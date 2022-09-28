Ekonomist dergisinin Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 16. kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı.

Hikâyesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye’ye duyurmak isteyen adaylar, 30 Kasım 2022 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek. Şubat 2023’te gerçekleşecek jüri toplantısı sonrası kazananların belirleneceği yarışmada; “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülünü alacak girişimci 150.000 TL, “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi”, “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ve “Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” kategorilerinin birincileri ise 100 biner TL’lik ödülün sahibi olacak.

“KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yarışmayla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadın girişimciliği ve kadının iş hayatına katılımını destekliyoruz. Öncü konumda olduğumuz Kadın Girişimci Programımız kapsamında 16 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz çok yönlü çalışmalarımızla girişimci kadınların güçlenmesi için çalışıyoruz. Kadın girişimcilere yönelik tüm çalışmalarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alarak “finansman sağlama”, “cesaretlendirme”, “eğitim” ve “yeni pazarlara açılma” olarak 4 temel başlığa yoğunlaşıyoruz. Bu çalışmaların en önemli ayağını oluşturan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’yla 16 yıldır kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesi ve hikâyelerini duyurmasına destek oluyoruz. Bu süre boyunca temas ettiğimiz kadın girişimcilerin başarısının katlanarak arttığına şahit olduk. Yarışmamıza başvuran pek çok kadın girişimci, işini büyütürken, kadınların istihdamını destekledi, sosyal fayda sağladığı projelerle etki alanını genişletti. Daha da önemlisi girişimci olmak isteyen kadınlara ilham verdi. 42 bine ulaşan toplam başvuru sayımız ise yarışmanın çarpan etkisini açıkça gösteriyor. Büyük bir emek ve heyecanla her yıl gerçekleştirdiğimiz yarışmayla kadınları cesaretlendirmek, başarı hikâyelerinin kitleler tarafından bilinmesine, tanınmasına ve de örnek alınmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da cesaretiyle kadınlara rol model olmak, “ben de varım” demek isteyen kadın girişimcileri yarışmamıza ve ailemizin parçası olmaya davet ediyoruz.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ GEREKİYOR”

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise şu bilgileri verdi:

“Ekonomist dergisi olarak iş ortaklarımızla uzun süreli, topluma ekonomiye katkı sağlayan projelere imza atıyoruz. Bu projelerimizden biri de alanında ilk olan, sürdürülebilir kalkınma için fırsat eşitliğine odaklanan Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması. Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu araştırmamız 15 yılı geride bıraktı. Bu yıl 16’ncı araştırmayı gerçekleştiriyoruz. 15 yıllık süreçte toplamda 42 bin kadın girişimcimize dokunmayı başardık. Kadın girişimci oranı yüzde 2-3’lerdeydi. 15 yılın sonunda yüzde 14’lere gelmiş durumda. Bu oranın artmasında ‘Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması’nın da önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyoruz. İş ortaklarımız Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte önemli bir eleme ve jüri toplantısından sonra 16’ncı yılın kadın girişimcilerini de belirleyeceğiz. Kadın girişimcilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.”

“KADIN GİRİŞİMCİLERİ BEKLİYORUZ”

KAGİDER Başkanı Emine Erdem yarışma hakkında şunları söyledi:

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı başlattığımız ilk yıl sadece 100 başvuru almıştık. Aradan geçen 15 yılda başvuru sayıları 42 bini aştı. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Paydaşlarımız Garanti BBVA ve Ekonomist ile birlikte, bu yarışma aracılığıyla onlarca kadın girişimcinin başarılarını onurlandırarak, kamuoyu tarafından tanınmalarına destek verdik. Bu yarışma tek başına yeni kadın girişimcilerin, girişimci adaylarının doğması için bir araç oldu. Kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine vesile olurken, aynı zamanda kadın girişimci rol modelleri artırmayı başardık. Tüm kadın girişimcileri bu yıl 16’sını düzenleyeceğimiz Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na katılmaya davet ediyorum.”