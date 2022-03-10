Uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra kurumsal verimlilik çözümleri sunan Deepinsula’yı kuran Tuçe Yücel ve Efe Batıkan Tamcı, Almanya merkezli DOOR International firmasının ortaklığı ile David Allen’ın öz yönetim yaklaşımı GTD’yi Türkiye’ye getirdi. Girişimciler, bu yöntemi Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

KOBİ Girişim Şubat 2022 tarihli sayıdan

Stres, günümüz metropol insanının en büyük sorunları arasında yer alıyor. Trafik, hava kirliliği, kalabalık, iş yoğunluğu gibi stres yaratan birçok soruna son iki yıldır bir de pandemi eklendi. İş stresinin yanı sıra pandeminin yarattığı olumsuzluklardan daha az etkilenmek isteyenler çözüm arayışında.

Bu süreçte kurumlar da çalışanlarına daha fazla destek vermeye çalışıyor. Haliyle son dönemde stresi azaltmaya yönelik farklı yöntemlerin sayısı da artmaya başladı. Tuçe Yücel ve Efe Batıkan Tamcı, açığı önceden görerek bu alana yatırım yapan iki girişimci…

Uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra çalışanların stresini azaltacak farklı çözümler bulmaya odaklanan ikili, Deepinsula’nın temelini attı.

Kurumsal verimlilik çözümleri sunma hedefiyle yola çıkan girişimciler ağırlıklı powerpoint sunumlar üzerinden ilerleyen klasik kurumsal eğitimlerin yerine daha interaktif modellerin arayışına girdi. Yaptıkları araştırmalar sonucunda Almanya merkezli DOOR International’ın çözümlerini Türkiye’ye getirmeye karar verdiler.

Bu süreçte somut olarak uygulanabilecek bir çözüme odaklandıklarını söyleyen Deepinsula Kurumsal Verimlilik Çözümleri Kurucu Ortağı ve GTD Eğitmeni Tuçe Yücel, “Yaptığımız araştırmalar sonucunda özellikle Almanya merkezli DOOR International firmasıyla olan ortaklığımız sayesinde David Allen’ın öz yönetim yaklaşımı GTD ‘Getting Things Done’ metodolojisinin çok etkili olduğunu gördük. Aldığımız eğitimlerin ardından bu sistemi Türkiye’de uygulamaya başladık” diyor.

3 MİLYON İNSANA ULAŞTI

Girişimcilerin getirdiği metod kısa sürede büyük ilgi gördü. Bugün Elif – Huhtamaki Company , Pladis, Stella gibi pek çok şirkete eğitim verilmiş durumda. Girişimciler, öz yönetim yaklaşımı GTD ‘Getting Things Done’ metodolojisinin Türkiye’deki temsilcisi olarak, bireylere ve kurumlara eğitim, danışmanlık, konferans ve bloglarıyla rehberlik ediyor.

Deepinsula çatısı altında doğru ve alternatif çözümler ürettiklerini belirten Deepinsula Kurumsal Verimlilik Çözümleri Kurucu Ortağı ve GTD Eğitmeni Efe Batıkan Tamcı, “Getting Things Done metodolojisini bireylerin ve kurumların bünyesine yani tam merkezine yerleştirmelerine, bu metodolojiyi uygulamalarına destek oluyoruz” diyor.

‘Getting Things Done’ yani GTD’yi yaklaşık 40 yıl önce David Allen yarattı. Bu metod dünya genelinde yaklaşık 3 milyondan fazla insana ulaştı. Kısaca GTD, tüm dünyada bireylere ve firmalara üretkenliklerini artırmaları, netliğe ulaşmaları ve stresi en aza indirmeleri noktasında öneriler sunuyor. GTD’nin kalbi, kaos içinde düzeni sağlayan ve böylece yaratıcı, stratejik ve odaklı çalışma için alan ve yöntem sunan beş aşamadan oluşuyor.

SADECE İŞ DEĞİL TÜM HAYATI DÜZENLİYOR

Profesyonel ve özel yaşamın eşit derecede etkin bir şekilde organize edilebilmesi yöntemi olan GTD ‘Getting Things Done’, profesyonel ve özel sorumlulukları birbirine bağlamanın yanı sıra orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, bunların aktif olarak uygulanması konusunda destek veriyor.

Günlük iş yükünü basit ipuçları ile kontrol altına alıp, oluşan kaosu yani stresi sezgisel adımlarla azaltarak aksiyon alınmasını, böylece daha üretken olunmasını ve bunun da etkili öz yönetim ile elde edilmesini sağlıyor.

