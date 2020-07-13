Hijyen ve temizlik kategorilerindeki 33 yıllık bir geçmişe sahip olan bu yıl ikinci yatırımını hayata geçirdi. Ocak ayında 450 milyon TL’lik yatırımla Mersin’de temizlik kağıdı üretim tesisi kuran şirket, 100 milyon TL’lik yeni yatırımla ise cerrahi maske üretimine soyundu.

Evony ve Goodcare markalarıyla cerrahi maske kategorisine giriş yapan şirket, yılda 2.5 milyar, günde 7 milyon adet maske üretecek. 400 kişilik ek istihdam sağlayarak üretime başladıklarını ifade eden Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, bu alanda dünyanın en büyük Türk üreticisi olacaklarını vurguluyor. Yüzde 99’a kadar bakteri filtrasyonu sağlayarak TSE ürün onaylı ve TSE Covid-19 Güvenli Üretim sertifikasyonuna sahip ilk ve tek maske üreticisi olduklarını söyleyen Çizmeci, “Cerrahi maskelerde kullanılan en önemli hammaddelerden biri olan non-woven dediğimiz dokumasız kumaşı kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu sayede, kendi hammaddesiyle üretim yapan tek cerrahi maske üreticisiyiz” diyor.

ÇOCUK MASKESİ DE ÜRETECEK

Türkiye’nin maske üretiminde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Enes Çizmeci şöyle devam ediyor: “Cerrahi maske sektöründe, katma değerli ve yenilikçi ürün sunarak ayrışacağız. Ayrıca, tüketicilerin içgörülerine ses vererek, uzun süre maske kullanımında kulaklıkların acıtmasına odaklandık. Bebek cildini tahriş etmeyen hammadde teknolojisinden ilham alarak, kulakları acıtmayan elastik kulak bantları geliştirdik. Önümüzdeki dönemde çocuklar ve yetişkinler için özel tasarımlar da yapacağız.”

100’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Cerrahi maskeler, Türkiye’de Evony markası ile eczaneler, marketler, sağlık ve kozmetik kanalları, e-ticaret siteleri üzerinden 10’lu polietilen paket ve 50’li kutularda satışa sunulacak. Goodcare markası ile ihracata odaklanılacak. Hayat Kimya bu alanda 100’den fazla ülkeye ihracat yapmayı planlıyor. Önümüzdeki döneme üretimin yüzde 75’inin ihraç edilmesi hedefleniyor.