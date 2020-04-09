Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuruların yüzde 77’sinin 10 kişiden az çalışanı olan firmalar tarafından yapıldığını bildirdi. Selçuk, Sosyal Destek Programı’na ilişkin ise, “2’inci fazda da belli kriterler koyarak vatandaşlarımıza 1000’er lira daha ulaştıracağız. Faz 3 ise talep bazlı olacak, ona dair altyapı çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

SOSYAL DESTEK PROGRAMININ İKİNCİ FAZI İÇİN KRİTERLER BELİRLENİYOR

Bakan Selçuk, koronavirüsün vatandaşlar üzerindeki sosyoekonomik etkisini, yükünü azaltmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Bu anlamda Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında bir sosyal destek programı açıkladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal Destek Yardım Programı altında 3 faz var. 1’inci fazda, özellikle toplumumuzun en alt gelir grubunda olan vatandaşlarımıza erişmeyi amaçladık ve 2 milyon 111 bin hanemize ulaştık. Bu hanelerimize 1000’er lirayı teslim ettik.

2. VE 3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NE ZAMAN, KRİTERLER NELER?

2’inci fazda da yine belli kriterler koyarak, o kriterleri oluşturuyoruz şu anda vatandaşlarımıza 1000’er lira daha ulaştıracağız. Bu kapsamda 2 milyon 300 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Faz 3 ise talep bazlı olacak, ona dair altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Çünkü istiyoruz ki bu süreçte dokunulmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın. Bu anlamda faz 3 çalışmamız devam ediyor. Faz 2’nin kriterleri daha belli olmadı, belirleniyor. Faz 3 için web sitesi üzerindeki altyapı daha tamamlanmadı, onu da açıklayacağız.”

Desteklere ilişkin Bakanlığın internet sitesinden duyuru yapılacağını aktaran Selçuk, vatandaşlardan başka duyurulara, WhatsApp mesajlarına itibar etmemelerini istedi.

Faz 1 ve 2 için başvuru yapılmasına gerek olmadığını belirten Selçuk, faz 3’ün ise talep bazlı olacağını vurguladı.

3. FAZ YARDIMLARI BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.