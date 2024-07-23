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Şirketini Yüksek Değerden Satmayı Başaran 10 Türk Girişimciden Hayat Dersleri

BUBA Ventures Kurucu Ortağı Cem Ener'in, Ekonomist Dergisi'nin KOBİ Girişim ekinin Haziran 2024 sayısında yer alan 'Şirketini Yüksek Değerden Satmayı Başaran 10 Türk Girişimciden Hayat Dersleri' başlıklı yazısı şöyle...

23 Temmuz 2024 | 12:09
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2024 | 12:22
Şirketini Yüksek Değerden Satmayı Başaran 10 Türk Girişimciden Hayat Dersleri

Bu ayki yazımda, Türkiye’de son 10 yıl içerisinde şirketini yüksek bir değerden satmayı başarmış olan girişimcilerin demeçlerinden hayat dersi niteliğindeki kısımları sizlerle paylaşıyorum. Hepinize yol gösterici olması ümidiyle keyifli okumalar diliyorum.

 

1 Sidar Şahin - Peak Games, 2020, 1.8 milyar Dolar

Sidar Şahin - Peak Games, 2020, 1.8 milyar Dolar “Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi yoktu. Şimdi başladı. Büyük potansiyel var. Olay Türkiye'de bir şeyleri değiştirmek. Bunu yapmanın yolu bir ürün ortaya çıkarmak. Daha önce pek çok şirket kurdum. Fakat çok yanlış yollar denedim zamanında. 10 milyon dolardan fazla para yaktım. Çok aptaldım. İyi bir model görürdüm ve onu kopyalardım. Türkiye'de Facebook yokken Facebook'u yapmaya çalıştım. Eğer ego ve odaklanma probleminiz varsa bunu çok yapamıyorsunuz. Büyük bir ego sorunum vardı. Tekrar tekrar duvara çarptım. Yeter dedim. Kendimle ilgili çok şey öğrendim ama bu zor oldu.”

2 Hasan Aslanoba, Erikli, 2012, Tahmini tutar 600 milyon Dolar

Hasan Aslanoba, Erikli, 2012, Tahmini tutar 600 milyon Dolar “Kurumlar dönüşemez ama bireyler dönüşebilir. Yeter ki işinize odaklanın ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Neleri eksik neleri iyi yaptığınızı düşünün ve müşterilerinizi iyi dinleyin. Onlar size gitmeniz gereken doğru yolu gösterecektir.”

3 Nevzat Aydın - Yemeksepeti, 2015, 589 milyon Dolar

Nevzat Aydın - Yemeksepeti, 2015, 589 milyon Dolar 2019 yılında bir konferansta "Yemeksepeti'ni sattığına pişman oldun mu?" sorusunu alan Nevzat Aydın kendinden emin bir şekilde "Hayır. Çünkü ne zaman satsak erken olacaktı. Biz Yemeksepeti'ni sattıktan sonra 5 seçim, bir darbe girişimi oldu. Ülkede ve dünyadaki ortama bakınca sattığıma pişman değilim. Daha stabil bir ülkede yaşıyor olsaydık, satmayıp hayatımın sonuna kadar bu işi yapmak isterdim." dedi.

4 Mehmet Ecevit - Gram Games, 2018, 250 milyon Dolar

Mehmet Ecevit - Gram Games, 2018, 250 milyon Dolar “Tecrübe veya rolleri ne olursa olsun tüm çalışanlarımızın fikirlerini ve yorumlarını doğrudan paylaşabildikleri ve ekipler içerisinde en yetkili insanın düşüncelerinin değil en verimli fikrin hayata geçmesini sağlayan, ara yöneticilerin olmadığı ve kararların objektif kriterler temel alınarak verildiği yatay bir organizasyon yapımız var. Dünya çapında hızlı büyüme yakalayabilmiş Zappos, Medium ve benzeri şirketlerde de başarı ile uygulanan bu organizasyon yapısı bize hem hız hem de özgün fikirlerimizle rekabet gücü kazandırıyor.”

