Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi bünyesinde tarımsal ekipman üreticilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) projesi geliştirildi.

KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Barış Samim Nesimioğlu, yaklaşık 5 milyon Euro bütçelik fon almaya hak kazanan merkezin yıl sonunda faaliyete geçmesinin planlandığını söylüyor.

Ülkemizde gerçekleştirilen üniversite sanayi işbirliklerine bir yenisi eklendi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği-IPA II Projeleri Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında KTO Karatay Üniversitesi tarafından önerilen, başlangıç olarak tarımsal ekipman üreticilerine yönelik faaliyetlerde bulunacak olan STEDEC (Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi yani Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) projesi kuruluş aşamasında fonlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda merkezin yıl sonuna doğru faaliyete geçmesi planlanıyor.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Barış Samim Nesimioğlu, projenin bütçesinin yaklaşık 5 milyon Euro olduğunu ve bu fonun büyük bir kısmının Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanacağını söylüyor.

Nesimioğlu, “AB’nin katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) fonları kapsamında, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı altında, üniversitemizin akademisyenleri tarafından önerilen STEDEC projesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversiteleri geride bırakarak 1. grupta desteklenmeye hak kazandı” diye konuşuyor.

Proje kapsamında kurulacak olan merkezde ileri seviyede elektronik ve mekanik tasarım, geliştirme ve prototipleme altyapısı olacak. Merkezde 3 Boyutlu Metal-Polimer Yazıcılar, 3 Boyutlu yüksek çözünürlüklü tarayıcı, Elektronik Baskı Devre işleme-dizgi cihazları, ileri derecede hassas ölçüm cihazları ve elektromanyetik yankısız oda yer alacak.

Merkezde piyasada sıkça kullanılan çok sayıda mekanik-elektronik hesaplama, analiz ve tasarım yazılımları bulunacak. Nesimioğlu, bahsi geçen teknolojik cihazların Konya’daki tarım ekipmanları üreticilerinin kendi bütçeleriyle ulaşabilmesi zor olan ekipmanlar olduğuna dikkat çekiyor.

DÜNYA ÇAPINDA REKABET İÇİN *

Nesimioğlu, şunları söylüyor: “Merkezimizin yüksek teknolojili ekipmanlarının ve üniversitemizde bulunan nitelikli personelin bilgi birikiminin birleşimiyle yeni projeler hayat bulacak. Tarım ekipmanları üretici-

erimizin ürünleri akıllı teknolojilerle donatılmış ekipmanlara dönüştürülerek, üreticilerimiz dünya çapında rekabet edebilir düzeye getirecek. Geliştirilecek akıllı teknolojilere sahip tarım ekipmanlarıyla ithal ekipmanlar engellenirken üreticilerimizin dünya çapında rekabet gücü artacak ve ülkemize döviz girdisi sağlanacak.”

Tarım makinalarında gerekli başarı sağlandıktan sonra, merkezin akıllı teknolojilerin entegre olabileceği diğer sektörlere de hizmet vermeyi hedeflediğini belirten Nesimioğlu, merkezin faaliyete geçmesinin öncelikle Konya’nın, daha sonra İç Anadolu bölgesinin ve son olarak da ülkemizin rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunacağını vurguluyor.

HANGİ DEPERTMANLAR OLACAK? *

Merkezde aşağıdaki departmanların bulunması planlanıyor:

Yazılım ve Modelleme Departmanı: Bu departman, altyapısında barındırdığı ve piyasada sıkça tercih edilen çok sayıdaki yazılım ile, yürüyecek olan projelerdeki teorik hesaplama ve bilgisayar ortamındaki benzetimlerin gerçekleştirildiği departman olarak hizmet verecek. Departman barındırdığı altyapı sayesinde, Konya sanayisinin analiz ve hesaplama ihtiyaçlarına da çözüm sunacak.

Prototipleme Departmanı: Barındırdığı yüksek teknolojiye sahip mekanik -elektronik prototipleme cihazlarıyla, teorik olarak doğrulanmış tasarımların hızlıca prototiplenmesine hizmet edecek. Ayrıca bu departman barındırdığı altyapı sayesinde, Konya sanayisinin prototip ve/veya sınırlı sayıdaki mekanik parça/elektronik kart ihtiyaçlarına da çözüm sunabilecek.

Ölçüm, Enstrümantasyon ve Test Departmanı: Hassas ve geniş bantlı ölçüm cihazları, yüksek hassasiyetteki sensörler, yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu tarayıcı ve elektromanyetik test odası ile, üretilen prototiplerin laboratuvar ve saha testleri kapsamında pek çok testinin gerçekleştirilmesi noktasında işlev görecek.

Bu departman barındırdığı 3 boyutlu tarayıcı ve elektromanyetik test odası sayesinde Konya sanayisinde ihtiyaç duyulacak tersine mühendislik ve bilhassa elektronik bazlı ürünlerin elektromanyetik uyumluluk testlerinin gerçekleştirilmesi çerçevesinde Konya sanayisine hizmet sunacak.

İHTİYACA YÖNELİK PROJELER *

Nesimioğlu, merkez bünyesinde sektörün ihtiyacı doğrultusunda kurgulanarak gerçekleştirilecek AR-GE projeleri ile ülkemizde arzu edilen düzeye gelemeyen akademi-sanayi iş birliğine de önemli katkılar sağlanması hedeflendiğini de vurguluyor.

Bu kapsamda, KTO Karatay Üniversitesinde ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin bu merkezde yürütülen AR-GE projelerinde çalışmaları sağlanıp, yüksek lisans ve doktora tezlerinin bu projelerden ortaya çıkarılması da hedefleniyor.

Ayrıca, lisans seviyesinde son sınıfa gelmiş, isteği ve başarısıyla kendini kanıtlamış, mekatronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve makine mühendisliği öğrencilerinin, bu projelerde yer alması sağlanarak, üniversitenin öğrencilerinin daha da donanımlı mezun olmaları sağlanacak.

2017 yılında yüzölçümü aşağı yukarı Konya kadar olan Hollanda’nın 90.3 milyar dolar tarımsal ürün ihracatı yapıp dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Nesimioğlu, “Biz ise maalesef sadece 14.3 milyar dolar tarımsal ürün ihracatı yapıp dünyada 22’ncisi olduk. Hollanda’nın bu başarısının en kilit faktörlerinden biri, akıllı tarım teknolojilerini son derece etkin ve verimli bir biçimde kullanması” diyor.

Merkezlerinde akıllı tarıma olanak verecek akıllı tarım makinelerinin bölge sanayisi ile işbirliği içinde geliştirilmesine yönelik projeler geliştirileceğine vurgu yapan Nesimioğlu, “Böylece orta vadede tarım makineleri üreticilerimiz dünya pazarında daha rekabetçi hale getirilecek, uzun vadede bu makinelerin ülkemizde yaygınlaşması ve etkin kullanımı, tarımdaki performansımızı da daha yukarılara çekecek” diye konuşuyor.

KONYA’NIN İLK VAKIF ÜNİVERSİTESİ *

Adını Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesinden alan KTO Karatay Üniversitesi, 1882 yılında kurulan Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından Konya Ticaret Odası’nın Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 7 Temmuz 2009’da yeniden kuruldu. KTO Karatay Üniversitesi, Konya’nın ilk vakıf üniversitesi oldu.