GTD, sadece iş yaşamındaki liderlerin ve yöneticilerin değil anne-babaların ve yeni mezunların üretkenliklerini artırma, stresi en aza indirerek netliğe ulaşma, kişisel ve profesyonel hayatlarına odaklanmalarına rehberlik ediyor, alternatif öneriler sunuyor. Bu kapsamda Deepinsula ekibi detaylı uygulama dahil olmak üzere şirket içinde çalışanlara yüz yüze ve online eğitimler veriyor.

Türkiye’de online olarak herkese açık bir günlük GTD temel prensipler eğitimi gerçekleştiriyor. İş ortamında GTD koçu ile birebir uygulamalı olarak kişisel GTD sisteminin geliştirilmesini destekleyen girişimciler, öz yönetim konusunda eğlenceli ve ilham verici seminerler yapıyor. Ayrıca ihtiyaca yönelik dört farklı modül, 10 farklı bütünsel dönüşüm eğitimleri de bulunuyor.

YENİ EĞİTİM MODELLERİ GELECEK

Girişimcilerin 2022 yılı için yeni hedefleri var. Bugüne kadar ağırlıklı kurumlara yönelik eğitimler veren ekip, bu yöntemi bireylere ulaştırmayı hedefliyor.

Sınava hazırlanan bir öğrenciden bir ev hanımına herkesin stresle karşı karşıya kaldığını söyleyen Tuçe Yücel, “GTD’yle bu stresle baş etmeyi öğreniyorsunuz. Böylece hayatınız bir düzene giriyor. Stresin yerini üretkenlik alıyor” diyor.

GTD metodolojisinin Türkiye’deki tek sertifikalı eğitmenleri profesyonel koçluk eğitimlerinin yanı sıra NLP (Neuro-Linguistic Programming) ile geliştirdikleri liderlik, satış, ekip yönetimi, müşteri yönetimi, çalışan motivasyonu gibi eğitimler veriyor.

Stresin en aza indirilerek üretkenliğin arttırılması, kişisel ve profesyonel hayata odaklanılması noktasında pratik öneriler sunuyor. Yücel ve Tamcı, 2022 yılında dünyada popüler olan farklı eğitim modellerini Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

BEŞ AŞAMADA ZAMAN YÖNETİMİ

TOPARLAMA: İlk adımda, şu anda zihninizden geçen dikkatinizi çeken her şeyi toparlıyorsunuz. Sonrasında ise tüm bu öğeleri mümkün olduğunca az yerde bir araya getiriyorsunuz.

DEĞERLENDİRME: İkinci adımda, her öğe ile ne yapılacağına karar veriyorsunuz. Bir görevi tamamlamak için birden fazla adım mı gerekiyor? Bu gerçekten sizin işiniz mi, yoksa başkasına devredebilir misiniz? Acil bir eyleme ihtiyaç var mı yoksa görev daha sonraya ertelenebilir mi?

ORGANİZE ETME: Üçüncü adımda, işlenen her öğeyi uygun bir kategoriye yerleştirirsiniz. Bu aşama görevlerin tamamlanmasında sizi daha hızlı ve daha verimli hale getirir. Yalnızca mevcut çalışma koşulunda yapılabilecekler veya yapılması gerekenlerle ilgilenmenizi sağlar. Bu, zihninizi rahatlatır ve stresinizi azaltır.

YANSITMA: Dördüncü adım, gözden geçirme aşaması ile devam eder. Bu şekilde, şu anda önemli olan ve kesinlikle unutmamanız gereken tüm sorumluluklar ve projeler hakkında her zaman güvenilir bir genel bakışa sahip olursunuz.

UYGULAMA: Son adım, size verilen görevleri tamamlamaktır. Bunu yapma önceliğiniz birçok farklı şeye bağlıdır: örneğin, şu anda nerede ve hangi noktada olduğunuz, bunu yapmak için ne kadar zamanınız olduğu ve mevcut enerji seviyenizin ne kadar yüksek olduğu.

“STRESİ YÜZDE 70 AZALTTI”

“Global olarak birçok ülkede uygulanan GTD metodolojisinin bireylerin iş ve yaşamları üzerindeki genel etkisini değerlendirmek için Deepinsula iş ortakları tarafından Norveç’te ve İngiltere’de araştırmalar yapıldı. Bu kapsamda Norveç’te GTD seminerine katılan katılımcıların deneyimlerinin tespit edildiği anket araştırmasında; 70 katılımcının yüzde 36,8’i en fazla 6 aydır, yüzde 40’ı 7 ile 12 aydır, yüzde 10’u 1-2 yıldır, yüzde 5,7’si 2-3 yıldır ve yüzde 5,7’si 3 yıldan fazladır GTD’yi hayatlarında uyguluyordu. Buna göre 70 katılımcının; yüzde 73’ü daha az stres yaşıyor ve yüzde 90’ı iş yükünü daha fazla kontrol edebiliyor. Yüzde 72’si çalıştıkları günleri daha iyi yönetiyor.”