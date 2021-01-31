İşitme cihazı teknolojileri ve ürünleri üzerine çalışan AGAC Inpro Grup, Tekirdağ’dan dünyanın pek çok ülkesine hem teknoloji hem ürün gönderiyor. AGAC Inpro Grup kurucusu Mehmet Emin Ağaç, pandeminin etkilerinin hafiflemesi durumunda 2021’de 70 bin adet işitme cihazı ihraç etmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

asakarya@ekonomist.com.tr

Ocak 2021 tarihli sayıdan

AGAC Inpro Grup kurucusu Mehmet Emin Ağaç, eğitim için gittiği Almanya’da felsefe üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora çalışmasının son yılında girişimcilik ruhu ağır basan Ağaç, Lübeck ve Braunschweig’ta akustik eğitimi aldı. 1996 yılında Si-Ser şirketini, 2001 yılında ise bir Alman arkadaşıyla birlikte Ear Te-chnic işitme cihazı firmasını kurdu.

2005 yılında Alman ortağının ayrılması ile yoluna kendisi devam eden emin Ağaç, o günden bu yana işitme cihazı teknolojileri ve ürünleri üzerine çalışmaya devam ediyor. AGAC Inpro Grup’a bağlı üretici şirket Ear Technic, diyagnostik odyoloji alanında Earnet, Helix Hearing ve Anaton isminde üç markanın üretimini yapıyor.

Grubun AR-GE şirketi olan Inpromag’ın tasarlayıp geliştirdiği ve Ear Technic’in üretip pazarladığı ürünler ise yine grup şirketleri olan Si-Ser İşitme Merkezleri ve Teknoser İşitme Merkezleri tarafından perakende sektörüne ulaştırılıyor. Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi’nde (ASB) faaliyet gösteren ve yıllık 160 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Ear Technic’te üretilip satılan her bin cihaza yedi kişilik istihdam düşüyor.

COVİD-19 OLUMSUZ ETKİLEDİ

Covid 19, işitme teknolojileri sektörünü de olumsuz etkiledi. Hedef kitlenin genelde yaşlı olması, sokağa çıkma yasağı gibi nedenler büyüme hedeflerini sekteye uğrattı.

Yine de tüm bu olumsuzluklara rağmen 2020 için hedefledikleri ciroyu yakaladıklarını söyleyen AGAC Inpro Grup kurucusu Mehmet Emin Ağaç, “Dünya ekonomisi 2020’de Covid- 19 salgını ile baş etmek zorunda kaldığı için lojistik ve e-ticaret gibi bazı sektörler dışında genelde büyüme hedefleri çok düşük tutuldu. Biz de bu gözlemle, öncelikle 2020 yılında ciromuzu korumaya odaklandık. Ciromuzu korumayı başardık ve istihdamımızda eksilme olmadan yolumuza devam ediyoruz” diyor. Şirket, 160 bin adet cihazı üretim kapasitesine sahip. İhtiyaç durumunda bu sayı artırılabiliyor.

Temel alt yapının gelişmeye müsait olduğuna dikkat çeken Ağaç, “Makine parkı geniş ve üretim hattı gelişmeye uygun. Mühendislik, AR-GE, satış ve dağıtım kanallarımız güçlüdür. Bir aile şirketi olduğumuzdan temkinli büyümeye devam ediyoruz” diye konuşuyor.

Şirket, 2021 yılında yaklaşık 5 milyon TL makine yatırımı yapmayı planlıyor. Ayrıca AR-GE’yi geliştirme, yurtiçi ve yurtdışı kanallarını güçlendirmek de bu yılki planlar arasında yer alıyor. AGAÇ Inpro Grup’a bağlı olan Ear Technic, Si-SER ve diğer şirketler yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlıyor. Grup, genelde tekniker, mühendis ve sağlık çalışanı istihdam ediyor. Grup, pandemi sürecini hafif atlatabilirse 50 civarında yeni istihdam sağlamayı planlıyor.

BEŞ YILLIK AR-GE ÇALIŞMASI

Yüksek teknolojiye odaklanan Ear Technic, AR-GE konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Şirket, yaklaşık beş yıllık bir AR-GE çalışmasının ardından klasik işitme cihazlarından çok daha farklı fiziksel bir donanıma sahip olan TIE Modüler Sistemini (Transducers in the Ear) geliştirdi.

2021 yılında bu yeni işitme tarzını kullanıcılara sunarak, çalışmaları daha ileriye taşıyacaklarını belirten Ağaç, “Bu ürünle, ses kalitesinde ve seslerin algılanmasında yüzde 40’a kadar avantaj sağlıyoruz” diyor.

