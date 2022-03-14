Çalışanların daha iyi yaşamasına katkı sunmayı hedefleyen bir esenlik platformu olan Wellbees, kasım ayında çıktığı melek yatırım turu neticesinde 2,5 milyon dolar değerlemeyle ilk yatırımını aldı.

KOBİ Girişim Şubat 2022 tarihli sayıdan

Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, “2022 yılı başında açıklayacağımız yeni turumuzla da yurtdışı büyümemizi hızlandıracağımızı öngörüyoruz” diyor.

Pandemiyle birlikte insan kaynakları teknolojileri alanına yönelik yatırımlar hızla artmaya başladı.

Dünya genelinde geçen sene 5 milyar dolar seviyesinde olan yatırım bütçesi bu senenin yalnızca ilk yarısında 9,2 milyar dolar olara ulaştı. Wellbeing yani çalışanların esenliğine yönelik uygulamaları içeren kategori de bu yatırımların üçüncü sırasında yer alıyor.

Pazardaki bu büyüme bu alana yönelik girişimlerin de öne çıkmasını sağladı. Wellbees de bunlardan biri. Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu hayallerinin peşinden koşan bir girişimci. Yurtdı-şında matematik ve sanat okuduktan sonra Türkiye’ye dönen girişimci doktor olan anne ve babası gibi insanları iyileştirme hedefiyle yola çıkıyor.

Sağlık sektöründe beş yıl çalıştıktan sonra kendi girişimini kurmaya karar veren Abacıoğlu, hasta bireyleri iyileştirmek yerine sağlıklı bireyleri kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri güce ulaştırmak için yola çıkıyor.

Sporun ve teknoloji hayatında her zaman önemli bir yeri olduğundan bu konuları birleştirmek isteyen girişimci, öncelikle Hollanda’dan adım-sayar saatler getirdi. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Abacıoğlu,

“O dönemde telefonlarda böyle bir uygulama olmadığından başarılı olacağımı düşünüyordum ama 2 bin saatten yalnızca 10 tanesini satabildim” diyor. Ancak bu sırada görüştüğü firmaların farklı ihtiyaçları olduğunu fark eden Abacıoğlu, bir firma koşu, bir diğeri hobi kulübü, öbürü yoga, diyetisyen, konuşmacı talebinde bulununca kurumsal wellbeing alanında hizmet ve ürün grubunu oluşturdu.

DÖRT KAT BÜYÜDÜ

Şirketi kurduktan sonra ilk dört yıl sadece esenlik danışmanlığı hizmeti veren girişimci sonrasında ortakları Seçil Gür-cüoğlu Mercan ve Kerem Gönülkırmaz ile insan kaynakları teknolojilerine odaklanmaya karar verdi.

Böylece kurum içi çalışan ve çalışanların daha iyi yaşamasına katkı sunmayı hedefleyen bir esenlik platformu olan Wellbees’in temelleri atıldı.

Hemen arkasından Covid pandemisini başladığını söyleyen Abacıoğlu, “Elimizde ürün-pazar uyuşması olan bir ürün olduğundan, Covid’in getirdiği değişim rüzgarını arkamıza alarak büyüdük” diyor. Şirket bu süreçte istihdamını üç, cirosunu da dört kat artırdı.

Wellbees, şu anda Türkiye çıkışlı global bir şirket olarak yolcuğuna devam ediyor. Enerjiden sağlığa, finanstan gıdaya kadar pek çok alanda, sektörünün öncü firmalarına hizmet veren uygulamayı 10 ülkede, 5 dilde, 37 şirkette toplamda 100 binin üzerinde çalışan kullanıyor.

Bir yılda cirosal hacmi dörde katladıklarını söyleyen Abacıoğlu, “Tek başladığım, ardından iki ortağımla devam ettiğim şirketimizde şu an 36 kişilik bir ekibiz” diyor.

2021 yılını bir önceki yıla göre dört kat büyümeyle kapatan şirket, 2022 yılında gelecek yatırım turunun verdiği ivmeyle dört kat büyüme hedefliyor. Wellbees 2021 yılında ilk kez çıktığı melek yatırım turu neticesinde 2,5 milyon dolar değerlemeyle ilk yatırımını aldı.

