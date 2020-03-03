Tavuk zincirleri 155 şube için yatırımcı arıyor - Ekonomist

Tavuk zincirleri 155 şube için yatırımcı arıyor
Türkiye’de yılda 2,23 milyon ton kanatlı eti üretimi gerçekleştiriliyor. Bunun 2,16 milyon tonunu tavuk eti oluşturuyor.
Ülkemizin dünya üretiminden aldığı pay ise yüzde 2,3. Dünyada üretim büyüklüğü olarak sekizinci sırada yer alan Türkiye, dünya ticaretinde ise yüzde 3,7’lik paya ulaştı.
Ülkemizde kanatlı sektörü her yıl ortalama yüzde 8 oranında büyüme gösteriyor. Hızla büyüyen sektör, tavuk restoranı zincirlerinin sayısının artmasına da katkı sağlıyor.
Tavuk, Türkiye’de yaşayan insanların damak tadına oldukça hitap eden bir yiyecek. Bu nedenle tavuk restoranlarının sayısı hızla artıyor. Yabancı markalar sektörden çıkarken yerli yeni markaların girdiğine tanık oluyoruz.
Biz de haberimizde tavuk zinciri markalarının franchising koşullarını araştırdık. Yaptığımız araştırmaya göre altı marka bu yılın sonuna kadar 155 franchise şube açacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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