İşitme cihazları reçete ile satılan bir ürün olduğundan birçok ülkede farklı re-gülasyonlara tabi tutuluyor. Bu regülas-yonlar ürün satışını geciktiriyor.

TIE işitme cihazları şimdiye kadar 20’ye yakın ülkede satışa sunuldu. Diğer taraftan birçok ülkede sertifikasyon süreçleri de devam ediyor. Grup, pandeminin etkilerinin ha-

fiflemesi durumunda 2021 yılı için büyük hedefleri var. Hedef 70 bin adet TIE işitme cihazını ihraç etmek. Sektörün en büyük pazarı olan ABD’de regülasyona uyum çalışmaları devam ediyor.

15 MİLYON CİHAZ SATILIYOR

Dünyada yıllık 15 milyon işitme cihazı satılıyor. Dünyada en fazla satılan işitme cihazı kulak arkası ve RIC cihaz çeşidi olarak öne çıkıyor. Bu iki grubun satışı yaklaşık yüzde 85 civarında. 5 milyon cihazdan yaklaşık 13 milyonunu bu iki grubu oluşturan cihazlar oluşturuyor.

Ağaç’a göre bu cihazların uygulamasında önemli iki hata yapılıyor. Kulak kepçesinin sunmuş olduğu fonksiyonların kullanılamaması ve sesin iletilirken doğaldan uzaklaşıyor olması sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. İkinci hata ise kulak arkası cihazlara takılan hortumun, ses iletim hattını uzatması, sonucunda ise yüksek frekanslı seslerin yolda kaybolduğunu ve kelimelerin anlaşılırlığının zorlaştığını söylüyor. Ağaç, bu sıkıntıları yok edecek ürünlere odaklandıklarını söylüyor.

Türkiye’de Ear Teknik’in kuruluşu 2001 yılına, üretimi ise 2003 yılına dayanıyor. Bu süreçte çok sayıda proje üreten şirket, 2009 yılı itibariyle sürekli inovatif ürün geliştirerek rekabette fark yaratmayı hedefledi. Son kullanıcının ihtiyacını giderecek ve sorununu azaltacak projeler üzerinde yoğunlaştı.

İştime sektöründe çözülmesi gereken çok sayıda sorun olduğunu söyleyen Ağaç sözlerine şu şekilde devam ediyor: “2010’da dünyanın en küçük kanal içi cihazını ürettik, hafifliği sadece 0,50 gram. Piyasaya sürdüğümüz ürünler, dışarıdan fark edilmeyecek derecede küçük. İşitme kaybını estetik olarak telafi edebilen avantajının yanında T-FIS programı ile de kulak çınlaması etkisini azaltabildiğinden sektörde yeni ufuk açmış olduk.”

2009 yılında dünyada ilk defa işitme cihazı algoritmalarına kulak çınlamasını izole edebilen ve bastırabilen dijital algoritmalar ekleyen şirket, T-FIS (Tinnitus -Frequency isolation system) adında terapi metodu geliştirdi. Ağaç, T-FIS sisteminin yüzde 86’ya varan oranla başarılı olduğunu söylüyor.

“2024’E ODAKLANDIK”

“AR-GE bizim temel işimizdir. Yeni geliştirdiğimiz bütün yenilikçi özellikleri içinde barındıran TIE, beş yıllık AR-GE sonucunda ortaya çıkan bir üründür. Biz genelde üç yıl öncesinden çalışırız. Ürün tıbbi ürün olduğundan üretim aşaması, yazılımı, hammaddesi, normlara ve kliniksel/ laboratuvar testlerine bağlıdır. Her yıl yeni ürün geliştirmezsek rakiplerle aramızdaki makas açılır. Şu anda 2024 yılına kadar olan projelerimize odaklanmış durumundayız.”

14 FAKÜLTEDE ODYOLOJİ EĞİTİMİ VERİLİYOR

Emin Ağaç, 2001 yılında Ear Technic şirketini kurarken iki hayali olduğunu belirtiyor. Birincisi dünyanın en yenilikçi ürününü üretmek. İkincisi ise odyoloji alanında Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına getirmek. Ağaç, “2010 yılında öncülüğünü yaptığımız çalışmalar ile günümüzde 14 fakültede odyoloji eğitimi veriliyor. Ülkemiz odyologları önümüzdeki birkaç yıl içinde gelişmiş ülkeler arasındaki yerlerini alacak” diyor.