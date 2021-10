Pazaryeri satıcılarının farklı mağazaları tek panelden takip edebildiği NeSatilir.com, 130 binlik aylık tekil ziyaretçiye ulaştı. NeSatilir.com Kurucusu Yiğit Tuna, yılsonunda ücretli üye ve ücretsiz entegrasyon kullanıcı sayısında en az yüzde 100 artış öngörüyor. ETSY ve eBay ürün araştırma modüllerini canlıya alacaklarını belirten Tuna, “Yılsonuna kadar yurtdışı projelerimize 700 bin TL kaynak aktaracağız” diyor.

KOBİ Girişim Eylül 2021 tarihli sayıdan

2018’de 15 bin TL’lik öz sermayeyle yola çıkan Yiğit Tuna, Can Yazıcı ve Doğukan Çalışkan tarafından kurulan NeSatilir. com; Türkiye pazaryerlerinin yanı sıra Aliexpress, Amazon ve ETSY satıcıları için çok satan ve rekabet avantajı olan ürünleri bularak fiyat, yorum ve sıralama takibinden dünyadaki trend ürünlerin analizine kadar 20’den fazla modülde analiz aracını satıcıların kullanımına sunuyor.

Mevcutta 2 bin abone, 6 binden fazla ücretsiz entegrasyon kullanıcısı, 30 bin üyeli interaktif Facebook grubu, 100 bin ücretsiz kullanıcı ve 63 bin fazla abo-neli YouTube kanalıyla hizmet veren platform için yeni modüller geliştirme ve farklı pazaryerlerini uygulama kapsamına alma çalışmaları da sürüyor.

NeSatilir.com Kurucusu Yiğit Tuna, 2020’de pandemiyle online alışverişe ve online satışa taleple kullanıcı sayısının yüzde 700, ziyaret sayısının yüzde 400 arttığını söylüyor. “Hizmetlerimiz yalnızca Türkiye pazaryerleriyle sınırlı değil.

E-ihracatın gelişimine yönelik katma değerli çözümler de geliştiriyoruz” diyen Tuna, yurtdışı platformlar üzerinden yabancı satıcılara ulaşmayı hedeflediklerinin de altını çiziyor. NeSatilir.com’un kuruluş hikayesini dinlediğimiz Yiğit Tuna ile iş ve yatırım planlarını konuştuk.

NeSatilir.com’un kuruluş hikayesini anlatabilir misiniz?

NeSatilir.com’u, Can Yazıcı ve Doğukan Çalışkan ile 2018’de kurduk. Yazılımın ilk ortaya çıkışı ise daha eskiye dayanıyor. İlk versiyonumuz; eBay üzerinde çalışan ve 2002’de kurulmuş olan Terapeak’ten esinlenerek sadece Gittigidiyor üzerinde çalışan şekliyle ortaya çıkmıştı.

Ancak o zamanlar henüz Türkiye pazarında analize dayalı analitik çözümler için yeterli talep bulunmuyordu. Hem pazaryeri hem de internetten alışveriş yapan kullanıcı sayısı bugüne nazaran çok daha azdı. Yıllar içinde yazılımı geliştirmenin yanında, e-ticaret satıcılarına analizlerin önemini aktarmamız gerekiyordu. Biz de altyapımızı güçlendirerek bugünkü yapıyı oluşturduk.

Hizmet ve çözümleriniz neler?

NeSatilir.com; Türkiye pazaryerlerinin yanı sıra Aliexpress, Amazon ve ETSY satıcıları için çok satan ve rekabet avantajı olan ürünleri bularak fiyat, yorum ve sıralama takibinden dünyadaki trend ürünlerin analizine kadar 20’den fazla modülde analiz aracını satıcıların kullanımına sunuyor.

Pazaryeri satıcılarının farklı mağazalarıtek panelden takip ederek ürün yükleme, otomatik stok, fiyatlama, sipariş ve e-fatura yönetimi yapabilmesini sağlayan bir analitik yazılım.

Nasıl bir gelir modeliniz var? Son kullamcı sayınız nedir?

Ücretli servislerimizden elde ettiğimiz gelirle ücretsiz servislerimizi geliştiriyoruz. Bu sayede freemium servislerimizin kalitesinde ve kullanıcı sayımızda yükseliş sağlıyoruz.

Şu anda 2 bin abone, 6 binden fazla ücretsiz entegrasyon kullanıcısı, 30 bin üyeli interaktif Facebook grubu, 100 bin ücretsiz kullanıcı ve 63 bin fazla aboneli YouTube kanalımızla hizmet veriyoruz.

2020’de nasıl sonuçlar elde ettiniz?

2020’deki olağanüstü koşullar nedeniyle, online alışveriş ve online satışa olan talep arttı. Bu büyümeyle kullanıcı sayımızda yaklaşık yüzde 700’lük artış oldu. Şu anda aylık tekil ziyaretçi sayımız 130 bin bandında. Ziyaret sayısında pandemi öncesine göre yüzde 400’e yakın büyüdük.

