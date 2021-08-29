Şirket kuruluşu, ofis çözümleri, finansal raporlama, muhasebeci yönetimi, e-ticaret entegrasyonları ve startup çözümleri gibi tüm profesyonel hizmetleri tek bir kaynaktan alabilecekleri yeni nesil bir hizmet platformu olan WorqCompany’nin Kurucu Ortağı Cem Baytok, “Bu büyüme hızı ile yıl sonu veya devam eden birkaç ay içinde platformda binin üzerinde işletmeye ve 1 milyon doların üzerinde yıllık gelire ulaşmış olacağız” diyor.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Yeni girişimcilerin hem çok zorlandıkları ve prosedürlerle uğraştıkları şirket kuruluşu ve sonraki yönetim süreçleri için yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. Yani yeni şirket kuracak kişiler, hiçbir prosedürle uğraşmıyor, vakit ve enerji kaybı yaşamadan sadece işine odaklanabiliyor.

Hem de çok daha uygun fiyatlara bu hizmetlerden faydalanabiliyor. WorqCompany de şirket kuruluşu, ofis çözümleri, finansal raporlama, muhasebeci yönetimi, e-ticaret entegrasyonları ve startup çözümleri gibi tüm profesyonel hizmetleri tek bir kaynaktan alabilecekleri yeni nesil bir hizmet platformu.

WorqCompany Kurucu Ortağı Cem Baytok, yeni bir girişimin ister start up olsun, ister e-ticaret operasyonu olsun veya uluslararası ticaret için kurulsun, “şirketleşme” sürecinde fatura kesmek, tahsilat yapmak gibi temel işler için dahi bir altyapı oluşturması ve çeşitli servis sağlayıcılarla çalışması gerektiğini söylüyor.

Baytok, “Bu büyüme hızı ile, yıl sonu veya devam eden birkaç ay içinde platformda binin üzerinde işletmeye ve 1 milyon doların üzerinde yıllık gelire ulaşmış olacağız” diyor. WorqCompany Kurucu Ortağı Cem Baytok ile şirketin hikayesini ve gelecek planlarını konuştuk.

Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Şirket hakkında kısa bilgi verir misiniz?

WorqCompany küçük işletmelere operasyonel servisler sunan bir finansal teknoloji şirketi. Yeni bir işletmenin kuruluş, muhasebe ve finansal servislere erişim, çalışma ortamı, lojistik ve diğer fikri ve ticari konularda destek alabildiği bir platform sunuyoruz.

Girişimcilere ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz?

Yeni bir girişimin, ister start up olsun, ister e-ticaret operasyonu olsun veya uluslararası ticaret için kurulsun, “şirketleşme” sürecinde fatura kesmek, tahsilat yapmak gibi temel işler için dahi bir altyapı oluşturması ve çeşitli servis sağlayıcılarla çalışması gerekiyor.

WorqCompany dijital bir şirket için gerekli tüm bu temel araçları ve adres tahsisi dahil bir altyapıyı, finans ve muhasebede çalışan servis sağlayıcıların kalite ve servis kontrolünü sağlayarakuçtan uca sunuyor. Böylece, yatırım alabilir, finansman sağlanabilir ve yapısal sorunları olmayan bir iş kurmanızı sağlıyoruz.

Ayrıca deneyimli danışmanlarımız aracılığı ile bu süreçte girişimcilerin sorularına kapsamlı cevaplar sağlayacak bir danışmanlık da sunuyoruz.

WorqCompany geçen yıldan bu yana nasıl büyüdü ve bu yılki hedefiniz nedir?

WorqCompany operasyonları, geçen yılın ikinci çeyreğinde başladı. Covid kapanmasının ardından, özellikle e-ticaret ve yurtiçi-yurtdışı uzaktan şirket kurabilme servislerinin gelişmesi ile birlikte her ay artan bir müşteri grafiği yakalandı. Bu büyüme hızı ile, yıl sonu veya devam eden birkaç ay içinde platformda binin üzerinde işletmeye ve 1 Milyon doların üzerinde yıllık gelire ulaşmış olacağız.

Sonrasında her yıl üçer kat büyüyerek devam edecek bu hızımız. Bu büyümeye paralel olarak ekibimiz de büyümeye devam ediyor. Şu an otuz kişiden kadromuz, önümüzdeki günlerde diğer altı büyük şehrimizde başlayacak operasyonlarımızla daha da büyüyecek.

Pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi?

Kriz dönemleri ekonomide mevcut işletmelerin kapanmasına, ama paralelinde yeni işlerin kurulmasına da neden olur.

Dolayısı ile bizim operasyonlarımız, kapanma ve büyük belirsizlik olan ilk şok dönemleri dışında, olumsuz bir şekilde etkilenmedi. Aksine, dijital şirket konsepti, bu devirde uygulanması gereken en akılcı iş yapma yöntemi olarak ön plana çıkmaya başladı.

En çok hangi sektörlerden şirket kurmak için size başvuruyorlar?

E-ticaret ve uluslararası ticaret iki ağırlıklı karşılaştığımız faaliyet konusu. Üretim veya mağaza/depo yatırımı gerektirmeyen tüm alanlarda girişimcilerden taleplerle karşılaşıyoruz.

Dijital şirket, tahsilat ve ödemelerin elektronik yapılabilmesi, muhasebe servislerinin dijital platformlarda verilebilmesi gibi faktörler, servislerimizi cazip ve tek platformda gerekli hale getiriyor.

Hedef pazarlarınız?

Türkiye’de elektronik ticaret, startup ve kolay dijital şirket alanlarında en iyi servis sağlayıcı olmak için gelişmeye devam ediyoruz.

Girişimcilere, Türkiye’nin her yerinden servis verebilme kapasitemiz var. Aynı zamanda dünyanın her yerinde yerleşik girişimcilerin de Türkiye’de kolayca iş yapabilmesi için entegre bir platform olarak çalışıyoruz. Aynı altyapıyı, hedef seçtiğimiz birkaç yakın ülkede hayata geçirmek için de ciddi adımlar atmış durumdayız.

Son dönemde odaklandığınız alanlar neler?

Finansal ve temel servislerimizi, işletmelerimizin büyüme ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde arttırıyor olacağız. Küçük bir işletmenin, finans, lojistik, idari departmanı gibi çalışmamızı sağlayacak ek servislerimizi kademe kademe devreye almaya başladık.

Önümüzdeki 5 yılla ilişkin hedefleriniz neler?

WorqCompany, 2025 yılında yirmi bin üzerinde işletmeye servis veren, dünyadaki ana ticaret noktalarına finansal ve dijital erişim sağlayan ve bir milyar dolar üzerinde şirket değerine ulaşan bir Türk finansal teknoloji girişimi olarak yatırımcılarının beklentilerini karşılayan bir işletme olacak.

“AVRUPA, AFRİKA VE ÇİN’DEN TALEP ALIYORUZ”

“Yabancıların Türkiye’de şirket kurma ve ticari faaliyetlerini yürütme süreçlerinde en iyi servisi sağlıyoruz. Deneyimli ekiplerimiz, yabancı girişimcilerin Türkiye’ye gelmesine dahi gerek kalmadan tüm işlemlerini halledip, altyapıyı sağlıyor.

Bu kolaylıktan faydalanan Avrupa, Afrika ve Çin ağırlıklı bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye’nin ticarette bir lojistik koridoru olma özelliği, gelen ticaret şirketi taleplerini de artırıyor. “