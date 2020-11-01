Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci iş süreçlerini de temelden değiştirdi. Daha popüler hale gelen uzaktan çalışma sistemi için ARS Teknoloji tarafından geliştirilen ‘Senfoni’ ile evden çalışan ekiplerin hangi işe ne kadar vakit ayırdığı takip edilebiliyor, günlük işler için harcanan zaman kaydedilebiliyor.

Aram Ekin Duran

[email protected]

Uzaktan çalışma, pandemi ile birlikte iş dünyasının “yeni normal’! haline geldi. Artık şirketler dijital altyapılarını uzaktan çalışma sistemine göre yeniden dizayn etmek zorunda. Bu da, uzaktan çalışma konusundaki teknolojik çözümleri daha da önemli hale getirmiş durumda.

Bu çözümlerden biri de ARS Teknoloji’nin geliştirdiği Senfoni. Microsoft Azure portalı üzerinde bulut tabanlı çalışan sistemde, uzaktan çalışan personel, Senfoni’nin takip ve proje yönetim uygulaması çerçevesinde hangi işe ne kadar vakit ayırdığını kaydederken; ekip liderleri de işleri daha rahat bir şekilde takip edebiliyor.

Ayrıca Senfoni’nin finansal dağıtım modülü ile çalışan maaşları, kira, elektrik ve genel yönetim giderleri gibi tüm sabit giderleri takip edebildiğini ifade eden ARS Teknoloji Yönetici Ortağı Burak Özer, “Orta vadede ARS teknolojinin tek odak noktasının “Senfoni” olması için hazırlıklarımızı ve yatırımlarımızı yapıyoruz” diyor.

Çalışanların tamamı mühendis ARS Teknoloji, yazılım sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra, bu sektördeki bilgi ve birikimini yenilikçi iş çözümleriyle birleştirerek müşterilerine kaliteli ürün ve hizmetler sunmak amacıyla Serkan Arslan ve Mustafa Arslan tarafından 2014 yılında kuruldu.

2017 yılında Burak Özer’in de bu oluşuma katılmamla birlikte, üç girişimci firmanın denetim sektöründeki tecrübelerini ürünleştirme kararı alarak Senfoni yazılımını ortaya çıkardılar. Şirkette şu an tamamı mühendis, sekiz kişilik bir ekip çalışıyor.

Müşterilerinin büyük bir kısmının Senfoni’yi kullanan KOBİ’ler olduğunu dile getiren Burak Özer, “Yazılım ekibimizin eforunun neredeyse tamamını Senfoni ürününü zenginleştirmeye harcıyoruz.

Bunun dışında denetim ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren bazı büyük firmalara, yazılım ve proje danışmanlığı konularında hizmet veriyoruz” diye konuşuyor.

2019 yılında şirket eforunun çoğunu Senfoni’nin geliştirilmesine harcadıklarını belirten Özer, “Bu sebeple ARGE ve yazılım geliştirme faaliyetlerimiz satış ve pazarlama faaliyetlerinin önüne geçti. 2020 yılı sonuna kadar Senfoni müşteri sayısını artırarak bulut yazılım pazarındaki payımızı büyütmeyi planlıyoruz” diyor.

“Beş yılda 20 ülkeye açılmayı hedefliyoruz”

Kısa vadede öncelikli hedeflerinin Türkiye pazarında halkla ilişkiler, reklam, denetim ve mali müşavirlik gibi profesyonel hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara ulaşmak olduğunu vurgulayan Özer, çok kısa bir süre içerisinde teknolojik ve alt yapısal hazırlıkları tamamlayarak Senfoniyi global pazara açmayı planladıklarını da sözlerine ekliyor.

Özer şöyle konuşuyor: “Başta Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere, önümüzdeki beş yılda en az 20 ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin KOBİ’yi Senfoni sistemine dahil etmeyi hedefliyoruz. Küresel pazara ve yaptığımız işin kalitesine baktığımızda, koyduğumuz hedeflerinde gerçeklikten çok uzak olmadığını belirtmek isterim.”