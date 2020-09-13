Yeni normalde esnek çalışmayı içeren hibrit çalışma modeline geçen ya da geçmeyi planlayan şirketlerin kafasında “Çalışan verimliliğini nasıl ölçerim?” sorusu var.

Çalışanlar ise iş günü ve mesai kavramını kalktığı bu çalışma modelinde iş-özel hayat dengesini koruma peşinde.

Haziran ayı itibariyle evlere kapandığımız dönem sona erdi ve normalleşme sürecine geçildi. Kapanan AVM, otel, restoran ve kafeler açıldı. Salgın nedeniyle evden çalışma modeline geçen şirketler ise yavaş yavaş çalışanlarını ofislere çağırmaya başladı.

Ancak kimi şirket tam zamanlı ofise dönerken, hala tedbir amaçlı ofise dönmeyen kurumlar davar.

Bunların kimi tam zamanlı evde çalışmayı tercih ederken, kimi şirket ise esnek çalışmayı da içeren hibrit çalışma modellerine yönelmiş durumda. Ancak ofis dışında çalışmanın hem işveren hem de çalışan için yarattığı bazı sorunlar var.

EKRAN AKTİVİTESİNİ ÖLÇÜYOR *

Çalışana istediği yerden çalışma özgürlüğü sunan kurumlar her ne kadar maliyet avantajı elde etse de çalışan verimliliğini ölçme konusunda sıkıntı yaşıyor. Çalışanlar ise iş günü ve mesai kavramının ortadan kalktığı bu çalışma modelinde iş-özel hayat dengesini korumanın peşinde.

İşte bu noktada işverenin verimlilik arzusu, çalışanın uzun saatler çalışma sorununa çözüm sunan uygulama Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri şirketinden geldi.

Türkiye’nin iş yapış şekillerine uyumlu, makine öğrenmesiyle sürekli kendini geliştirerek kurumun ekosistemini anlayan ve anlamlandıran Personel Verimlilik Uygulaması AntiZAN, bu sorunları çözme iddiasında.

Sadece ekran aktivitesini ölçen AntiZAN, işverenin iş verimliliği arzusunu da derinlemesine analizlerle karşılıyor. Her bir bilgisayara kurulan uygulama ile çalışanın verimli zamanlarını ölçümlüyor.

İlave altyapı masrafı gerektirmeden her şirket ve şirket içi gruplar için ayrı ayrı çalışan AntiZAN Personel Verimlilik Uygulaması, bilgisayar çevrimdışı olduğunda da ölçüme devam ederek kesintiye uğratmıyor.

Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Sarıyar, verimliliğin her şirkete, hatta şirket içindeki gruplara göre ayrı tanımı olduğunu söylüyor.

Herkese göre değişen verimlilik kavramının ancak makine öğrenmesiyle çözülebilecek benzersiz bir altyapı olduğunu vurgulayan Sarıyar, “Sadece kurumu tanımak yetmiyor.

Öncesinde ülkemizin kültürü, iş yapış şekilleri, yaşam biçimleri gibi derinlemesine analizlerin yapılarak anlamlandırılması gerekiyor. AntiZAN’ı geliştirirken biz de bu konuya odaklandık” diyor.

“HER KURUMUN YAPISI FARKLI” *

Verimliliği doğru ölçebilmek için her kurumun kendine özgü yapısına uyum sağlayabilecek akıllı bir altyapı kurduklarım ifade eden Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Sarıyar, şöyle konuşuyor: “Bütün bunları yaparken de, hiç bir veriyi tutmadan sadece aktivite ölçümlemesiyle herkese saygı gösteren bir verimlilik yazılımı oluşturduk.

Türkiye’nin önemli kurum ve şirketleri verimliliğini AntiZAN’a teslim etti. Pandemi döneminde büyük ilgi gören uygulamamızın, normalleşmeyle birlikte daha da önem kazanacağına inanıyoruz.”