Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin isimlerini açıkladı.
TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlediği “TOBB Türkiye 100” listesini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla sanal ortamda açıkladı.
Türkiye’de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin yer aldığı listedeki şirketlerin bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 511 seviyesinde gerçekleşti.
Listede ilk sırayı Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ alırken inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirket söz konusu dönemde yüzde 4 bin 357 büyüme kaydetti.
Bu dönemde yüzde 2 bin 723 büyüyen plastik ve kauçuk sektöründe faaliyette bulunan FS Dış Ticaret listede ikinci sıraya yerleşirken, telekomünikasyon uygulamaları, çevrim içi internet erişimi sağlama alanında çalışan Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri yüzde 2 bin 494 büyümeyle üçüncü sırada yer aldı.
İstanbul’dan Ravago Chemicals Turkey Kimyasal Hammadde firması dördüncü, yine İstanbul merkezli SBS Bilimsel Bio Çözümler de beşinciliği aldı.
ŞİRKETLER İSTİHDAMLARINI YÜZDE 86 ARTIRDI
Şirket başına ortalama 111 kişiye istihdam sağlayan bu şirketlerin söz konusu dönemde istihdamı yüzde 86 arttı. Yaş ortalaması yaklaşık 13 yıl olan Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63’ü 67 ülkeye ihracat yapıyor. Listede bilişimden telekoma, inşaattan lojistiğe, gıdadan tekstile, plastikten makineye kadar çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor.
En hızlı büyüyen 100 şirket sıralamasında ilk ona giren firmalar şöyle (Tam liste için bkz) :
- GİNTEK İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. (ANKARA)
- FS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (İSTANBUL)
- PROFEN SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ANKARA)
- RAVAGO CHEMICALS TURKEY KİMYASAL HAMMADDELER SATIŞ VE PAZ. A.Ş. (İSTANBUL)
- SBS BİLİMSEL BİO ÇÖZÜMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İSTANBUL)
- TİS TEKNOLOJİK İZOLATÖR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ANKARA)
- FORM MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (ANTALYA)
- OLMETSAN METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (KOCAELİ)
- DESİRD TASARIM ARGE UYG. ELEK. DESTEK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD ŞTİ (ANTALYA)
- DİNAMİK RÖNTGEN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (ANKARA)
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