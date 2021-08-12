Sağlık Bakanlığının açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos’u kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 77 ilde artarken 4 ilde azaldı.

100 bin kişideki vaka sayısı 1139,94’ten 974,40’a düşen Siirt, ülke genelinde en çok azalışın yaşandığı il oldu.

Vaka sayısının bir haftada azaldığı iller Siirt, Kırıkkale, Antalya ve Yalova olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısı azalsa da Siirt, geçen hafta ve bu hafta en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer aldı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Kırıkkale’de 14,66, Antalya’da 13,07, Yalova’da 12,57 düştü.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek. pic.twitter.com/5XV1qaIUYn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021

3 BÜYÜKŞEHİRİN DURUMU

Üç büyükşehir arasında en az vakanın görüldüğü İzmir’deki artış, İstanbul ve Ankara’yı geçti. İzmir’deki vaka sayısı 22,55 artarak 43,30’dan 65,85’e çıktı.

Vaka sayısının 19,38 arttığı Ankara’da rakam 165,20’den 184,58’e yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul’da ise 13,39 artarak 168,82’den 182,21’e çıktı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla arttığı şehir 259,63 ile Rize olurken, 247,25’lik artışla Batman ikinci sırada yer aldı. Bu iki ilde de artışın 200’ün üstünde olması dikkat çekti.

Bu iki ilin ardından gelen ve vaka sayısı 100-200 aralığında artan iller, “Diyarbakır (187), Artvin (185,12), Bingöl (170,84), Mardin (167,1), Muş (126,72), Bitlis (110,71)” olarak sıralandı.

VAKA SAYISININ 50-100 ARALIĞINDA ARTTIĞI İLLER

Türkiye genelinde 24 ilde 100 bin nüfustaki Kovid-19 vakaları 50-100 aralığında arttı. Bu iller şöyle sıralandı:

“Aksaray (95,31), Konya (94,73), Sivas (93,92), Zonguldak (86,93), Trabzon (86,25), Ordu (85,93), Yozgat (85,82), Adana (82,94), Isparta (82,35), Elazığ (81,65), Denizli (74,02), Niğde (73,37), Tokat (70,48), Burdur (69,52), Tunceli (69,4), Şanlıurfa (65,81), Karaman (65,68), Çorum (65,11), Samsun (64,09), Mersin (58,77), Malatya (57,56), Osmaniye (53,38), Bartın (51,58), Erzurum (50,3).”

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun. pic.twitter.com/FDZHPbF2nm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021

VAKA SAYISI 1-50 ARALIĞINDA ARTAN İLLER

Vaka artışının 1-50 aralığında olduğu 45 il ve artış miktarları şöyle:

“Gaziantep (47,61), Gümüşhane (47,49), Kayseri (47,44), Hatay (47,2), Bayburt (45,84), Iğdır (45,81), Afyon (45,4), Nevşehir (43,82), Ardahan (42,99), Kırşehir (41,96), Ağrı (41,03), Giresun (40,4), Amasya (40,06), Kahramanmaraş (39,45), Düzce (35,09), Çankırı (34,64), Adıyaman (34,45), Uşak (33,54), Aydın (33,07), Karabük (32,13), Edirne (31,86), Hakkari (30,46), Kütahya (30,12), Şırnak (29,81), Sakarya (29,2), Kilis (28,99), Kocaeli (27,97), Manisa (27,73), Bolu (26,74), Tekirdağ (26,06), Kırklareli (25,23), Çanakkale (24,01), Balıkesir (23,97), İzmir (22,55), Bursa (20,41), Erzincan (20,09), Ankara (19,38), Sinop (16,95), Kars (13,58), İstanbul (13,39), Bilecik (12,51), Van (12,07), Eskişehir (11,58), Kastamonu (11,07), Muğla (8,6).”