2021 nasıl geçiyor?

Yeni modüller geliştirmeye ve farklı pazaryerlerini uygulama kapsamımıza almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Amazon’da ürün araştırma için Chrome uzantımızı yayınladık. Önümüzdeki günlerde ETSY, ardından eBay ürün araştırma modüllerini de canlıya alacağız.

Aliexpress’in resmi iş ortağıyız. 2021 sonunda hem ücretli üye hem de ücretsiz entegrasyon kullanıcı sayımızda en az yüzde 100 artış hedefliyoruz. Yurtdışı platformlar üzerinden yabancı satıcılara ulaşabilmek de bir diğer hedefimiz.

Ajandanızda hangi konular öne çıkıyor?

2021 itibarıyla başta Amazon ve ETSY olmak üzere, yurtdışı platformlar için yaptığımız geliştirmelere odaklandık. Hedefimiz; 2021 sonunda aylık ciromuzun yüzde 5’inin yurtdışındaki satıcılardan geliyor olması. 2021 sonuna kadar yurtdışı projelerimize yaklaşık 700 bin TL kaynak aktarımı yapmış olacağız.

Beş yıl sonundaki hedefimiz ise aylık ciromuzun yüzde 50’sinin yurt dışındaki satıcılardan gelmesi. Önümüzdeki yıllarda da yurtdışı platformlar için entegrasyon ve analitik alanlardaki çözümlerimiz devam edecek.

Kaç kişilik bir ekipsiniz?

Ekip liderliğini yaptığım NeSatilir. com’un ana kadrosu dokuz kişiden oluşuyor. Sistem Tasarım’da Can Yazıcı, Finans’ta Doğukan Çalışkan, İş Geliştirme’de Mehmet Can İpekçi, E-Ticaret ve Destek Yönetimi’nde Uğur Çal, Yazılım Geliştirme’de Ahmet Can Erkılavuz, Cem Gaga, Furkan Arlı ve Mert Avincan görev alıyor. 2021’in son çeyreğinde yur dışı projelerimizin final geliştirmeleri ve marketing çalışmaları için ekibimize üç arkadaşımızı daha dahil etmeyi planlıyoruz.

Yatırım turuna çıkacak mısınız?

NeSatilir.com olarak 15 bin TL’lik öz sermayeyle yola çıktık. Şu ana kadar yatırım anlamında destek aldığımız kişi ya da kuruluşlar olmadı. Geliştirdiğimiz yurtdışı analiz ve entegrasyon araçlarının pazarlama tarafındaki ihtiyaçları doğrultusunda, yurtdışı planlarımız için gelecekte yatırım almayı düşünebiliriz.

“İŞ PLANIMIZI KULLANICILARIMIZ BELİRLİYOR”

“Bizi farklı kılan en büyük özelliğimiz, yazılımın yanında kendimizin de bir pazaryeri satıcısı olması. Satıcıların yaşadığı süreci birebir deneyimleyebilmemiz için test amaçlı oluşturduğumuz QWERTS markası, 2020 Kasım’da aylık 3 bin ürün satışını geçti. Amacımız; tüm sürece bir satıcı gözüyle bakarak ‘ne olsaydı daha iyi satış yapabilirdik’ sorusuna verilen cevaba yönelik yazılımlar geliştirmek.

Bu süreçte deneyimimizi satıcılardan gelen geri bildirimlerle birleştirerek ilerlemek, bize en büyük avantajı sağlıyor. 30 binden fazla satıcı ve satıcı adayının bulunduğu Facebook grubumuzda yapılan ve planlanan yenilikleri kullanıcılarımızla paylaşıyoruz ve planlamayı kullanıcılarımızın isteklerine göre şekillendiriyoruz. Yani aslında, iş planımızı kullanıcılarımız belirliyor.”

“ALİEXPRESS İLE RESMİ İŞ ORTAKLIĞI KURDUK”

“Hizmetlerimiz yalnızca Türkiye pazaryerleriyle sınırlı değil. E-ihracatın gelişimine yönelik katma değerli çözümler de geliştiriyoruz. 2020 Haziran’da Aliexpress ile resmi iş ortaklığı kurarak AliExpress entegrasyonumuzu geliştirdik ve devreye aldık. Hâlihazırda yaklaşık bin satıcı aktif olarak entegrasyonu kullanıyor.

Toplamda 425 binden fazla ürün yüklenmiş, 65 binden fazla sipariş alınmış ve tutarsal olarak 3,5 milyon dolar aşılmış durumda. Aliexpress üzerinden dünyaya satış yapan Türk markalarının, satıcıların ve KOBİ’lerinin e-ihracat performansı giderek yükseliyor. Bu hareketlilik, bir başarı göstergesi olup platforma talebi de artırıyor. Başta Amazon ve ETSY olmak üzere yurtdışı platformlar için yaptığımız geliştirmeler de dikkate değer.”