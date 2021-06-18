Kurumsal wellbeing platformu Wellbees, Covid-19 döneminde azalan fiziksel hareketliliği yeniden artırarak çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek için 11 şirketin katıldığı bir adım yarışması düzenledi. 7 ülkeden binin üzerinde çalışan katıldığı “Wellbees Challenge” kapsamında toplam 114 milyon 536 bin 650 adım atıldı. Bu adımlar karşılığında ÇEKÜL iş birliği ile 1.011 adet fidan doğayla buluşturulacak. Toplamda 29 milyon 356 bin 544 adım atan Enerjisa Üretim yarışmayı ilk sırada tamamlarken, Bayer ikinci, Allianz Partners ise üçüncü oldu.

Kurumsal wellbeing (esenlik) platformu Wellbees, fiziksel hareketliliğin herkese iyi gelen olumlu etkilerinden yola çıkarak, kurumlar arası bir adım yarışması başlattı. Yarışmaya; “Akbank”, “Ak Gıda”, “Allianz Partners”, “Arvato SCS”, “Bayer”, “Bilyoner”, “DHL Global Forwarding”, “Enerjisa Üretim”, “Servier İlaç”, “TPI Kompozit” ve “Türkiye, Sanofi Levant”ın çalışanları katıldı. Bu şirketlerin toplam yedi ülkedeki binden fazla çalışanının katılımıyla 20 Mayıs-7 Haziran arasında düzenlenen “Wellbees Challenge”ın kazananları, 16 Haziran’da gerçekleştirilen çevrim içi ödül töreni ile açıklandı. Yarışmaya katılan tüm şirketlerden çalışanların katıldığı törende birinciler kupalarına kavuşurken, şirketlerin en çok adım atan çalışanları da birer konuşma gerçekleştirdi. Yarışmanın kazananı, toplamda 29 milyon 356 bin 544 milyon adım atarak hedefini yüzde 234,85 oranında gerçekleştiren Enerjisa Üretim oldu. Enerjisa Üretim’i Bayer ile Allianz Partners izledi.

Melis Abacıoğlu: “Çalışanların kendini gerçekleştirdikleri bir dünya hedefliyoruz.”

Wellbees’in Kurucusu Melis Abacıoğlu, toplamda 114 milyon 536 bin 650 adım atılan meydan okumanın aynı zamanda bir iyiliğe dönüştürüleceğini ve ÇEKÜL iş birliği ile 1.011 adet fidanın doğayla buluşturulacağını söyledi. Şimdiye kadar Wellbees uygulaması üzerinden şirketlerin kendi içlerinde düzenledikleri yarışmayı bu kez kurumlar arası bir meydan okumaya dönüştürdüklerini belirten Abacıoğlu, “Covid-19 çalışma şekillerini kalıcı olarak değiştirirken, biz de Wellbees olarak bu sürece ve çalışanların kendini gerçekleştirdikleri bir dünyaya katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda çalışanların yeniden fiziksel hareket kazanmalarını, bunu yaparken de özledikleri iş arkadaşlarıyla kavuşup, ortak bir hedef için bir araya gelmelerini sağlayacak bir kurgu oluşturduk. Adımızı yansıtan 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde düzenlediğimiz adım yarışması şirketlerden büyük ilgi gördü. Bunun yanında yaptığımız anketler katılımcıların adım ortalamalarının 19 gün süren yarışma boyunca yüzde 42 arttığını ve yarışma sonrasında da aynı oranlarda kaldığını gösteriyor. Yine katılımcıların yüzde 82’sinin bu yarışma ile yeni bir alışkanlık elde ettiğini söylemesi çok önemli bir kazanç” dedi.

Ahmet Kumbasar: “Hareketi ve sporu seven bir ekip olduğumuzu gösterdik”

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Lideri Ahmet R. Kumbasar ise “Enerjine Sağlık uygulamamıza başladığımız günden bu yana merkez ofisimizde ve sahalarımızda birçok başarılı projeye imza attık. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışan Esenliği, bizim için her zaman en önemli öncelik. Ekip arkadaşlarımızın fiziksel ve mental sağlık durumları da bu konunun önemli bir parçası. Enerjisa Üretim olarak, pandemi sürecinin başından bu yana birçok online sosyal aktivite gerçekleştirdik. Enerjine Sağlık ekibimizin organize ettiği spor aktiviteleri de çalışanlarımız tarafından büyük ilgi gördü. Şirketimizden 273 ekip arkadaşımızın katılım gösterdiği Wellbees Challenge’ta Enerjisa Üretim olarak ipi göğüsledik, hareketi ve sporu seven bir ekip olduğumuzu gösterdik. 19 günde 29 milyon 356 bin 544 adım atarak fiziksel ve mental olarak zinde kaldık ve en önemlisi Dünya Arı Günü için Wellbees ve ÇEKÜL iş birliği ile oluşturulacak Wellbees Korusu’nun doğaya kazandırılmasına katkı sağladık. Bizim için en önemli konulardan biri olan ‘ağaçlandırma’ konusunda artı bir fırsat sağlayan Wellbees ailesine ve adımlarıyla katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.