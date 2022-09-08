KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye’nin Girişim Ekosistemi Yatırımları” raporu yayınlandı.

KPMG Türkiye’den yapılan açıklamaya göre,”Türkiye’nin Girişim Ekosistemi Yatırımları” raporu yayınlandı. Rapora göre, 2022’nin 2. çeyreğinde küresel makro gündem, bir önceki çeyrekteki gelişmelerden etkilenmeye devam etti.

Rapora göre, küresel çapta ekonomik faaliyetlerde ve girişim ekosistemi yatırımlarında görülen yavaşlamaya rağmen 2022 yılının 2. çeyreği, Türkiye’nin girişim dünyası için başarılı bir dönem oldu.

Bu çeyrekte 82 işlem ile bir çeyrekte tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı. Bunun temel nedeni, tohum yatırımlarının işlem adeti olarak bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse iki katı bir artış göstererek 61 işleme ulaşması oldu.

Rapora göre, en fazla işlem sayısı 10 işlem ile SaaS (hizmet olarak yazılım) sektöründe gerçekleşirken bunu sırasıyla 9 işlem ile fintech ve 7 işlem ile e-ticaret sağlayıcısı sektörleri takip etti.

Toplam işlem hacmi açısından ise e-ticaret sağlayıcısı 45,3 milyon dolar ile en yüksek işlem hacmine sahip olurken bunu 40 milyon dolar ile ulaşım sektörü ve 10 milyon dolar ile SaaS dikeyleri izledi.

İşlem hacmi olarak en büyük on işlem, toplam işlem hacminin yüzde 76’sını oluşturdu. Son olarak, tohum yatırımları 139 milyon dolarlık işlem hacminin yüzde 38’ini oluşturarak en yüksek paya sahip olurken satın alma işlemleri yaklaşık yüzde 37’lik bir pay elde etti.

Öne çıkan girişim yatırımları

“Türkiye’nin Girişim Ekosistemi Yatırımları” raporuna göre 2022 yılının dikkati çeken girişim yatırımları ise şunlar oldu: