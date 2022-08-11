Erkek egemen sektör olarak bilinen yeme-içme işinde artık kadınların da ayak sesleri duyuluyor. Son yıllarda restorancılıktan döner üretimine kadar sektörün her alanında kadın girişimcilerin ve yöneticilerin sayısı artmaya başladı.

Dünya genelinde yakın zamana dek yeme-içme sektörü erkek egemen bir sektör olarak görülüyordu. Ancak günümüzde bu sektörde kadın şefler ve yöneticiler hem ülkemizde hem de dünya genelinde büyük bir yükseliş içerisinde.

Sektörü hala erkek girişimciler domine etse de artık kadın girişimcilerin ve yöneticilerin isimlerini de duymaya başladık.

Kadının doğasında var olan düzen, özen ve titizlik gibi özellikler, özellikle yeme-içme sektöründe önemli bir fark yaratıyor.

Yeme-içme sektöründeki kadın yöneticiler, özellikle kendi organizasyonlarında yarattıkları fırsat eşitliğiyle de dengeli bir dağılımı iş kültürüne yerleştiriyor.

Yemek servislerinden restoranların dekorasyonuna kadar, müşterilerin görmek istediği incelikleri fark ederek bunları başarıyla hayata geçiriyorlar.

‘Şefkatli liderlik’ mottosuyla oluşturdukları organizasyon yapısıyla da hızla şube sayılarını arttırıyorlar. Haberimizde yeme-içme sektörünün kadın yöneticilerini ve büyüme planlarını araştırdık.

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