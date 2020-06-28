Gastronominin 65 yıllık markası Kaşıbeyaz, konkordatodan çıkıp yeni markalarla büyüme planları yapıyor. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, “Yolumuza her zamankinden daha güçlü devam etmek için yeni girişimlerimizin hazırlıklarını tamamladık” diyor.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr

Ahmet Kaşıbeyaz öncülüğünde bundan 65 yıl önce Aksaray’da küçük bir dükkan olarak kurulan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 7 şubeli bir zincir haline geldi.

Zor günler geçiren grup, konkordato sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak 27 Şubat’ta mahkeme kararıyla konkordatodan çıktı. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz ile markayı ve yeni markalarını konuştuk.

Kaşıbeyaz’ın konkordatodan çıkma sürecini nasıl yönettiniz?

Türk gastronomi sektörünün öncüsü ve milli bir değeri olan markamızın temel amacı; müşterilerinin, tedarikçilerinin ve franchise müşterilerinin haklarını koruma yolunda iflas anlaşması sürecini yönetmekti. Konkordato süreci, daha sağlam ve kararlı adımlarla markamızı ileriye taşımamıza yardımcı oldu.

Bu süreçte 7 şubede, yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlarken, kaliteden ödün vermeden hizmet verdik. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, başarılı bir konkordato sürecini geride bırakıp yoluna her zamankinden daha güçlü devam ediyor. Tüm şubelerimizde baklava satışı yapmamızın yanı sıra Kaşıbeyaz Baklava olarak franchise da verdik. Yolumuza her zamankinden daha güçlü devam etmek için yeni girişimlerimizin hazırlıklarını tamamladık.

Cironuz nedir? 2020 ve sonrası için hedefiniz nedir?

2019 yılı konkordato açısından bizim için zorlu bir yıl olmasına rağmen 45 milyon TL ciro elde ettik. Sektörümüzün en güçlü ve köklü oyuncularından biriyiz. Bu yıl amacımız yeni yatırımlarımızla cirolarımızı daha yukarıya taşımak.

Karantina sürecinde neler yapıyorsunuz?

İstanbul’da korona vakasının ilk defa görülmesinden itibaren personelimizin sağlığını korumak, misafirlerimizin evde kalmaları için şubelerimizi kapattık. Ramazan ayı boyunca Kaşıbeyaz lezzetlerinin evlere konuk olması için paket servise başlıyoruz. Lezzetlerimizin şubeden eve kadar hijyenik bir şekilde ulaşması için gerek şubelerimizde gerekse de motorlarımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Bunun dışında çalışanlarımızın da hijyenlerini sağlıyoruz. Temassız ödeme sistemini kullandığımız için misafirlerimiz güven içerisinde siparişlerini verebilirler.

“PERSONELİNİZE SAHİP ÇIKIN”

Girişimcilere neler önerirsiniz?

Bu süreçte sadece girişimcilere değil, işverenlere bir öneride bulunmak istiyorum. Mutlaka personellerine sahip çıksınlar. Personel, şirketlerin yol arkadaşlarıdır. Yeme içme sektöründe faaliyet göstermek isteyen girişimciler dünyada değişen trendleri iyi gözlemleyerek yeni yol haritaları kendilerine çizsinler. Bu süreci bizim gibi paket servise ağırlık vererek ve korona sonrasına hazırlık yaparak geçirebilirler.

Satır et ve baklava konusundaki yeni girişimlerinizden bahseder misiniz?

Babam ve markamızın kurucusu Ahmet Kaşıbeyaz, Cevdet ve Cevat Güllü ustaların yanında yetişmiş. Kebap da olduğu kadar baklavada da ustadır. İmalathanenin kapalı olduğu dönemde gördük ki piyasada ciddi bir kalite açığı ve talep oluştu. Bu nedenle Florya’daki imalathanemizi yeniden açarak üretime başlamaya karar verdik. Şu anda günlük yaklaşık 500 kg üretim gerçekleştiriyoruz.

