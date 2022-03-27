İki üniversite arkadaşı Attila Algan ve Mete Bayrak’ın kurduğu Cognitiwe, dünyada ilk kez perakende sektörü için yapay zekayla ‘meyve ve sebzelerin tazelik durumunu’ tespit eden bir proje hayata geçirdi. Bu proje sayesinde gıda israfının önüne geçilebiliyor. Girişimciler, Avrupa’ya, ardından Amerika’ya açılmaya hazırlanıyor.

KOBİ Girişim Mart 2022 tarihli sayıdan

Görsel veri işleyerek öngörülü analiz yapan ve sorunlar oluşmadan önlemeyi hedefleyen bir yapay zeka girişimi olan Cognitiwe, iki üniversite arkadaşı Atila Algan ve Mete Bayrak’ın girişimiyle kuruldu. Mezuniyetten sonra yolu iş hayatında tekrar kesişen iki girişimci, güçlerini birleştirerek 2021 yılında Cognitiwe’in temellerini attı.

2021 yılında TechOne VC liderliğinde StartersHub, Startup Wise Guys ve EGIAD Melekleri’nin dahil olduğu yatırım turundan 605 bin dolar yatırım alan şirket, bu yatırım ile birlikte Tallinn ve Milano ofislerini açtı.

Mayıs-haziran gibi yeni bir yatırım turuna çıkmak için hazırlık yaptıklarını söyleyen Cognitiwe Kurucu Ortağı Attila Algan, “Ağırlıklı olarak yurtdışı yatırımcılarla görüşmeyi hedefliyoruz. Bu yatırım turundan sonra hedefimiz sadece Avrupa’da büyümek değil, Amerika ofisi için de hazırlıklara başlamak olacak” diyor. Cognitiwe, kurulduğu kısa sürede önemli bir projeye imza attı.

Dünyada ilk kez perakende sektörü için meyve-sebzelerin tazelik durumunu tespit eden bir proje hayata geçiren şirket, böylece hem Türkiye’de hem dünyada gıda israfının azaltmayı hedefliyor.

Cognitiwe Kurucu Ortağı Attila Algan, Cognitiwe’in hedeflerini anlattı.

Cognitiwe’in kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz?

Cognitiwe, görsel veri işleyerek öngörülü analiz yapan ve sorunlar oluşmadan önlemeyi hedefleyen bir yapay zeka girişimi. Ortağım Mete (Bayrak) ile üniversiteden arkadaşız. Mezuniyetten sonra yolumuz iş hayatımızda tekrar kesişti.

Gerek beyaz yakalı, gerekse girişimci olarak yol aldığımız iş hayatlarımızda sürekli yenilikçi projelerle bir araya geldik. Video ve müzik gibi içerik dağıtımından tutun da, fintech alanında bazı yeniliklere kadar pek çok konuda ilkleri başardık.

Sonunda Mete’nin video işleme ve ürünleştirme alanındaki tecrübesiyle, benim marka yaratma tecrübemi yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek 2021 yılında Cognitiwe’yi kurduk. Çalışmalarımız sonucunda, perakende ve üretim sektörlerine yönelik, ileri teknoloji yapay zekâ destekli görüntü işleme uygulaması ile çalışan ürünlerimizi müşterilerimize sunmaya başladık.

Cognitiwe Perakende ürünlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, taze meyve sebze takibi, raf yerleşim takibi ve dolandırıcılık tespiti için kullanılabiliyor. Cognitiwe Üretim ürünlerimiz ise kalite kontrol ve hatalı üretim tespiti süreçleri, stok yönetimi ve iş güvenliği çözümlerini içeriyor.

Sektörünüzde nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz?

Cognitiwe olarak dünyada ilk kez perakende sektörü için ‘meyve-sebze tazelik durumu’ tespitini hayata geçirdik. Öngörüye dayalı görsel yapay zeka platformumuz, kasaların içinde bulunan ürünlerin tanımlanmasını, kasa doluluk oranlarının tahmin edilmesini ve ürünlerin tazeliğinin kontrol edilmesini sağlayarak, müşteriye anlık veriler iletiyor.

Diğer yandan üretilen verileri, çevresel verilerle birleştirerek geleceğe yönelik analizleriyle perakende sektöründeki gıda israfının ortaya çıkmasını önlemeyi hedefliyoruz. Yapay zeka algoritmalarımız; kolayca “Saat 10.00, bu miktarda domatesi teşhire koyarsanız, ürün yüzde 70 ihtimalle saat 15.00 civarında çürümeye başlayacak-tır”şeklinde uyarılar verebiliyor.

2021 yılı nasıl bir yıl oldu sizin için? 2022 yılında ne kadarlık büyüme hedefliyorsunuz?

Kişisel olarak yorum yapmam gerekirse, 2021 herkes gibi benim için de Covid 19 pandemisi gölgesinde tatsız geçti. Ancak iş konusunda, şirket yapımızı baştan beri globalleşme hedefimiz nedeniyle uzaktan çalışabilmeye uygun planladığımız ve süreçlerimizi bu doğrultuda oluşturduğumuz için zorluk yaşamadık.

Elbette fiziksel toplantıları ve etkinlikleri özledik, ama her şeye rağmen 2021’de şirketimizi büyüterek 16 kişilik bir takım olduk. Aynı zamanda uluslararası müşteri ve yatırımcılarla bir araya geldik. 2021’i iyi değerlendirdiğimizi ve hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim.

Ne kadarlık yatırım aldınız bugüne kadar? Yeni yatırım turu ne zaman?

2021 yılında kurulduktan hemen sonra, TechOne VC liderliğinde StartersHub, Startup Wise Guys ve EGIAD Melekleri’nin dahil olduğu yatırım turundan 605 bin dolar yatırım aldık. Bu yatırım ile birlikte Tallinn ve Milano ofislerimizi de açma imkanımız oldu.

Mayıs-haziran gibi yeni bir yatırım turuna çıkmak için hazırlık yapıyoruz. Ağırlıklı olarak yurtdışı yatırımcılarla görüşmeyi hedefliyoruz. Bu yatırım turundan sonra hedefimiz sadece Avrupa’da büyümek değil, Amerika ofisi için de hazırlıklara başlamak olacak.

Hangi ülkeler var gündeminizde?

Türkiye ile birlikte Avrupa perakende sektörünün yüzde 30’unu oluşturan, piramidin üst kısmı olan tabir ettiğimiz İtalya, İngiltere ve İspanya üzerine çalışıyoruz.

Bu pazarlar oturmuş ve biraz da kendi içlerine kapalı bir yapıya sahip olduğu için, daha küçük ancak çalışması daha kolay, hem de yeni teknolojiler ve yabancı start-uplarla çalışmaya açık olan Estonya, Litvanya, Finlandiya ve İsveç gibi Nordik ülkelerine de odaklandık.

Avrupa pazarında kapsamımızı genişlettikten sonra,orta vadede Amerika hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ancak Amerika çok büyük bir pazar olduğu için, yeni bir yatırım turuna daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.

2022 yılı ajandanızda öne çıkan projeler nelerdir?

Perakende ürünümüze, süpermarket kasalarında ve self servis ödeme noktalarında ürünlerin okutulmaması sonucu ortaya çıkabilecek mali kayıpları engelleyen bir özellik de ilave ediyoruz. Ayrıca mobil operatörlerle beraber, çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 5G üzerinden sunulabilecek bir çözümün de pilot aşamasındayız.