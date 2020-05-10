Ekmob’un müşteri ile şirketler arasındaki saha operasyonunu dijitalleştiren bir köprü olarak çalıştığını söyleyen şirketin kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, “Ekmob sadece yazılım satmıyor, satış ekibi yönetimine yönelik bir kültür inşa ediyor” diyor.

Ekmob, saha satış operasyonu olan şirketlere daha etkin ekip yönetim imkanı sağlayan bulut tabanlı bir hizmet yazılımı sunarak çözümler geliştirmek üzerine hizmet sağlayan bir girişim. Ekmob kurulana kadar excel ve mesajlaşma üzerinden gerçekleşen saha operasyonlarına yönelik yönetim çalışmaları, Ekmob ile dijital dünyaya taşındı. Saha satış ekiplerinden 15-20 günde alınabilen bilgi ve gelişmelere Ekmob ile dakikalar içinde ulaşılmaya başlandı.

Ekmob’un müşteri ile şirketler arasındaki saha operasyonunu dijitalleştiren bir köprü olarak çalıştığını söyleyen şirketin kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, “Ekmob sadece yazılım satmıyor, satış ekibi yönetimine yönelik bir kültür inşa ediyor.

Satış ekiplerini veri ile yönetmeyi sağlayarak satış ekiplerinin günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mobil uygulama ile sahada daha hızlı ve efektif olmalarını sağlıyor” diyor.

Şener, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Sektörde nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz?

Ekmob saha satış profesyonelleri için geliştirilmiş bir uygulama. Sahada düzenli ziyaret yapan satış personellerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek geliştirildi. Ofise gitmeden, ofisten desteğe ihtiyaç duymadan tüm süreçlerini yönetebilmesini sağlayan bir mobil asistan. Hem iOs hem Android cihazlarda çalışıyor. İnternet bağlantısı yokken de sorunsuz bir şekilde kullanılıyor.

Ekmob kullanıcıları, uygulama üzerinden tüm portföylerini takip edebilirler. En son kime ne zaman ziyaret yaptım, en son ne konuşuldu, ne form dolduruldu, ne sipariş alındı gibi sorulara üç saniyede cevap bulabilirler.

Rut planlarını uygulama üzerinden yapabilir; yaptıkları tüm aktiviteleri ve ziyaretleri Ekmob sayesinde otomatik olarak raporlayabilirler. Ekmob, müşteri ile şirketler arasındaki saha operasyonunu dijitalleştiren bir köprü olarak çalışıyor.

Bunun şirketlere nasıl bir katkısı oluyor?

Satış ekipleri için kurumların daha önce hiç denemediği bir deneyim sunuyor, saha satış kültürünü değiştirerek yeni bir şirket kültürü oluşturuyoruz. Saha satış ekibi yönetim otomasyonu kurumu olan Ekmob’un söz konusu hizmetleri Satış 4.0 olarak nitelendiriliyor. Ekmob, satış ekiplerinin faaliyetlerini kurumlara raporlayan yazılımlarla verimlilik artışı sağlıyor.

Ekmob sadece yazılım satmıyor, satış ekibi yönetimine yönelik bir kültür inşa ediyor. Satış ekiplerini veri ile yönetmeyi sağlayarak satış ekiplerinin günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mobil uygulama ile sahada daha hızlı ve efektif olmalarını sağlıyor.

Dijital dönüşümün şirketlere nasıl bir katkısı oluyor? Verimlilik artışı konusunda bir rakam vermeniz mümkün mü?

Dijital dönüşüm artık bir rekabet avantajı değil, bir zorunluluk. Firmalar her yerden veri topluyor. Bu verileri doğru analiz eden firmalar tasarruf ederken, diğer firmalar rekabette geride kalıyor. Şöyle düşünün, 20 kişilik bir satış ekibiniz var. Haftada ortalama 30 ziyaretten 30 bin ziyaret gerçekleştiriyorlar. Şimdi herhangi bir firmanın Ekmob veya başka bir uygulama kullanmadan bu ziyaretleri analiz etmesini beklemek anlamlı değil.

Analiz edemezler. Analiz etmiyorlar. Hangi müşteriye kaç kez gidilmiş? A personeli B firmasına yılda kaç ziyaret gerçekleştiriyor? C personeli portföyünün yüzde kaçına ziyaret gerçekleştirdi? Bu soruların cevabının olmadığını görüyoruz. Ekmob, kurumlara saha satış ekiplerine verimlilik, performans, proaktif yönetim, veri, kolay kullanım imkanlarını bir arada sunuyor. Bunu yaparken mobil uygulama ve portal ile sunarak kurumların saha operasyon-

larını dijitale dönüştürmesine yardımcı oluyor.

QNB Finansbank’la nasıl bir işbirliğiniz var, size nasıl bir katkısı oluyor? Bu işbirliğiyle şirketlere nasıl bir katkı sağlıyorsunuz?

QNB Finansbank Dijital Köprü projesi kapsamında Ekmob’un hizmetlerini KOBİ’lere ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini destekleyen, saha satış ekiplerinin üretkenliğini arttıran bir çözüm. Saha satış ekipleri özgür bireylerdir, mobil ekiplerdir. Siz onlardan görüşme sonrası bilgisayarını açıp, arabada rapor girmesini istedikçe üretkenliklerini kaybediyorlar.

Ekmob kullanan firmalarda ise ERP ve CRM sistemlerine veri girişinin yüzde 50 arttığını görüyoruz. Bu da haliyle firmaların kurumsal bilgi hafızasını güçlendiriyor. QNB Dijital Köprü kapsamında beklediğimizin çok üstünde bir ilgi ile karşılaştık. Ayda yaklaşık 800 firma Ekmob’dan faydalanmak üzere başvuruda bulunuyor ki bu inanılmaz bir hız. QNB Dijital Köprü sayesinde üç yılda yakalayacağımız müşteri adedini bir yılda yakalayacağımızı öngörüyoruz.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı, bunlardan bahsedebilir misiniz?

Malum salgın ve evden çalışma dönemi içerisinde iş yapış şekilleri değişti. Biz de bu sebeple hızlıca bir call-center entegrasyonu gerçekleştirdik. En yakın zamanda video konferans çözümü de ekleyeceğiz.

Bugün Ekmob üzerinden yapılan tüm aramaların kaydı sisteme otomatik işleniyor. Ayrıca satış ekiplerinin hedeflerine yönelik önerilerde bulunan bir algoritma geliştiriyoruz. Burada hem sektöre yön veren isimlerden hem akademisyenlerden destek alıyoruz. Biz hem firmaların hem satış ekiplerinin hayatını kolaylaştıracak projelerin her zaman geliştiricisi olma motivasyonundayız.

“FİRMALAR ÖNCE ANA İŞ KOLLARINDAN DİJİTAL DÖNÜŞÜME BAŞLAMALI”

“Djital dönüşüme adım atmak isteyen firmalar, öncelikle dönüşümü ana iş biriminden başlatması gerekiyor. Kimi firmalar satış kasıyla, kimi firmalar üretim kasıyla kimi firmalar da pazarlama kasıyla ön planda olurlar. Kim hangi işi en iyi biliyorsa, dijital dönüşümüne de oradan başlamalı. Benim 10 yıllık tecrübemde gördüğüm yegane konu, firmaların dönüşümlerini bilgi birikimlerinin çok da yüksek olmadığı alanlarda başlatmaları.

Eğer bir işi çok iyi biliyorsanız, dijital ortama taşımakta bir problem çekmezsiniz. Fakat süreçleri oturmamış, gri noktaları bol olan süreçleri, dijital ortama taşımak zor olur. Firmalar şapkalarını önlerine koyup en iyi çalışan departmanları ile dijital dönüşümlerine başlamalı.”