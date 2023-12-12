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Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı

Bir sokak giyim markası ve girişimcilik öyküsü...

12 Aralık 2023 | 02:05
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Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı

CNBC'nin haberine göre 42 yaşındaki Doobie Duke Sims, uzun yıllarca boyunca grubu Shinobi Ninja ile turnelere giden bir müzisyen. 2018 yılında bebeği olduktan sonra hayatına farklı bir rota çizmiş. Daha az seyahat edeceği ve daha düzenli gelir elde edebileceği bir iş ararken kıyafet basmaya başlamış.

Bugün, 2020 yılında Brooklyn'de bir dans stüdyosunun bodrum katında kurduğu sokak giyim markası Snow Milk'i yönetiyor.

Sims, o yıl tek bir tişörtten sadece 50 dolar kazanmış. Ancak tasarımlarını sokak festivallerine ve bit pazarlarına götürdükten yaklaşık iki yıl sonra, Aralık 2022'de 96.000 dolar gelire ulaşmış.

Makaleye göre photoshop konusunda bir deneyimi vardı. Önce diğer müzik grupları için tişörtler yaptı, serigrafi baskı yapmayı öğrendikten sonra da şirketini kurdu. İkinci el mağazalarından desensiz giysiler satın aldı ve tasarımlarını bunların üzerine serigrafiyle bastı.

CNBC'deki açıklamalarına göre iş deneyimi yoktu ve sıfırdan bir sokak giyim markası kurmak o kadar da kolay olmadı. İlk başta tüm yıl eBay'den tek bir satış yapabildi.  Ancak ertesi yaz tasarımlarını Washington Square Park'ındaki sokak fuarlarına götürdü ve 2021'de 15.000 dolarlık satış yaparak bir online mağaza kurdu. Bugün Sims'in 11 kişilik personeli var. 
 

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