görüntü ve bilgi depolama sistemi, robotik teknolojiler ile tedavi, COVID-19 ile mücadele için sterilizasyon cihazı alanlarında faaliyet gösteren pek çok start up bulunuyor.

Teknopark İstanbul’da sağlık alanında faaliyet gösteren start up’ların da pandemi döneminde çok farklı projelere yönelerek Türkiye’nin salgınla mücadele çalışmalarına destek olduklarını belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ise, bu yıl teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla sağlık alanında yapılan patent başvuru sayılarında da artışı gözlemlediklerini söylüyor.

Öte yandan büyük ilaç ve sağlık şirketleri de artık, inovasyon süreçlerine start up’ları dahil ederek verimliliklerini artırmaya başladılar. Bu durumun iki tarafın da kazancına olduğu açık.

SAĞLIK GİRİŞİMLERİNE DESTEK

Sağlık girişimcilerine odaklı en kapsamlı programlardan biri olan Kandilli Health ile start-up’lara, satış ve pazarlama süreçlerinde, global pazarlara açılmaları, satış kapasitelerini büyüterek ticaretlerini hızlandırmaları için destek verilecek.

Nisan-Mayıs 2022 ile Eylül-Ekim 2022 tarihleri arasında, iki aşamalı olarak planlanan Kandilli Health Hızlandırma Programı, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü sahipliğinde, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Sağlık Girişimcilerini Destekleme Faaliyetleri kapsamında yürütülüyor ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından destekleniyor.

ISEK İdari İşler Koordinatörü Seda Şenol, Kandilli Health’in sadece sağlık girişimcilerine odaklı özel olarak oluşturulmuş, en kapsamlı programlardan biri olduğunu, bu programla sağlık girişimciliği ekosistemine yepyeni bir soluk getirmeyi beklediklerini belirtti.

Şenol “Kandilli Health ile start-up’lara satış ve pazarlama ve global pazarlara açılma süreçlerinde, satış kapasitelerini büyüterek ticaretlerinin hızlandırılmasında için katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

SAĞLIK START UP’LARININ YENİ DÖNEM HEDEFLERİ

Inofab Health

2021’de Avustralya’da yakaladığı büyüme trendini ABD, Kanada, Rusya, Pasifikler ve İngiltere’de de yakalamak için çalışıyor. Türkiye marketinde de iş ortağı Koro AŞ ile özel hastaneler ve muayenehaneler üzerinden bir model kurmayı planlıyor.

Meinox

MEISi, MEIS biyolojisi üzerine uzun yıllara dayanan araştırmalar sayesinde Meinox’un ilaç yapılı geliştirdiği ilk yenilikçi ürünü. Bu ürünlerin preklinik aşamalarının tamamlanıp klinik çalışmalara başlanması hedefleniyor.

Mikronos

Orta vadede hedef, ürünün medikal cihaz regülasyonları kapsamında sertifikasyon işlemlerini tamamlayarak 2022’de Türkiye’deki şehir hastaneleri, özel hastaneler, ambulanslar ve daha sonra da önce Avrupa ve sonra ABD olmak üzere dünya pazarına girmesi.

Pacem Medikal

Akıllı biyomedikal teknolojileri geliştirerek evde bakım ve tedavi hizmetlerini sağlayacak cihazlar geliştirmeyi ve kullanımım yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Respo Gadgets

Yakın zamanda onaylanan ABD patenti ile birlikte yurtdışında daha aktif olarak markayı büyütebilmek amacıyla çalışıyor. Her türlü destek ve partnerliğe de açık.

RS Research

Klinik çalışma hazırlıkları ile birlikte Seri-A yatırım turuna da başladı. Buradan sağlayacağı kaynakla ilk adayının faz-II klinik çalışması ile portföyündeki iki adayın da faz-I’i tamamlamasını hedefliyor. Ayrıca belirlediği yol haritası doğrultusunda küresel iş geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

VacciZone

Önümüzdeki 3-5 yıl içinde NASDAQ’ta halka arz gerçekleştirerek finansal bağımsızlığını tümüyle kazanmak ve Türkiye’den çıkan uluslararası alanda rekabet edebilen öncü bir biyoteknoloji markası olabilmeyi hedefliyor.