5 Barbaros Özbuğutu - İyzico, 2019, 165 milyon Dolar

Barbaros Özbuğutu - İyzico, 2019, 165 milyon Dolar “2014 sonuydu, sistem veri tabanımız silinmişti ve sonucunda tam dört saat ödeme alamadık. Ödeme alamamak, bizimle çalışan tüm şirketlerin satış yapamaması demek. O süre içinde tecrübelerime dayanarak Tamam, bu iş bitti dedim. Ancak durumu kabullenip şeffaf bir iletişimle, hatamızı saklamak yerine açık ve net olarak bilgi verdik ve hizmet veremediğimiz süre içinde üye işyerlerimizin yaptığı ciroyu kendi bütçemizden karşıladık.”

6 Fatih İşbecer, Pozitron, 2014, 100 milyon Dolar

Fatih İşbecer, Pozitron, 2014, 100 milyon Dolar “Başarının tek bir kriteri var: Çok çalışmak. Bence başka bir kriter yok. Bütün ekibin topyekûn çok çalışması gerekiyor. Ama çok çalışmak da sadece koşuşturmak demek değil. Dışarıdan gelecek etkilere ve değişikliklere de adapte olmak lazım. Kesinlikle alana göre literatürü takip etmek, her şeyden haberdar olmak, her şeyi okumak lazım. Bir de herkesi dinlemek ama hiç kimseyi de dinlememek lazım; söylenenleri analiz etmek gerekiyor. Ama bizde genellikle geri dönüşler ya negatif ya gereğinden fazla pozitif geliyor. Bu yüzden temkinli hareket etmekte fayda var.”

7 Koray Gültekin Bahar, Foriba, 2019, Tahmini tutar 100 milyon Dolar

Koray Gültekin Bahar, Foriba, 2019, Tahmini tutar 100 milyon Dolar “Her pozisyondaki her kişi ile yolun sonuna kadar çalışmaya çaba sarf etmek aslında ciddi bir sarmala sokuyor çünkü hepimizin koşabileceği bir mesafesi, bir nefesi var. Bazı roller gerçekten sprint gerektiriyor. Bir rolde, 100 metreyi inanılmaz hızlı koşacak bir ekip arkadaşına ihtiyacınız var, başka bir rolde maraton koşacak kişiye ihtiyacınız var, o yüzden bu dengeyi iyi tutturmak lazım. Herkesin yarışın sonuna kadar maraton koşmasını beklemek doğru değil, o yüzden belli kişilerle, belli anahtar insanlarla işe başlarken de bitirirken de bu minvalde konuşmak, beklentinizi doğru belirtmek çok önemli"

8 İbrahim Akman, Masomo, 2019, Tahmini tutar 100 milyon Dolar

İbrahim Akman, Masomo, 2019, Tahmini tutar 100 milyon Dolar “Düşündüm ki, bir manav açsam, raflarını ben mi yapacağım, duvarlarını ben mi boyayacağım? Hayır. Onun yerine işi bilen en iyi şekilde icra eden arkadaşlarla, ustalarla çalışacak, o dükkanın işletmesini ben devralacağım. Ben de öyle yaptım, işini bilen yazılımcı ve grafiker arkadaşları bir araya getirdim, aklımdaki projeler üzerine çalıştık. Bu benim o dönemde aldığım en mantıklı karardı. İnsanların kendilerini tanımaları ve yeteneklerine uygun adımlar atmaları çok önemli.”

9 Erdem Yurdanur - Maçkolik, 2016, Tahmini tutar 120 milyon TL

Erdem Yurdanur - Maçkolik, 2016, Tahmini tutar 120 milyon TL “Maçkolik’te dünyaya açılmayı hiç düşünmediğimiz için hata yaptığımı düşünüyorum. Şimdiki gözlüğümle baktığımda hataydı ama bugün yapmamak çok büyük bir hata. Hatta bunu yapsak belki biz Perform’u satın alırdık, çünkü onlar 2006’da kuruldu. Bizden daha sonra kurulmalarına rağmen global düşünebildikleri için bizi satın aldılar.”

10 Selçuk Saraç - Sadecehosting, 2013, 25 milyon Pound

Selçuk Saraç - Sadecehosting, 2013, 25 milyon Pound “Profesyonel destek almanız gerektiğinde çekinmeden, ödeyeceğiniz parayı düşünmeden destek almaya çalışın. Her işin uzmanı olamazsınız, her alanda akraba veya arkadaşlar sizin için doğrusunu yapmak istese de eksiksiz veya sağlıklı olarak size yardımcı olamayabilirler, bu yüzden güvenilir, kaliteli danışmanlardan dış destek almayı unutmamalısınız.
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MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
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İLERİ
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