Şirket, yatırımla beraber işiin merkezinde olan teknolojik yatırımları, özellikle iş geliştirme ekibini büyütmeye odaklandı. Gelinen noktada Wellbees ekibinin yarısını teknoloji alanındaki çalışmaları şekillendiren yazılım kadro oluşturuyor.

Bu yatırımla birlikte ayrıca ilk kez bir danışma kurulu oluşturuldu. Bu kurulda Deniz Aktosun, Ali Alpacar, Gönenç Altınoklar, Oya Çelikbilek, Ronny Gottschlich ve Kerem Turunç gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

2022 yılında Well-bees’in İnsan Kaynakları Danışma Kurulu ile birlikte daha da güçlenerek büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Abacıoğlu, “Halihazırda bir Seri A yatırım turundayız. Bu yeni ve büyük yatırım turumuzun 2022 yılının başında sonuçlanacağını öngörüyoruz. 2022 yılı başında açıklayacağımız yeni turumuzla da yurt dışı büyümemizi hızlandıracağımızı öngörüyoruz” diyor.

YENI OFİSLER AÇILACAK

Şirket, yurtdışında şu anda ağırlıklı olarak MENA Bölgesi’nde hizmet veriyor. Avrupa’da ise İngiltere, Almanya ve İspanya’da çalışmalar sürdürüyor.

Bu iki coğrafyada da etki alanını genişletmek üzere çalışmalar yapan şirket, bu kapsamda geçtiğimiz kasım ayında ilk yurtdışı ofisini İngiltere’de açtı.

Yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde İngiltere’de kurumsal esenlik hizmeti sunulabilecek 7 bin 508 şirket olduğunu gördüklerini söyleyen Abacıoğlu, “Pazarın toplam büyüklüğü 468,7 milyon dolar seviyesinde. Wellbees olarak hedefimizi bu pazarın yüzde 4’üne ulaşmak olarak belirledik” diyor.

Ayrıca 2022 yılında biri Dubai’de biri Almanya’da olmak üzere iki ofis daha açılması için çalışmalar sürüyor.

Yatırım turu sonrasına yönelik hedeflerden biri de yapay zeka alanında hem çalışan hem de işverene farklı datalarla esenliklerini güçlendirebilmeleri için öneriler sunan bir yazılım devi olabilmek.

Aslında bu konuda uzun süredir çalışmaları sürdürdüklerini belirten Abacıoğlu, “Bugün yaptığımız yapay zeka analizleri ile arkadaşları ile 10 kat oranında daha fazla sosyalleşen bireylerin yaklaşık yüzde 10 oranında daha mutlu olduklarını raporluyoruz.

Aynı şekilde işten ayrılmadan önce bireylerin duygu durumunda yüzde 20’ye varan düşüşler yaşadığını biliyor; bireyleri duygusal olarak desteklemek için sunduğumuz kişisel önerilerle bu hissiyat oranını yüksek tutmak için çalışıyoruz. Bu ve benzeri korelasyonlardan yola çıkarak çalışanlara daha iyi ve anlamlı yaşamlar sunmak için kişiselleştirilmiş öneriler sunacak bir algoritma üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuşuyor.

Bunun yanı sıra üzerinde çalışılan iki ürün geliştirmesi daha var. Bunlardan biri şirket içinde sadece insan kaynaklarına değil yöneticilere de ekiplerinin esenliklerini korumak için alabilecekleri aksiyonları kişiselleştirilmiş olarak gösterecek bir admin paneli. Diğeri ise Wellbees’in daha küçük bir örneği.

Abacıoğlu, “Her iki ürünün de prototipleri hazır, yatırım sonrasında dünyaya gelmeyi bekliyorlar. Biz de geri sayım yapıyoruz” diyor.

“İK STRATEJİK DEPARTMAN OLDU”

“İnsan kaynakları son yıllarda, özellikle de pandeminin etkileri ile şirket içinde stratejik bir departmana evrildi. Bu da fonksiyonlarının dijitalleşmesini hızlandırdı. Pandemi ile birlikte çalışanların yüzde 80’inin kibrit çalışma modeli istemesi de bu dijitalleşmenin bir diğer sebebi.

Bu durumda İK’nın uzaktan çalışılan günlerde de çevrim içi ve yüzde 100 bir dokunuş sunması, çalışanların şirkete bağlılığını artırmak, dijital bir ortamda bile çalışanların sosyalleşmelerini sağlamak ve şirketle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına büyük önem taşıyor.”