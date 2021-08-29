Mimar Bige Canan Eren’ in yalın ve doğal çizgilerden oluşan markası Grob Design, deneyim alanı tecrübesi aracılığıyla tüketicilerle buluşuyor. Sürdürülebilir bir marka yaratma amacıyla yola çıkan Eren, el emeği ürünlerden oluşan Grob’u üç yıl sonra İngiltere’ye açmayı da planlıyor.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Grob markasının kurucusu Bige Canan Eren. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde okudu. Ardından İstanbul’ a yerleşerek Yeditepe Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Ancak Eren’ in aklında hep mimarlık okumak vardı.

Bu hayalini hayata geçirmek için harekete geçti ve 2017 yılında 32 yaşında Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’e girdi. Mezun olduktan sonra ise kendi markası Grob’ u hayata geçiren Eren, “2020 yılında kurduğum Grob, daha sade ve doğal bir hayata yer açan bir marka.

Ürün portföyümüzde hareketli mobilya kategorisine girecek ürünlerin neredeyse tamamı; koltuklar, sehpalar, dresuar ve çalışma masaları, kütüphaneler, yaşam alanlarımızda ihtiyaç duyacağınız pek çok ürün yer alıyor.

Bizi diğer markalardan ayıran özelliklerimiz sadeleşmeye yer açın mottomuz doğrultusunda el emeği üretim ile yalın tasarımlarımızın buluşması, üst kalite malzeme kullanımımız ve detaylara gösterdiğimiz özen olarak sıralayabiliriz.

Bugün kendi web sitemiz, online satış platformları, İstanbul ve Bodrum’da yer alan satış noktalarımız ve sosyal medya gibi satış kanallarımız aracılığıyla tüketicilerle buluşuyoruz. Ayrıca tasarım hizmeti de sunuyoruz” diye anlatıyor.

YURTDIŞI AÇILIMI

Grob’un bugün İstanbul Ataşehir’de bir deneyim alanı var. Yepyeni bir mağazalaş-ma konsepti olarak deneyim alanları oluşturduklarından da bahseden Eren, şunları anlatıyor: “Bu alanlar satış personellerinin veya bir kasanın olmadığı alanlar.

Kişilerin bir kahve ile Grob ürünlerinin merak edilen kumaş dokusunu, rahatlığını dokunarak deneyimlediği alanlar. Deneyim alanlarımızda sadece sorularını yanıtlamak üzere tasarımcı arkadaşlar yer alıyor. Bu konsept için ayrıca heyecan duyuyoruz.

Yeni nesil mağazacılığın bu yöne evirileceği düşüncesindeyiz. Kullanıcılarımız, ürünlerin üzerinde bulunan QR kodları ile web sitesi üzerinden yine alımlarını yapabilecek, aynı zamanda dönemsel olarak Grob deneyim alanlarına özel uygulamalarımızdan da faydalanabilecekler.”

Eş zamanlı olarak yurtdışı yapılanmalarına da yatırım yaptıklarını ifade eden Eren, grobstore.uk için adımlarını atmaya başladıklarını ve önümüzdeki üç yıllık süreçte yurtdışında da deneyim alanlarını oluşturmayı hedeflediklerini söylüyor.

DOĞAL ÜRÜNLER

Evdeki eşya gereksinimleri sorguladığı bir dönemde Grob’ un ortaya çıktığını belirten Eren, markanın hikayesini şöyle anlatıyor: “Son zamanlarda hayatımıza dahil olan çocuklarım ile eşyanın hayatımızda kapladıkları yer ile ilgili daha çok soru sormaya ve dertlenmeye başlamıştım.

Evde sadeleşmeye başlamak bir nevi kaçınılmaz olmuştu aslında. Çocuklarla oynayacağımız ya da arkadaşlarla daha geniş alanlarda oturacağımız veya hobilerimize evlerimizde alan ayıracağımız bir yöntem bulmalıyız diye düşünürken evdeki eşyaları küçültmeye başladık. Ve benim bu fikrime ve ürettiklerime bizim gibi dertleri olan kişilerin de ilgi göstermeye başladığını gördüm.

Önce arkadaşlarımız evleri çok büyük olmayan ve özellikle pandemi döneminde evde eşya ve televizyondan başka bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünen o kesim evde alanlar açma, alanlarını genişletme çalışmalarına başladı.

Alan açarken de doğaya duyduğumuz özlemi evlerimizde hissetme hissi ağır basmaya başlamıştı. Tamamı doğadan kaynağını alan malzemeler ile az yer kaplayan ürünler özelinde yola çıkışımız böyle başladı.”

TASARIM HİZMETİ

Masif ahşap yaşam elemanları, yemek masaları, dresuarlar, kitaplıklar, oturma elemanları, tamamlayıcı ürünler yani evlerde kullanılan tüm hareketli mobilya üniteleri ile ilgili çalıştıklarını ifade eden Eren, “Aynı zamanda Grob+s tasarım stüdyomuz ile tasarım hizmetleri de sunuyoruz.

Kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda tasarım hizmeti sunuyoruz. Tasarımcılarımız ücretsiz olarak yaşam alanlarına özel alternatifli çalışmalar hazırlıyor. A’ dan Z’ ye ev veya ofisleri tasarlayarak ürünleri sağlayabiliyoruz. Teslimatların söz verilen tarihte gerçekleşmesi bizim için hassas bir nokta. Bu konuda oldukça titiz çalışıyoruz” diye anlatıyor.

EL EMEĞİ ÜRETİM

Sadelik öncülerinden Walter Gropius’ dan esinlenerek markanın isminin Grob olmasına karar veren Eren, şöyle devam ediyor: “Grob ürünlerini tercih eden kullanıcılarımıza da hep belirttiğimiz gibi; el emeği ile şekillendirilen ürünlerimizde ustalarımızın her birinin enerjisi, samimiyeti var.

Üretim süreçlerimizde atölyemizdeki her bir ustamız, zanaatkarlarımız ürünlerimizi titizlikle işliyor. Şu anda İstanbul’ da 6 adet atölyemiz var var ve 12 ustamız bizim için üretim yapıyor.”