Oscar ödül töreninde komedyen Chris Rock’a tokat atan Will Smith’in 10 yıl boyunca Oscarlara ve Akademi’nin düzenlediği diğer etkinliklere fiziken ve sanal olarak katılması yasaklandı.

Akademi Cuma günü yaptığı açıklamada, Will Smith’in önümüzdeki 10 yıl boyunca Akademi Ödülleri de dahil olmak üzere tüm akademi etkinliklerine katılmasının yasaklandığını duyurdu. Akademi Başkanı David Rubin ve CEO Dawn Hudson kaleme aldıkları mektupta 27 Mart’taki törenin “Bay Smith’in sahnede sergilediği kabul edilemez ve zararlı davranışların gölgesinde kaldığını” yazdı. Ayrıca sahnede soğukkanlılığını koruduğu için Rock’a teşekkür ettiler.

Akademinin yönetim kurulu, Smith’in organizasyondan istifa etmesinden bir hafta sonra toplandı. Will Smith, The Washington Post aracılığıyla yaptığı açıklamada “Akademi’nin kararını kabul ediyorum ve saygı duyuyorum” yorumunu yaptı.

Smith’in Akademi’den istifa etmesi ve gelecekteki etkinliklerden men edilmesi, onun Oscar ödülleri için aday gösterilmesini veya gelecekteki ödüller kazanmasını engellemiyor.

Forbes’un haberine göre ise Smith’in anı kitabı Will’in satışları ödül törenini takip eden haftada arttı. Ancak kitap satışları artarken, geçen hafta yayınlanan bir ankete göre Smith’in popülaritesi tokat olayından sonra düştü. Amerikalıların yaklaşık %50’si attığı tokattan sonra Smith’i olumlu olarak değerlendirdi, bu oran Ocak 2020’deki %80 seviyesindeydi.