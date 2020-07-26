Art Design, kişiye özel mobilya tasarımındaki açığı gören girişimci Turgay Terzi tarafından kuruldu. 80 kişilik iç mimar ekibiyle kişiye özel tasarımlar yapıyor. Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, yaptıkları işlerin yüzde 75’inin konutlar, yüzde 25’inin ise ofislerden oluştuğunu söylüyor.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr *

Modern çağda insanlar için kişiye özel ürünler giderek öne çıkmaya başladı. Bu trend ev ve ofisler için de geçerli. Art Design’ı Modoko’da yaklaşık 350 m2’lik bir alan üzerine kurularak kişiye özel mobilya tasarımını Türkiye’de ilk başlatan firmalardan biri oldu.

Bugün, 700 m2 Art Deco ve 2018 yılında 700 m2 Luxury Modern olmak üzere bin 400 m2 mağaza büyüklüğüne sahip bir şirket konumunda. Art Deco’dan sonra, Türkiye’de ilk defa Luxury Modern kavramını da tüketicilerle buluşturan girişimci Turgay Terzi, ‘Tasarım ötesi’ sloganı ile hizmet verdiklerini söylüyor. Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi ile şirketi ve projelerini konuştuk.

Art Design Mobilya’dan bahseder misiniz ne zaman kuruldunuz ve uzmanlık alanınız nedir?

Art Design olarak serüvenimiz, 90’lı yılların başında Bağdat Caddesi’nde gıda işiyle uğraştıktan sonra 2000’lerin başında kişiye özel mobilya tasarımındaki açığı görerek mobilya sektörüne adım atmamızla başladı. Art Design’ı Modoko’da yaklaşık 350 m2’lik bir alan üzerine kurduk.

Bu anlamda kişiye özel mobilya tasarımını Türkiye’de ilk başlatan firmalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. 2007 yılında 700 m2’lik bir mağaza daha açtık. Bugün, 700 m2 Art Deco ve 2018 yılında 700 m2 Luxury Modern olmak üzere 1.400 m2 mağaza büyüklüğüne sahibiz. Modoko’da iki tane mağazamız bulunuyor. Art Deco’dan sonra, Türkiye’de ilk defa Luxury Modern kavramını da tüketicilerimizle buluşturduk. Sloganımızı da ‘Tasarım ötesi’ olarak belirledik.

Zamana ve mekâna yenilmeyen tasarımlarla, baştan aşağı anahtar teslim şeklinde komple değiştiriyoruz. Lüks segmentte tasarımlar gerçekleştirdiğimiz Art Design’da iç mimarlardan oluşan 80 kişilik güçlü bir ekibe sahibiz.

Şirketinizi diğerlerinden ayıran özellikler neler?

Siz mağazaya geldiğinizde önce sizi dinliyor sonra da evinize ve sizin isteklerinize uygun tasarımları 3D çizimle bilgisayarda göstererek nasıl bir mobilya ve dekorasyona sahip olacağınızı anlatıyoruz. Aynı zamanda mobilyaları teslim etmeden önce mutlaka sizi fabrikaya davet edip mobilyanın son halini de gösteriyoruz.

Böylece aklınızda hiçbir soru işareti kalmadan, yüzde 100 müşteri memnuniyetiyle projelerimizi tamamlamış oluyoruz. Aslına bakarsanız Art Design olarak tasarım ve kalitenin olduğu her mekânda varlığımızı gösteriyoruz. Bu bazen bir ev ya da ofis, bazense bir restoran olabiliyor.

Yaptığımız işin yüzde 75’ini konutlar, yüzde 25’ini ise ofisler oluşturuyor. Kentsel dönüşümle birlikte evlerin küçülmesi özellikle apartman aralıkları, pencere ve kapı büyüklükleri nedeniyle vinç hizmeti, pencereyi sökerek mobilyayı içeriye sokma gibi çeşitli hizmetleri de satın aldığınız mobilyanın içerisinde sunuyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında villa, apartman dairesi, otel, ofis gibi çalışmalar içerisinde yer alıyoruz.

ABD’ye, Avrupa’ya ihracat yapıyorsunuz… Yurtdışı projelerinizden bahseder misiniz; oteller, evlere yönelik neler yapıyorsunuz?

Hitap ettiğimiz kitle ise daha çok üst gelir düzeyine sahip A plus kitle. Yurt dışında da bu kitleye hizmet veriyoruz, tam da ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değerli ihraç ürünleri yapmış oluyoruz. Birçok bölgede özel projelerimiz var. Dönemsel olarak farklı bölgelerde projelerimiz oluyor.

Proje bazlı gittiğimiz için o anki projenin yoğunluğuna göre değişiklik sağlayabiliyor. Genel itibariyle Arap Yarımadası, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa’da yoğun olarak çalışıyoruz. Son dönemlerde ise Avrupa ülkelerinden, Rusya’dan ve Çin’den, ABD’den talep alıyoruz. Mevcut pazarlarımızı derinleştirirken, bir yandan da yeni ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz.

Örneğin; şu anda Hollanda’da bir restoran ve villa projelerimizin çalışmalarına devam ediyoruz. Her iki projeyi de bir bütün dahilinde ele aldık. Yani sadece mobilya tasarımları değil, duvarından yer kaplamasına mobilyasından dekoratif unsurlara kadar her şeyde Art Design imzası bulunuyor.

Yılda ortalama ne kadarlık ihracat gerçekleştiriyorsunuz? İhracatın genel cironuzdaki payı nedir?

İhracat ciromuzun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Mobilya sektöründe neredeyse yüzde 40’lara varan bir küçülme söz konusu. Biz de bu nedenle ihracata ağırlık vermeye çalışıyoruz. 2018’un ilk yarısında ciromuzun yüzde 20’lerinde olan ihracatımızı, bugün itibariyle yüzde 40’lara çıkarmış durumdayız.

İç pazara yönelik çalışmalarınız var mı?

Önümüzdeki günlerde Bağdat Caddesi Kalamış’ta yeni bir mağaza açacağız. Böylece mağaza sayımız üçe çıkacak. Butik işler yapıyoruz. Bu da çok fazla noktada kolay yapılabilecek bir iş değil. Özel tasarımlar yaptığımız için birçok noktada bulunmuyoruz. Biz şu an birçok bölgeye ihracat yapıyoruz ama hiçbirinde showroomumuz yok. İnsanlar bizi doğru bir nokta olarak tespit ettiği için gelip talepte bulunuyorlar. Kısacası talep eden değil, talep gören bir firmayız.

Girişimcilere başarılı olmaları için neler önerirsiniz?

Dürüstlük ve hak yememek. İşimizi her zaman ahlak kuralları çerçevesinde yürütüyoruz. Çalışan hakları, müşterilere verdiğimiz sözleri tutmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu yüzden de şirketimizde çalışan sirkülasyonu yok denecek kadar az.

Şirket bağlılığı çok yüksek ve müşterilerimizden de her zaman olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca girişimciler dünyadaki yenilikleri yakından takip etsinler. Kendilerini sürekli yenileyip mevcut işlerine yeni pencereler açsınlar ve tabii ki zamanlarını verimli kullanarak, yılmadan çalışsınlar.