Vegustim

CE belgesi ile Türkiye ve Avrupa daha sonra da FDA onayı ile ABD pazarına girmeyi planlıyor.

Yesil Science

Üzerine yoğunlaştığı ana alanlardan biri koruyucu sağlık. Gelecek hedefi, geliştirdiği güçlü sağlık asistanıyla birlikte kişilerin sağlıklarını daha iyi yönetmelerini, öneriler alabilmelerini ve bu sayede daha sağlıklı bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak.

Yolmed

Gelecek beş yıl içerisinde, 3 boyutlu interaktif içerikler ile tıp alanında oluşturduğu deneyim ile ürünlerini yurtiçinde ve yurtdışında sağlığın birçok alanında kullanıma açmayı hedefliyor.

SAĞLIK START UP’LARININ YENİ DÖNEM HEDEFLERİ

Aksense Medtech Corporation

Şu an geliştirdiği ürün ile pazara çıkmayı, elde edilecek yatırm ve gelir ile tanısal mikrobiyolojide devrim yaratacak innovativf ürünler üretmeyi ve sağlık alanında başarılı bir unicorn olmayı hedefliyor.

BeCure

Odak noktası sensörlerden toplanan verileri, yapay zeka yöntemleri ile analiz ederek akıllı egzersiz çözümleri geliştirmek. Rehabilitasyon alanından teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak akıllı rehabilitasyon merkezlerinin bir parçası olmayı hedefliyor.

Bia Teknoloji

Ürettiği cihazların ihracatını ve iç pazarda pazar payını artırmayı hedefliyor. Türkiye’deki satışlarının artmasının ardından Uzakdoğu ve Ortadoğu pazarına açılmayı planlıyor.

Bioseratech Sağlık Ürünleri

Mevcut faaliyetlerinin yanı sıra biyoteknoloji ve biyomedikal alanında inovatif çözümler üretmeyi hedefliyor.

Chemtox Biolab

Tıbbi cihaz üreticileri belgelendirme için FDA başvurusu yaptığından ChemtoX bünyesinde yapılan testlerin FDA değerlendirmelerinde kabul görmesi için bir sonraki adımla GLP için çalışmalara başlayacak.

ELAA Technology

İngiltere’de açılan şirketi ile yurtdışı satış faaliyetlerine başlayacak. İlk etapta Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile başlayarak yurtdışında büyüyecek. Sonrasında gerekli ek klinik çalışmaları da tamamlayarak ABD pazarını girmeyi hedefliyor.

Funktor

Biyomedikal alandaki araştırmaları ve keşif sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Bu yıl uluslararası alanda tanıtım ve satış çalışmalarına başlayacak.

Gene-İST

Yakın gelecekte immünoterapide kullanılmakta olan onaylanmış checkpoint ihibitörlerin hedef moleküllerine ait gen varyasyonlarının kanser prognozu, genel sağkalım (OS), progresyonsuz sağ kalım (PFS), uzak organ metastazı ve yan etkiler

üzerine kitler geliştirmeyi hedefliyor.

Genz

Bundan sonra platformlarının yaptığı test çeşitliliğini artırmayı, test sürelerini kısaltmayı ve ev kullanım versiyonlarını geliştirmeyi hedefliyor.

GlaucoT

Kısa vadede, ürünün klinik çalışmalarını ve CE, FDA belgelendirme işlemlerini tamamlanması ve ürünün ticarileştirilmesi hedefleniyor. Uzun vadede ise ürünü yeni sistem ve sensörler ile entegre ederek kullanım şekli ve amacını daha da genişletebilmek amaçlanıyor.