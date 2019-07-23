100 milyon dolara yeni otel yapacak

Temmuz 23, 2019 0 Yorum 191 Okunma
100 milyon dolara yeni otel yapacak

Kapalıçarşı’dan çıkan Gençoğlu Grubu, kuyumculuk ve AVM yatırımlarından sonra şimdi de otel yatırımıyla adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Grup, 40 milyon dolara satın aldığı İstanbul Fındıklı’daki binayı yıkıp yerine otel inşa edecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap