Yıllar süren sahne deneyiminin ardından Yaemina Beauty markasıyla kozmetik işine giren Emina Jahovic, pandemiye rağmen markasını hedeflerinin yüzde 60 üzerinde büyütmeyi başardı.

Yaemina Beauty Kurucusu ve Kreatif Direktörü Emina Jahovic, “Sırbistan, Türkiye ve Karadağ’ın ardından Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Slovenya’da büyüyeceğiz” diyor.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Müzik ve magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Emina Jahovic, Yaemina Beauty markasıyla kozmetik işine adım attı. Çocukluk hayalinin peşinden koşan Jahovic, yaklaşık altı yıllık bir çalışmanın ardından 2020 yılının ekim ayında Yaemina Beauty markasını yarattı.

Jahovic, “18 yıllık sahne hayatım ve anneliğimde edindiğim tecrübeler, kadınlar için pratik makyaj, kaliteli ürünler ve lüksü bir arada sunmak için bana ilham oldu.

Yaemina Beauty markasını, altı senelik AR-GE çalışmasıyla, dünyanın çeşitli ülkelerinde en iyi üreticileri gezerek, formülleri tek tek deneyerek, lüks kozmetik pazarında en çok satan, kadınların en beğendiği ürünleri araştırarak ve bu konuda yabancı danışmanlardan bilgi alarak büyük bir titizlikle hazırladım” diyor.

YENİ YATIRIMA YEŞİL IŞIK

Yaemina Beauty şu anda Türkiye’de seçili Boyner mağazalarında, ve boyner.com. tr’de; Endorphins parfümler ise Türkiye’de Watsons ve watsons.com.tr’de satışa sunuluyor. Yurtdışında ise Sırbistan Lilly mağazalarında, Montenegro Kuca Hemije ve Dama’da yer alıyor.

Şirket, 2020’de pandemiye rağmen hedef büyümenin yüzde 60 üzerine çıktı. Bu doğrultuda 2021 için yeni büyüme hedefleri belirlendi. Marka, şu anda Türkiye dışında iki ülkede faaliyetini sürdürüyor.

Makyaj ürünleri 50 satış noktasında bulunuyor, parfüm ürünleri ise 100’ü aşkın noktada satışta. Yaz itibariyle altı farklı ülkede 200’ü aşkın noktada makyaj ürünlerinin, 1000’e yakın noktada da parfümlerin yer alması planlanıyor.

Markanın ürün gamında 55 farklı makyaj ürünü ve dört çeşit de parfüm bulunuyor. 2021 içerisinde bu ürünlere yaklaşık 10 ayrı ürün eklenmesi planlanıyor.

Jahovic, “Bu yıl içerisinde hedeflediğimiz Balkan ülkelerinin tamamında faaliyetimize başlamayı planlıyoruz. Sırbistan, Türkiye ve Karadağ’daki başarılarımızı Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Slovenya’da da sürdüreceğiz.

Ayrıca, önemli bir yatırımla bu bölgedeki dijital varlığımızı kuvvetlendirmeyi planlıyoruz. Bu konuda iş birliklerimizle ilgili çalışmaları tamamladık” diyor.

Markanın kuruluş ve büyüme aşamalarında çok önemli yatırımlar aldıklarını belirten Jahovic, önümüzdeki yıllarda büyüme planlarını gerçekleştirdikçe yeniden yatırım görüşmeleri yapacaklarını belirtiyor.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 90’I VEGAN

Jahovic, markasıyla sürdürülebilirliği de odağına alıyor. Ürünlerin yüzde 90’ı vegan, temiz içerikli ve hayvanlar üzerinde test edilmedi. Jahovic, “Dolayısıyla, hem kalite, hem performans hem de ödenen ücrete karşı alman değer anlamında önemli bir boşluğu dolduruyoruz” diyor.