Franchise’larla birlikte üretimimizi 1 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Ankara dahil olmak üzere 6 şubemizde baklava satıyoruz. Aynı zamanda Kaşıbeyaz Baklava Shop adı altında franchise veriyoruz. Baklavanın dışında kıymalı börek, su böreği, kahke ve Antep yöresine özgü turşu, salça gibi ürünlerini de satışa çıkardık.

Yıl sonuna kadar franchise yoluyla şube sayımızı 20’ye çıkarmak istiyoruz. Antep mutfağına özgü yöresel yemeklerin ve kebapların sunulduğu Satır Arası, 25-50 TL arasındaki uygun fiyatlarıyla da ön plana çıkıyor.

Satır Arası’nın menüsünde köfte, sokak lahmacunu, dürüm, içli köfte, beyran, kelle paça, ekşili ufak köfte ve yuvalama var. Satır Arası ile de yıl içerisinde franchise yoluyla 20 şube açmayı planlıyoruz.

Hangi illerde olmayı planlıyorsunuz?

İzmir, Antalya ve Ankara’da hizmete sokmayı planlıyoruz. Donmuş gıdaya karşıyız. Buralarda önce birer imalathane oluşturacağız. Böylece ürünler tazeliklerini koruyarak şubelere dayatılmış olacak. Baklava kısmı için de aynı durum söz konusu. Baklavada da aynı stratejiyle ilerleyeceğiz.

Franchise şartlarınız ve yatırım bedelleri hakkında bilgi verir misiniz?

Franchise bedelinin 100 bin TL olarak belirlendiği Baklava Shop’lar için uygun lokasyonlarda Kaşıbeyaz dekorasyonu şartı arıyoruz. Kaşıbeyaz konseptini franchise alan firma kendisi yaptırabileceği gibi bizden mimari dekorasyon hizmeti alırsa m2’sine göre yatırım bedeli 150-250 bin TL arasında değişiyor.

Dükkanın minimum 20 m2 olması gerekiyor. Satır Arası’nda ise 120300 m2 arasında yer düşünüyoruz. İstenirse baklava ile de birleştirilebilir. Burada da franchise bedeli 300 bin TL, yatırım bedeli de m2’nin büyüklüğüne göre 500-800 bin TL arasında. Franchise’ların amorte süresi 24-36 ay arasında değişiyor.

Şimdiye kadar nerelere kaç franchise verdiniz?

Baklava tarafında şimdiye kadar Ataköy, Beylikdüzü, Etiler, İkitelli olmak üzere dört yere franchise verdik. Satır Arası lezzetler kısmında da Sögütlüçeşme ile başladık. İstanbul’un çeşitli yerlerinden 8 tane başvurumuz var. İkincisini İkitelli Ba-şakşehir tarafında açmaya hazırlanıyoruz.

Kaşıbeyaz ile Büyükçekme’de içinde otel, hastane, dükkanların bulunduğu çok büyük bir proje olan Kıyı İstanbul’a franchise verdik.

Karantina süreci sonrası hedefleriniz neler?

Karantina sonrasında yeni yatırımlarımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Franchise kısmında yoğun bir talep var ama franchise verme konusunda çok titiz davranıyoruz. Satır Arası’nda amacımız gerçek Antep lezzetlerini kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturmak.

Yurt dışına açılım söz konusu olabilir. Onun dışında Kaşıbeyaz olarak yeni şubeler açmak değil, yeni markalarımızla franchise yoluyla büyümeyi düşünüyoruz. Paket servise ağırlık vereceğiz.

Bu süreç tüketici alışkanlıklarını değiştirecek. Siz bu değişime hazırlık yapıyor musunuz?

Hızlı bir adaptasyon süreci olmasa da belli bir süre sonra herkesi yine mekanlarda göreceğiz. Daha fazla açık alanlarda zaman geçirilmek istenecektir. Hijyen konusu daha çok önem kazanacak. Korona sonrası için sosyal mesafeyi sağlayacak oturma düzeni, ekstra hijyen, toplu sunumlarda masalara nasıl servis yapabileceği gibi konuların üzerinden detaylı incelemelerde bulunuyoruz.