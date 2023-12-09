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Ünlü yatırımcıya göre hayattaki başarısının 3 sırrı

Geçen hafta 99 yaşında hayatını kaybeden ünlü yatırımcı Charlie Munger’e göre hem iş hem de özel yaşamda başarılı olmak, hatalardan kaçınmak birkaç basit kurala dayanıyor.

09 Aralık 2023 | 10:04
Son Güncellenme: 09 Aralık 2023 | 10:09
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Ünlü yatırımcıya göre hayattaki başarısının 3 sırrı

Warren Buffett’ın neredeyse 60 yıl boyunca sağ kolu olan Charlie Munger bir yatırım dehası olarak tanınıyordu. Munger, Berkshire'ın başkan yardımıcısıydı. CNBC'nin aktardığı habere göre Munger, son olarak Berkshire Hathaway’in Mayıs ayındaki yıllık hissedarlar toplantısında tavsiyelerini paylaşmıştı. İşte onun başarılı olmaya dair önerileri ve kendisinin uyguladığı 3 kural:

1
BU ÖZELLİKLER OLMADAN OLMAZ

BU ÖZELLİKLER OLMADAN OLMAZ

Munger, "İnsanlar kazandıklarından daha azını harcarlarsa, akıllıca yatırım yaparlarsa, sürekli öğrenirlerse ve disiplinli davranırlarsa başaracakları neredeyse kesindir" demiş. Ona göre bu özellikler olmadan başarılı olmak için çok fazla şansa ihtiyacınız var.
2
TOKSİK İNSANLARDAN KAÇININ

TOKSİK İNSANLARDAN KAÇININ

Munger'in bir diğer önerisi ise toksik insanları hayatınızdan çıkarmak olmuş. Munger "Sizi kandırmaya çalışan, size yalan söyleyen veya taahhütlerini yerine getirme konusunda güvenilir olmayan kişilere dikkat edin. Hayattan alınacak en büyük ders, onları hayatınızdan çıkarmak ve bunu hızlı bir şekilde yapmaktır" demiş. Munger 2019 yılında mutlu bir yaşamın sırrının, sorunlarınıza rağmen neşeli olmak; kıskançlık gibi genellikle toksik insanlarla ilişkilendirilen özelliklerden kaçınmak olduğunu söylemiş. Munger "Kural olarak, güvenilir insanlarla iş yapmalısınız ve yapmanız gerekeni yapmalısınız. Bütün bu basit kurallar hayatınızı daha iyi hale getirmek için çok işe yarıyor". diyor.
3
TOKSİK ORTAM BAŞARIYI ENGELLEYEBİLİR

TOKSİK ORTAM BAŞARIYI ENGELLEYEBİLİR

Munger, yine bir konuşmasında toksik insanların bir işin başarılı olmasını önleyebileceğini söylemiş. Munger toksisitenin bir kişinin bireysel başarısını engelleyebileceğini söylerken bu tutum aynı zamanda bir işyeri ortamı için de zararlı olabilir. MIT Sloan School of Management tarafından yapılan bir araştırmaya göre, toksik bir çalışma kültürü de bir çalışanın işten ayrılmasına neden olabilecek en önemli faktörler arasında. Munger'in tavsiyesine göre, eğer toksik bir yönetici ya da çalışan değişmiyorsa yolları ayırmanın zamanı gelmiş olabilir.
4
MUNGER'E GÖRE KENDİSİNİ BAŞARILI KILAN 3 ÖZELLİK

MUNGER'E GÖRE KENDİSİNİ BAŞARILI KILAN 3 ÖZELLİK

Munger, kendisini hayatta başarılı kılan; kendisinin ve Warren Buffet'ın sahip olduğu 3 özelliği ise şöyle sıralamış:
5
1. Kendiniz satın almayacağınız hiçbir şeyi satmayın

1. Kendiniz satın almayacağınız hiçbir şeyi satmayın

"İstediğinizi elde etmenin en güvenli yolu, istediğinizi hak etmeye çalışmaktır. Bu çok basit bir fikir. Bu altın kuraldır. Genel olarak, bu etik anlayışına sahip olan insanlar hayatta kazanırlar. Ve sadece para değil ilişki içinde oldukları insanların saygısını ve güvenini de kazanırlar. İtibar ve dürüstlük en değerli varlığınızdır ve bir anda kaybolabilir".
6
2. Saygı duymadığınız ve hayran olmadığınız hiç kimse için çalışmayın

2. Saygı duymadığınız ve hayran olmadığınız hiç kimse için çalışmayın

Munger kendisinin genel olarak bu kurala uyduğunu söylüyor.
7
3. Yalnızca keyif aldığınız insanlarla çalışın.

3. Yalnızca keyif aldığınız insanlarla çalışın.

Munger bir konuda başarılı olmak için o konuya yoğun ilgil duymak gerektiğini söylüyor ve "Pek çok şeyde iyi olmak için kendimi zorlayabilirdim ama yoğun ilgi duymadığım veya keyif almadığım hiçbir şeyde başarılı olamadım" diyor. Munger'e göre ilgi duyduğunuz alanda ve birlikte olmaktan keyif aldığınız insanlarla bir iş yaparsanız başarılı olma şansınız daha yüksek. Munger, "Sanırım kısmen onları hak etmeye çalıştığım için, kısmen onları seçecek kadar kurnaz olduğum için ve kısmen de şanslı olduğum için hayatım boyunca çok çalışkan, harika ortaklarım oldu" diyor. Munger, Warren Buffet'la çalışırken bu 3 özelliğe de sahip olduklarını belirtiyor.
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