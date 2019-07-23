100 milyon dolara yeni otel yapacak
Kapalıçarşı’dan çıkan Gençoğlu Grubu, kuyumculuk ve AVM yatırımlarından sonra şimdi de otel yatırımıyla adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Grup, 40 milyon dolara satın aldığı İstanbul Fındıklı’daki binayı yıkıp yerine otel inşa edecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber AB ve ABD yaptırımları Türkiye’yi nasıl etkiler?
Sonraki haber Paylaşımlı ofisler start up’ları bekliyor!
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?