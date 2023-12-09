Ünlü yatırımcıya göre hayattaki başarısının 3 sırrı

Warren Buffett’ın neredeyse 60 yıl boyunca sağ kolu olan Charlie Munger bir yatırım dehası olarak tanınıyordu. Munger, Berkshire'ın başkan yardımıcısıydı. CNBC'nin aktardığı habere göre Munger, son olarak Berkshire Hathaway’in Mayıs ayındaki yıllık hissedarlar toplantısında tavsiyelerini paylaşmıştı. İşte onun başarılı olmaya dair önerileri ve kendisinin uyguladığı 3 kural:

1 BU ÖZELLİKLER OLMADAN OLMAZ Munger, "İnsanlar kazandıklarından daha azını harcarlarsa, akıllıca yatırım yaparlarsa, sürekli öğrenirlerse ve disiplinli davranırlarsa başaracakları neredeyse kesindir" demiş. Ona göre bu özellikler olmadan başarılı olmak için çok fazla şansa ihtiyacınız var.

2 TOKSİK İNSANLARDAN KAÇININ Munger'in bir diğer önerisi ise toksik insanları hayatınızdan çıkarmak olmuş. Munger "Sizi kandırmaya çalışan, size yalan söyleyen veya taahhütlerini yerine getirme konusunda güvenilir olmayan kişilere dikkat edin. Hayattan alınacak en büyük ders, onları hayatınızdan çıkarmak ve bunu hızlı bir şekilde yapmaktır" demiş. Munger 2019 yılında mutlu bir yaşamın sırrının, sorunlarınıza rağmen neşeli olmak; kıskançlık gibi genellikle toksik insanlarla ilişkilendirilen özelliklerden kaçınmak olduğunu söylemiş. Munger "Kural olarak, güvenilir insanlarla iş yapmalısınız ve yapmanız gerekeni yapmalısınız. Bütün bu basit kurallar hayatınızı daha iyi hale getirmek için çok işe yarıyor". diyor.

3 TOKSİK ORTAM BAŞARIYI ENGELLEYEBİLİR Munger, yine bir konuşmasında toksik insanların bir işin başarılı olmasını önleyebileceğini söylemiş. Munger toksisitenin bir kişinin bireysel başarısını engelleyebileceğini söylerken bu tutum aynı zamanda bir işyeri ortamı için de zararlı olabilir. MIT Sloan School of Management tarafından yapılan bir araştırmaya göre, toksik bir çalışma kültürü de bir çalışanın işten ayrılmasına neden olabilecek en önemli faktörler arasında. Munger'in tavsiyesine göre, eğer toksik bir yönetici ya da çalışan değişmiyorsa yolları ayırmanın zamanı gelmiş olabilir.

4 MUNGER'E GÖRE KENDİSİNİ BAŞARILI KILAN 3 ÖZELLİK Munger, kendisini hayatta başarılı kılan; kendisinin ve Warren Buffet'ın sahip olduğu 3 özelliği ise şöyle sıralamış:

5 1. Kendiniz satın almayacağınız hiçbir şeyi satmayın "İstediğinizi elde etmenin en güvenli yolu, istediğinizi hak etmeye çalışmaktır. Bu çok basit bir fikir. Bu altın kuraldır. Genel olarak, bu etik anlayışına sahip olan insanlar hayatta kazanırlar. Ve sadece para değil ilişki içinde oldukları insanların saygısını ve güvenini de kazanırlar. İtibar ve dürüstlük en değerli varlığınızdır ve bir anda kaybolabilir".

6 2. Saygı duymadığınız ve hayran olmadığınız hiç kimse için çalışmayın Munger kendisinin genel olarak bu kurala uyduğunu söylüyor.