Tekstil üreticisi Alper Moda tarafından kurulan spor giyim markası Comeup, pandeminin zorlu şartlarına rağmen iki kat büyüdü. Şirket 2023’te yurtdışında açılmaya hazırlanıyor. Comeup Genel Müdürü Alper Türk, “Avrupa Birliği, İngiltere, Rusya ve Avusturalya’da marka patent süreçlerimiz tamamlandı” diyor.

KOBİ Girişim Mart 2022 tarihli sayıdan

Dikişsiz giyim alanında 2004 yılından bu yana ürün geliştirme, üretim ve ihracat yapan Alper Moda, Comeup’la spor giyimde markalaş-maya başladı. Yaklaşık iki yıl önce kurulan marka, pandemiye rağmen iki kat büyüdü.

Comeup aktif spor giyim pazarında faaliyet göstermek üzere iki yıllık bir ön hazırlık döneminin ardından, 2020 Nisan ayında kuruluşunu tamamladı. Sadece kendi web sitesinden satış yapmayı hedefleyen markanın canlıya alınma dönemi pandemiye denk geldi.

Comeup Genel Müdürü Alper Türk, “Bu hazırlık sürecinin ardından tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde markanın çıkışının bekletilmesi ya da başlatılması konusunda bir süre kararsız kalsak da tüm hazırlıklarını tamamladığımız markamızı hayata geçirdik” diyor.

YÜZDE 100 BÜYÜME HEDEFİ

Comeup, 2020 yılını 1.6 milyon TL, 2021 yılını ise 4.1 milyon TL ciro ile kapattı. Spor giyim pazarında global marka olma hedefiyle yola çıkan firma, pandeminin zorlu şartlarına rağmen iki kat büyüdü. Şirket, şimdiye kadar yakaladığı hızlı büyüme ivmesini 2022 yılında da sürdürmeyi hedefliyor Alper Türk, “Pandemi gibi tüm dünyayı etkileyen zor bir dönemde spor kıyafetlere ilginin arttığını gördük.

Ancak busüreç, tüketici alışveriş davranışını fiziki mağazalardan online mağazalara taşıma konusunda uzun vadede kat edilecek yolu hızlandırdı” diyor. Şirket, 2022’de de mevcut cironun yüzde 100 büyümesini hedefliyor. Şirket, Comeup markasını Avrupa pazarına taşımayı planlıyor.

Avrupa Birliği için marka patent çalışmaları tamamlanmış durumda. Şirket, en geç 2023 başında kendi markasıyla ihracata başlayacak. Avrupa Birliği, İngiltere, Rusya ve Avusturalya’da marka patent süreçlerinin tamamlandığını söyleyen Türk, “Amerika ve Kanada için süreç devam ediyor.

Başvurularımız yapıldı. Uzun yıllardır özellikle Avrupa’ya ihracatımız olduğu ve markalarla yakın çalıştığımız için Avrupa pazarına dair bilgimiz var. Avrupa için önceliğimiz İngiltere ve Almanya. Rusya da dikkatimizi yoğunlaştırdığımız pazarlardan biri” diyor.

Şirketin bir sonraki adımı ürün gamını genişletmek olacak. Bu sezon iç giyime yönelmeyi planlayan Alper Moda, önümüzdeki beş yıllık süreçte ise activewear alanında; spor ayakkabı, aksesuar, spor dış giyim, çocuk activewear ile ürün gamını genişletmeyi hedefliyor.